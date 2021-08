CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.55 E’ tutto, grazie per l’attenzione.

15.52 La nuova classifica dice 270 Gajser, 257 Febvre, 255 Prado 252 Cairoli

15.50 L’errore dell’olandese permette a Gajser di vincere per un punto (44 a 43) il GP. Alla fine questa la classifica finale di gara-2:

1 1 61 Prado, Jorge ESP KTM 36:22.889

2 2 243 Gajser, Tim SLO HON 0:07.092

3 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 0:15.563

4 4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:26.606

5 5 189 Bogers, Brian NED GAS 0:45.399

6 6 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 0:54.203

7 7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 0:58.321

8 8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 1:00.486

9 9 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 1:08.843

10 10 919 Watson, Ben GBR YAM 1:10.292

15.47 CLAMOROSO HERLINGS A TERRA a poche curve dal termineeee. VINCE PRADO su GAJSER E FEVBRE, poi Herlings quarto che perde la vittoria del GP! Boogers 5° davanti a Cairoli.

15.45 Inizia l’ultimo giro con 1″5 tra i primi due. Cairoli finirà sesto a meno di colpi di scena.

15.43 Sembra aver gettato la spugna Herlings, e così anche Fevbre su Gajser. Le prime posizioni sembrano ora quasi in ghiaccio a meno di errori di guida.

15.42 Tempo esaurito, 3 giri alla fine. Prado riprende qualche decimo di margine.

15.41 Attenzione perchè ora anche Boogers ha abbassato il ritmo di parecchio, Cairoli potrebbe anche tentare il miracolo quinta piazza ma deve spingere al massimo. 3″ tra i due. Davanti Herlings ancora sulla coda di Prado.

15.40 Gajser sembra aver mollato ed è avvicinato da Febvre adesso! E’ cambiato tutto in 3 minuti. 2′ alla fine del tempo.

15.38 Contatto tra Vlaanderen e Seewer che causa problemi a entrambi e Cairoli ne approfitta!! Sesta posizione che sa di aria pura per come si stavano mettendo le cose!

15.37 HERLINGS con un giro pauroso stacca Gajser e va a riprendere Prado da solo! Potrebbe arrivare la doppietta per l’olandese che vuole tornare in lotta per il Mondiale!

15.35 A 5 minuti dal termine davanti è ancora tutto aperto, Herlings e Gajser si stanno avvicinando a Prado! poco più di 2″ ora il divario.

15.33 Gajser si avvicina ancora a Herlings e ora tra i due può cominciare qualche scaramuccia. Vlaanderen, Boogers e Seewer sono i tre che separano Febvre e Cairoli, ma il siciliano sta girando molto lento e dovrà forse anche difendersi dal ritorno di Olsen

15.31 Sono crollati i tempi di Cairoli dopo la seconda sbavatura, pare abbastanza complicato che possa arrivare qualcosa di meglio della ottava piazza.

15.29 Prado mantiene 4″ su Herlings e 6″ su Gajser al momento, con Febvre più lontano e quarto da solo.

15.27 Secondo errore di Cairoli in questa complicata gara-2. Il siciliano è ancora ottavo ma ha definitivamente perso il treno degli avversari davanti a lui.

15.26 A terra anche Coldenhoff in queste difficili condizioni del tracciato lettone. Cairoli scala ottavo!

15.24 Gajser sta avvicinandosi a Herlings, non una buona notizia in chiave campionato per noi.

15.22 Sembra difficile la rimonta per il #222, serve una seconda fase di gara simile al quella della prima manche. Ancora 20′ sul cronometro.

15.20 Cairoli sta girando qualche decimo più forte del gruppo davanti a lui. Davanti Prado ha ora un margine di 2″6 su Herlings e 4″5 su Gajser.

15.18 CADE ANCHE FEBVRE! Prado è il nuovo leader, ma il francese ha limitato i danni ed è ancora in quarta posizione!

15.17 Probabilmente la quinta posizione è ancora alla portata di Cairoli, ma quasi impossibile ambire a qualcosa di meglio.

