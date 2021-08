LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ottima sesta piazza per Cerruti-Ferro dopo i preliminari del duo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:43 Il nuoto artistico torna domani con il duo tecnico, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento con le Olimpiadi.

14:41 Gara estremamente positiva per Linda Cerruti e Costanza Ferro, che concludono questi preliminari in sesta posizione, le azzurre si giocheranno nei prossimi giorni la quinta piazza contro il Canada, sarebbe un risultato storico.

14:39 Buona prova per transalpine, che con 88.5667 concludono in ottava piazza.

14:36 A chiudere ci sarà il duo francese con Charlotte e Laura Tremble.

14:34 Ventesima posizione per le australiane con 76.3667.

14:31 La penultima coppia in gara è quella delle australiane Emily Rogers e Amie Thompson.

14:28 Punteggione per le ucraine: 94.9333 e un punto esatto di vantaggio sulle padrone di casa.

14:25 Adesso le ucraine Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk, che devono dare un segnale al Giappone se vorranno giocarsi il terzo posto.

14:22 Arriva la risposta delle cinesi: 96.2333 per loro con 28.8000 per l’esecuzione, 38.5333 per l’impressione artistica e 28.900 per la difficoltà.

14:19 Dovrebbe tornare a crescere a dismisura il livello.

14:18 Tocca alle cinesi Xuechen Huang e Wenyan Sun.

14:16 Restano ampiamente dietro le nostre le bielorusse, 88.0333 per loro e nona piazza provvisoria.

14:13 Adesso è il momento delle bielorusse Vasilina Khandoshka e Daria Kulagina.

14:10 Undicesima posizione per la Gran Bretagna con 84.7333, gara di buon livello nella media, il punteggio del dodicesimo posto, quello limite per il taglio dopo la prova del tecnico, potrebbe essere ampiamente sopra gli 85.0000 punti.

14:08 In acqua le britanniche Kate Shortman e Isabelle Thorpe.

14:05 Ha apprezzato la giuria, 88.1667 per le olandesi, che si inseriscono in settima posizione.

14:02 Routine piacevole delle orange, interessanti queste due ragazze.

14:00 Tocca alle olandesi Bregje e Noortje de Brouwer.

13:58 E infatti con 83.8667 il Kazakistan va subito alle spalle d’Israele.

13:55 Le kazake Alexandra e Yekaterina Nemich non dovrebbero essere un fattore.

13:52 Difficilmente passeranno il taglio le israeliane, il loro 84.6333 le relega in decima posizione quando ancora mancano 7 coppie.

13:49 Adesso in acqua le israeliane Eden Blecher e Shelly Bobritsky.

13:47 PUNTEGGIO ENORME!!! 97.900 per Kolesnichenko-Romashina, nel dettaglio 29.2000 per l’esecuzione, 39.2000 per l’impressione artistica e 29.5000 per la difficoltà.

13:45 Linee meravigliose delle russe, che non avranno problemi ad andare in testa.

13:42 Adesso tocca alla Russia, o meglio al ROC di Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina.

13:40 Penultima posizione per le egiziane, che con 78.9000 si sono comunque difese per quello che è il loro livello.

13:38 Difficilmente Laila Ali e Hanna Hiekal riusciranno a strappare il pass.

13:35 Continua la lotta per le posizioni di rincalzo con l’Egitto.

13.33 Ampiamente dietro di noi la Grecia con 88.1667.

13:31 Esercizio interessante per le greche, che però lo hanno sporcato un po’ dal punto di vista dell’esecuzione.

13:29 E’ il momento delle greche Evangelia Papazoglou ed Evangelia Platianoti.

13:27 Questa coppia è insieme da poco, per loro è già un successo essere qui, con 72.1667 sono ampiamente in ultima posizione.

13:26 Torna a calare il livello con le sudafricane Clarissa Johnston e Laura Strugnell.

13:24 BENE! Sfondiamo il muro dei 91.0000 punti. 91.2000 per Cerruti-Ferro con 27.6000 per l’esecuzione, 36.0000 per l’impressione artistica e 27.6000 per la difficoltà. Terzo posto provvisorio a meno di un decimo dal Canada, l’importante oggi era rompere il ghiaccio.

13:22 BRAVE RAGAZZE!!! Finale in crescendo per Cerruti-Ferro, esercizio irto di difficoltà, speriamo che la giuria abbia apprezzato.

13:21 Sincronismo perfetto nella parte di gambe!

13:20 Spinta iniziale ampissima!

13:19 Le azzurre si esibiranno su una routine intitolata la “Ripartenza”.

13:18 Tocca all’Italia, in acqua Linda Cerruti e Costanza Ferro!

13:16 Finiscono la loro prova Nura Diosdado e Joana Jimenez, le messicane si inseriscono in quinta piazza con 86.5333.

