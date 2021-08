LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: prove libere, si riparte dopo la lunga sosta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Si torna finalmente a fare sul serio dopo la lunga pausa estiva. Vi ricordate? Ci eravamo lasciati il 27 giugno con il Gran Premio di Olanda ad Assen ed ora, a cinque settimane di distanza, i piloti tornano in azione.

Si incomincerà quest’oggi, come consuetudine, con le prime due sessioni di prove libere. La FP1 prenderà il via alle ore 9.55, quindi la FP2 scatterà alle ore 14.10. La pista sarà ovviamente il Red Bull Ring, dove nel corso del prossimo weekend si correrà il secondo capitolo della doppietta, il Gran Premio d’Austria.

Dove eravamo rimasti? Prima delle vacanze estive avevamo assistito al successo di Fabio Quartararo in terra olandese, con il portacolori della Yamaha che si era portato a quota 156 punti contro i 122 del suo connazionale Johann Zarco. Terza posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia con 109, quarta per Joan Mir con 101 e quinta per Jack Miller con 100. Sesto Maverick Vinales con 95 davanti al portoghese Miguel Oliveira con 85.

Il venerdì sul tracciato del Red Bull Ring prenderà il via con la FP1 alle ore 9.55, quindi la FP2 scatterà alle ore 14.10. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina e per capire quale pilota sarà il migliore a togliersi la ruggine di dosso dopo le lunghissime vacanze.