15.15 NOOO! CAIROLI A TERRA!!!!!!!!!! Erroraccio del siciliano che torna in sella in nona posizione.

15.13 Sembra molto a suo agio il francese in queste prime fasi e fa subito il buco, con Prado, Herlings e Tony che lo seguono a 2″. Gajser si è immediatamente riportato sulle code dell’azzurro.

15.11 PARTITI! VIA! Jonass subito a terra, Febvre al comando su Prado, Herlings e Cairoli. Gajser settimo!

15.08 Due minuti al via! E’ tutto pronto a Kegums, Lettonia.

15.05 La classifica aggiornata vede Gajser ancora al comando con 248 punti, seguito da Cairoli a 237 che ha raggiunto la stessa quota di Fabvre. Prado quarto a 230 e anche Herlings si sta riavvicinando con 209 punti.

15.03 Certamente differente sarà questa seconda fase di giornata, col tracciato più fangoso a causa della pioggia. Per Cairoli sarà fondamentale partire subito forte e poi riuscire ad amministrare la situazione in vista di un finale altrettanto competitivo.

14.59 Il nostro Antonio è stato semplicemente magico nella seconda fase di gara-1, ed è stato di fatto l’unico in grado di cambiare ritmo e andare all’attacco di una classifica che sembrava congelata, limitando così i danni da Gajser.

14.55 E’ cominciata a scendere una forte pioggia a Kegums, il tracciato è certamente cambiato molto rispetto al mattino, dove ricordiamo Herlings ha dominato la gara su Gajser e Cairoli.

14.51 Abbiamo appena assistito al finale della prova della MX2 con il secondo successo di giornata di Renaux su Geerts e Guadagnini, che dunque perde ulteriormente terreno rispetto al leader del Mondiale.

14.48 Eccoci ritrovati a poco più di 20 minuti dalla partenza di una elettrizzante seconda manche del GP della Lettonia 2021 di MXGP

12.56 E’ tutto per il momento, ci risentiamo poco prima del via di gara-2 che scatterà alle 15.10

12.54 E’ ancora presto per parlare, ma se l’olandese si sveglia definitivamente e torna al suo massimo livello potremmo avere 5 contendenti per questo titolo Mondiale.

12.52 Jonass sesto davanti a Coldenhoff e Lupino, ottimo ottavo.

12.50 JEFFREY HERLINGS vince gara-1 del GP della Lettonia 2021, precedendo il leader del Mondiale Tim Gajser di 7″7, poi un grande Cairoli a 11″7, rinato nella seconda metà della prova. Giù dal podio Prado (+15″5) e Febvre (+16″9).

12.48 Febvre prova l’ultimo disperato attacco ai danni di Prado, ma lo spagnolo è ancora avanti. Ultimo giro!

12.47 Siamo negli ultimi due giri, Herlings-Gajser-Cairoli-Prado-Febvre. Non si poteva chiedere una top-5 migliore.

12.45 Anche Jonass su un Coldenhoff che è crollato. Intanto Cairoli ha 2″ di margine su Prado e pare controllare bene il terzo posto.

12.44 Arriva il sorpasso del francese che sale quinto!

12.43 Intanto anche Febvre comincia a farsi vedere su Coldenhoff che sembra un po’ in difficoltà adesso.

12.41 BATTAGLIA CATTIVISSIMA TRA I DUE COMPAGNI KTM! Una serie di sorpassi e controsorpassi al limite, molto aggressivi, ma Cairoli è passato ed è terzo! L’artiglio della tigre, la zampata del campione!

12.40 E ora l’azzurro va a caccia di Prado! Sta volando Cairoli in questo momento! Che azione!

12.38 CAIROLI! Dal nulla, recupera il divario e passa Coldenhoff prendendosi la quarta piazza! E’ di fatto il primo sorpasso della gara!

12.36 10 minuti al termine del tempo, Herlings ha fatto il vuoto e comanda con 8″ su Gajser, ma lo stesso vale per la Honda e la seconda posizione, visto che Prado ne paga altrettanti dallo sloveno.

12.34 Si allenta finalmente un po’ la pressione di Febvre sul #222, il distacco tra i due torna sopra il secondo per la prima volta. Anche Cairoli tuttavia vede Coldenhoff allungare leggermente.