13:13 Tocca al Messico, cresce l’attesa per l’Italia!

13:11 Vola il Giappone con 93.9333, nello specifico 28.1000 per l’esecizione, 37.7333 per l’impressione artistica e 28.100 per la difficoltà.

13:09 Esercizio meraviglioso per le nipponiche, scelta musicale molto particolare.

13:06 Attenzione adesso al Giappone di Yukiko Inui e Megumu Yoshida, la prima già medaglia di bronzo a Rio 2016.

13:04 Quinta piazza al momento per le rappresentanti del Liechtenstein, che non vanno oltre 83.0333.

13:01 La gara continua su livelli modesti con il Liechtenstein di Lara Mechnig e Marluce Schierscher.

12:59 Come ci si poteva aspettare arriva una brusca frenata: 81.9667 ed ultima piazza per le colombiane (esecuzione 24.7000, impressione artistica 32.6667 e difficoltà 24.6000).

12:56 Dovrebbe calare un po’ il livello adesso, tocca alla Colombia di Estefania Alvarez Piedrahita e Monica Arango Estrada.

12:54 La Spagna non è più quella di Carbonell-Mengual, terza piazza provvisoria per le iberiche con 88.3000 ( 26.5000 di esecuzione, 35.2000 di impressione artistica e 26.6000 di difficoltà).

12:50 Tocca alla Spagna di Alisa Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas, inizia la lotta per le medaglie!

12:48 Si sale con i punteggi: 91.2333, 27.3000 (esecuzione), 36.5333 (impressione artistica) e 27.4000 (difficoltà).

12:47 Bella spinta iniziale, difficoltà molto interessanti ed esercizio pulito, veramente una bella performance per le canadesi.

12:44 In acqua adesso le canadesi Claudia Holzner e Jacqueline Simoneau.

12:42 E così è, 86.5333: esecuzione da 26.0000, 34.5333 per l’impressione artistica e 26.0000 per la difficoltà.

12:40 Esercizio abbastanza semplice per il duo a stelle e strisce, dovrebbero essere dietro.

12:37 Adesso tocca al binomio statunitense composto da Anita Alvarez e Lindi Schroeder.

12:36 Si vola subito oltre quota 90.0000: 90.5000 per l’Austria, nello specifico 27.0000 per l’esecuzione, 36.4000 per l’impressione artistica e 27.1000 per la difficoltà.

12:34 Routine molto piacevole, bella la parte di gambe finale, chissà se la giuria avrà apprezzato.

12:32 Questo duo era già presente a Rio, dove raccolse la dodicesima posizione.

12:30 Inizia la gara, la prima coppia in gara sarà quella delle austriache Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri.

12.28 Ormai ci siamo, tra pochi istanti si parte!

12:25 Le medaglie del duo non verranno assegnate oggi, tutto verrà infatti deciso con il duo tecnico e il duo libero dei prossimi giorni.

12:22 Le squadre presenti in gara oggi sono 22, neanche a dirlo i favori del pronostico sono tutti per la Russia di Kolesnichenko-Romashina.

12:19 Il nostro è un duo ormai affiatato, che gareggia a livello internazionale già da parecchi anni e che era già presente a Rio 2016, dove arrivò sesto.

12:16 L’Italia sarà presente in acqua con il duo formato da Linda Cerruti e Costanza Ferro.

12:13 E’ arrivato il momento per il debutto a cinque cerchi anche per l’ultimo sport del nuoto in vasca, oggi toccherà ai preliminari del duo libero.

12:10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del nuoto artistico delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Cari amici e amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del nuoto artistico delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente è giunto il debutto olimpico anche per l’ultimo sport del nuoto in vasca al Tokyo Aquatics Centre, oggi si apriranno le danze con i preliminari del duo libero alle ore 12:25 italiane.

L’Italia sarà presente con l’ormai storica coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro, le azzurre avevano rappresentato la nostra nazionale già a Rio 2016, dove conclusero, sfoderando una prestazione di alto livello, in sesta posizione. La nostre sincronette si esibiranno su una routine dal titolo “La ripartenza”, il tema sarà appunto quello della rinascita dopo un periodo difficile. Le coppie presenti in gara saranno 22, i favori del pronostico, neanche a dirlo, sono tutti dalla parte della Russia, per il podio sarà invece lotta aperta tra Cina, Giappone, Spagna e Ucraina, il nostro obiettivo è quello di confermare il risultato di Rio. Cerruti-Ferro, dopo i preliminari di oggi, scenderanno poi in acqua martedì nei preliminari del duo libero, mercoledì nella prova finale del duo libero, senza tenere conto di quelle che saranno le prove a squadre, insomma un vero e proprio tour de force, a cui si aggiungeranno per Linda Cerruti anche le gare individuali.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del nuoto sincronizzato delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, routine dopo routine, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 12:25 italiane!

Foto: LaPresse