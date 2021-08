LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: debuttano Cerruti-Ferro nel duo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici e amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del nuoto sincronizzato delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente è giunto il debutto olimpico anche per l’ultimo sport del nuoto in vasca al Tokyo Aquatics Centre, oggi si apriranno le danze con i preliminari del duo libero alle ore 12:25 italiane.

L’Italia sarà presente con l’ormai storica coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro, le azzurre avevano rappresentato la nostra nazionale già a Rio 2016, dove conclusero, sfoderando una prestazione di alto livello, in sesta posizione. La nostre sincronette si esibiranno su una routine dal titolo “La ripartenza”, il tema sarà appunto quello della rinascita dopo un periodo difficile. Le coppie presenti in gara saranno 22, i favori del pronostico, neanche a dirlo, sono tutti dalla parte della Russia, per il podio sarà invece lotta aperta tra Cina, Giappone, Spagna e Ucraina, il nostro obiettivo è quello di confermare il risultato di Rio. Cerruti-Ferro, dopo i preliminari di oggi, scenderanno poi in acqua martedì nei preliminari del duo libero, mercoledì nella prova finale del duo libero, senza tenere conto di quelle che saranno le prove a squadre, insomma un vero e proprio tour de force, a cui si aggiungeranno per Linda Cerruti anche le gare individuali.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del nuoto sincronizzato delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, routine dopo routine, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 12:25 italiane!

Foto: LaPresse