12.32 Intanto Lupino è completamente da solo in pista in ottava piazza, a 23″ dal leader e dietro anche a Paul Jonass.

12.30 Per ora una gara davvero molto lineare, con le posizioni che si sono cristallizzate dal secondo giro e non sono più cambiate. Prado allunga ogni giro di più rispetto a Coldenhoff e pare avere sotto controllo il terzo posto, ora Cairoli deve cambiare passo se vuole attaccare Coldenhoff.

12.28 Herlings ha portato a quasi 5″ il proprio margine su Gajser quando abbiamo scavalcato i 20′ alla fine. Tra Prado terzo e Febvre sesto invece la bagarre è ancora aperta in ottica seconda parte di corsa.

12.26 Posizioni decisamente congelate in questo momento nelle zone alte della classifica, con i rider che stanno controllando agevolmente il proprio piazzamento senza forzare troppo. Il più aggressivo è senza dubbio Febvre, sempre più incollato agli scarichi di Cairoli

12.24 Coldenhoff ha allungato in maniera netta su Cairoli al momento, che si trova in compagnia di Febvre in lotta per la quinta piazza. Herlings sta volando via.

12.22 In grande rimonta anche l’altro big, Febvre, che è risalito sino alla sesta piazza e sta controllando da vicino proprio il siciliano. Ottimo ottavo Lupino in questo avvio.

12.20 Sembra avere un ritmo insostenibile Herlings che ha già messo quasi 2″ tra sé e Gajser. Prado comodamente terzo e poi il gruppo degli inseguitori nel quale il nostro Tony sta cercando di districarsi.

12.18 Herlings si riprende la prima posizione e anche Gajser sembra molto pimpante saltando via Prado. Cairoli recupera una posizione e torna quinto in queste concitate fasi iniziali

12.16 Partiti! Prado aggressivissimo su Herlings, poi Coldenhoff, Gajser, Vlaanderen e Cairoli che ha perso un paio di posizioni.

12.14 Herlings in pole, davanti a Prado, Gajser e Cairoli. E’ tutto pronto.

12.12 Mancano solamente tre minuti al via di gara-1 del GP della Lettonia, i rider si stanno posizionando sulla griglia.

12.09 Il tempo è soleggiato e perfetto per assistere alla giornata di gare.

12.07 Si corre naturalmente sul tracciato di Kegums, storica località per il GP della Lettonia che quest’anno rappresenta il settimo round del Mondiale.

12.04 Stiamo naturalmente parlando di Tim Gajser (226), Romain Febvre (221, Antonio Cairoli (217) e Jorge Prado (212). Una classifica cortissima che non fa altro che alimentare la tensione per la partenza.

12.01 Si tratta di un weekend cruciale per la lotta al titolo, in quanto i primi quattro sono racchiusi in soli 14 punti e tutto può ancora accadere in uno dei Mondiali più elettrizzanti possibili.

11.58 Si è appena conclusa la prova della MX2 con la vittoria di Renaux sul nostro Guadagnini, ed ora tutta l’attenzione si sposta sulla top class, che scatterà alle 12.15 per gara-1.

11.55 Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire le due manche del GP di Lettonia 2021 di MXGP

Orari GP Lettonia MXGP – Cronaca race-1 GP Belgio – Cronaca race-2 GP Belgio

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Lettonia, settima tappa del Mondiale Motocross 2021. La MXGP torna in pista nella terra di Kegums dopo l’evento di settimana scorsa nelle Fiandre.

L’olandese Jeffrey Heriling (KTM) ed il francese Romain Febvre (Kawasaki), vincitori settimana scorsa delle due competizioni disputate, sono pronti a confermarsi quest’oggi. Occhi puntati come sempre su Tony Cairoli (KTM), terzo nel Mondiale dopo la prova belga.

Sono 217 i punti del pluricampione siciliano che insegue il già citato Febvre e lo sloveno Tim Gajser (Honda), rispettivamente secondo e primo nella graduatoria con 221 e 226 punti. Il #222 del gruppo cerca di ricucire il gap con la concorrenza dopo un fine settimana mediocre sulla terra fiamminga.

Appuntamento 12.15 per la gara-1 del GP di Lettonia, una prova tutta da vivere in un circuito molto insidioso come quello di Kegums. Buon divertimento!

Foto: MXGP.com