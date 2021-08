LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: warm-up e gara, Bagnaia punta al successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sul tracciato di Spielberg i team dovranno definire gli ultimi assetti prima del via della corsa domenicale in cui si dovrà sfruttare al 100% il pacchetto a disposizione.

A sorpresa dalla pole-position partirà lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin. L’iberico ha dimostrato di essersi subito tolto la ruggine di dosso dopo la lunga sosta estiva, essendo velocissimo e convincente. In prima fila però ci sarà un altrettanto prestazionale Francesco “Pecco” Bagnaia che, proprio nell’ultimo tentativo, ha commesso un grosso errore nel T4 che non gli ha permesso di centrare la pole. Il piemontese va a caccia del primo successo in MotoGP e vorrà farlo per togliere un po’ di fiducia a Fabio Quartaro, anch’egli in prima fila e pronto a incamerare punti.

Seconda fila per l’australiano Jack Miller (Ducati) quarto a 306 millesimi dalla vetta, quinta posizione per lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) a 328, mentre è sesto il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) con un distacco di 382. Solo diciassettesimo Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a oltre mezzo secondo dal taglio della Q1, davanti a Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) diciottesimo. Un altro time-attack complicato per il “Dottore” che sarà atteso una corsa complicata su cui la Yamaha non è mai stata un fulmine di guerra.

Il warm-up prenderà il via alle 09.40, mentre la gara è prevista alle 14.00.

