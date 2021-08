LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la brasiliana Cunha domina lo sprint! Delusione Bruni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1.38: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per la 10 km maschile con Paltrinieri e Sanzullo per l’Italia. Grazie per averci seguito, buona notte

1.37: Nella top ten Olasz (Hun), Beck (Ger), Anderson (Usa), Twichell (Usa), Xin (Chn), Grangeon (Fra), Wunram (Ger)

1.35: Cunha (Bra) oro, Van Rouwendaal (Ned) argento, Lee (Aus) bronzo: questo il podio della 10 km femminile

1.33: Quattordicesimo posto per Bruni a 2’39”. Gara da dimenticare per l’azzurra

1.31: VINCE LA BRASILIANA CUNHA che mantiene il vantaggio nel finale, secondo posto per l’olandese Van Rouwendaal, terzo posto per la australiana Lee, poi Olasz e Beck

1.30: Battaglia Cunha-Van Rouwendaal

1.29: Cunha sempre sola davanti quando mancano meno di 300 metri, poi Lee e Van Rouwendaal che ha allargato troppo la traiettoria

1.26: Cunha sempre avanti quando si avvicina l’imbuto

1.24: Ultima boa, 500 metri al traguardo: Cunha, Van Rouwendaal, Lee, Beck, Olasz, Xin, Anderson

1.22: Cunha sempre in testa, la australiana Lee e Van Rouwendaal al suo inseguimento, Beck più indietro

1.20: Attacco durissimo di Cunha, seconda Van Rouwendaal, si stacca Beck,

1.17: Cunha attacca, alle sue spalle Beck e Van Rouwendaal

1.15: A un km e 400 metri Rachele Bruni si è staccata dal gruppo di testa. Sono in nove davanti. Non ci sarà medaglia

1.12: Ammonita la cinese quando inizia l’ultimo giro

1.08. A meno due km perde sensibilmente Bruni e probabilm ente dice addio alla lotta medaglie. Davanti Beck, Twichell ,Cunha

1.05: Bruni continua a non essere nelle posizioni che contano del gruppo

1.03: Cambio di ritmo deciso di>Beck

1.01: Gruppo spezzato in due, Bruni sembra un po’ indietro quando ci sono Beck e Twichell. La gara sta entrando nel vivo

0.58: Al. Km 7.15: Twichell in testa, secomndo posto per Cunha, poi Van Rouwendaal, Bruni è unidicesima a 12″

0.55. Van Rouwendaal aumenta il ritmo e si porta al secondo posto

0.51: Al km. 6.62 Anderson va a fare l’andatura, poi Cunha, Twichell. Bruni sempre 14,

0.47: Twichell sempre avanti con un piccolo vantaggio sulle inseguitrici del gruppo

0.41: Al km 5.75: in testa Twichell,, poi Cunha e Beck. Van Rouwendaal sesta, 13ma Bruni a 14″

0.38: Si spezza in due il gruppo, Rachele Bruni nel secondo spezzone

0.34: Al mim 5.30 Nuotate ancorta bnuone. Risale la china Rachelòe Bruni

0.32: Superata metà gara, Cunha sempre avanti

0.24: Cunha davanti, all’inaseguimento Twichell e Grangeon. Bruni 13ma

0.21: Si avvicina il rifornimento, Bruni continua a marcare stretta Van Rouwendaal

0.17: A un terzo di gara Twichell davanti, seconda Anderson, ottava Van Rouwendaal, decinma Bruni

0.06: Al secondo giro in testa c’ Cunha, poi Twichell, risale lk china Van Rouwendal, Bruni 15ma a 12″

0.00: Twichell sempre avanti al km 2.32, Bruni è 18ma, Van Rouwendaal 19ma. Si marcano le prime due della graduatoria di Rio

23.54: Gruppo allungatissimo sotto l’azione della statunitense Twichell

23.50: Dopo 1.4 km azione della brasiliana Cunha che prende un po’ vantaggio su Twichell, Beck e Kirpichnikova. In fondo al gruppo Bruni e Van Rouwendaal

23.47: Dopo il primo quarto d’ora prima azione della tedesca Beck

23.42: Seconda boa Beck e Kirpichnikova davanti, Grangewon subito dietro, Bruni 14ma in mezzo al gruppo

23.35: Già alto il ritmo in testa al gruppo: Kirpichnikova e Beck davanti

23.33: Germania e Stati Uniti a fare l’andatura nella prima parte di gara

23.31: Partite

23.28: Le atlete stanno raggiungendo la banchina di partenza

23.25: La ungherese Olazs, la russa Kirpichnikova, la tedesca Beck, la francese Grangeon e le statunitensi Anderson e Twichell le altre atlete da tenere d’occhio.

23.22: Rachele Bruni ha cambiato l’allenatore meno di un anno fa, passando da Fabrizio Antonelli a Emanuele Sacchi

23.19: L’Italia potrà contare su Rachele Bruni, nuotatrice toscana tutto cuore e grinta che vanta un curriculum ragguardevole, tra cui un argento olimpico a Rio 2016 e un bronzo mondiale a Gwangju (Corea del Sud) nel 2019, senza tener conto di altri piazzamenti importanti a livello continentale.

23.15: L’altra grande favorita è la brasiliana Ana Marcela Cunha, dominatrice del circuito internazionale del fondo e molto a suo agio nelle condizioni climatiche giapponesi con temperature più alte, quelle che caratterizzano il campo di gara nipponico: 21 gradi dentro e molti più fuori.

23.11: Si parte alle 23.30 italiane, le 6.30 in Giappone per una gara che ha una sola, grande favorita, Sharon Van Rouwendaal, l’olandese che ha conquistato due titoli individuali agli Europei di Budapest, campionessa olimpica in carica, molto dotata fisicamente e in grado di sviluppare un’azione assai potente.

23.08: All’Odaiba Marine Park va in scena la prima delle due gare olimpiche di nuoto di fondo, la 10 km femminile con 25 atlete al via, tra cui l’azzurra Rachele Bruni che difende l’argento conquistato a Rio 2016.

23.05: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della 10 km femminile di nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Tokyo

