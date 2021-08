LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Fenati domina la scena e conquista la pole, Acosta e Garcia partiranno dal fondo della griglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.25 Scattano dal fondo Garcia ed Acosta. I due spagnoli, rispettivamente secondo e primo nel Mondiale, hanno mancato l’accesso in Q2.

14.23 In prima fila ci sarà anche Rossi, terzo alle spalle di Rodrigo. Migno ed Antonelli completano la Top5 al termine di una sessione molto incerta.

14.20 Seconda pole consecutiva per Romano Fenati che ha letteralmente dominato la scena qualificandosi senza scie. Il centauro di Max Racing si prepara per il GP di Gran Bretagna con il miglior tempo in tutte le sessioni disputate.

14.17 La classifica finale della Q2:

1 55 R. FENATI 2:11.325 2 2 G. RODRIGO +0.043 3 54 R. ROSSI +0.197 4 16 A. MIGNO +0.265 5 23 N. ANTONELLI +0.390 6 12 F. SALAC +0.478 7 52 J. ALCOBA +0.525 8 7 D. FOGGIA +0.560 9 53 D. ÖNCÜ +1.066 10 5 J. MASIA +1.187

14.15 Bandiera a scacchi! ROMANO FENATI in pole in 2.11.325!

14.14 Migno è terzo! Fenati sta arrivando all’Arena. Manca un settore alla fine.

14.13 Ancora due decimi di vantaggio per Fenati che non deve trovare bandiere gialle nell’ultimo giro.

14.12 Sasaki cade in curva 7 (Stowe), giro cancellato per bandiera gialla a Fenati che rischia di non avere un tempo.

14.11 Caduta per Fellon alla ‘Luffield’. Attenzione a Fenati che segna il best lap nel primo settore.

14.09 Rodrigo si conferma in 2.11.368, mentre Riccardo Rossi sale secondo davanti ad Antonelli. Manca un tempo a Fenati, Binder, Suzuki, Fellon, Binder e McPhee.

14.08 Romano Fenati entra ai box. Fellon segue il portacolori di Max Racing in pit lane.

14.07 Antonelli sale secondo! In pole resta Rodrigo, mentre attendiamo l’inizio del giro di Fenati che potrebbe fare un solo tentativo. Migno è sesto davanti ad Oncu e Nepa.

14.06 Esce Fenati, mentre Rodrigo detta il passo in 2.11.588. Alcoba e Migno inseguono l’argentino di Gresini.

14.06 Non è ancora in pista Romano Fenati, favorito d’obbligo per la pole-position.

14.05 Pit per i due alfieri di SIC58 e Sprinta. Continuano gli altri protagonisti.

14.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti sono in pista.

14.00 Bandiera verde! Scatta la Q2 del GP di Gran Bretagna!

13.57 Occhi puntati su Romano Fenati che cerca la seconda pole-position consecutiva.

13.55 La classifica al termine della Q1:

1 2 G. RODRIGO 2:11.713 2 99 C. TATAY +0.412 3 12 F. SALAC +0.608 4 28 I. GUEVARA +0.649 5 31 A. FERNANDEZ +0.726 6 6 R. YAMANAKA +0.912 7 67 A. SURRA +0.982 8 37 P. ACOSTA +0.995 9 92 Y. KUNII +1.208 10 11 S. GARCIA +1.304

13.52 Sergio Garcia e Pedro Acosta sono fuori dal Q1! Eliminati i primi due piloti del Mondiale che scatteranno dal fondo. Miglior crono per Gabriel Rodrigo in 2.11.713.

13.50 Ultimo giro! Pedro Acosta non si migliora a metà pista così come Sergio Garcia!

13.48 Attenzione alla ‘Luffield’! Problemi per Kunii che è a terra insieme a Toba. Si rilanciano Acosta e Garcia per l’ultimo tentativo.

13.47 Garcia è in difficoltà, ma Acosta non fa meglio di lui. Il leader del Mondiale potrebbe non passare il turno!

13.46 Problemi per Garcia, Acosta cerca di rilanciarsi. Il #11 di Aspar rischia l’eliminazione dalla Q2. Rodrigo è sempre al comando in 2.11.713.

13.44 CADUTA PER SERGIO GARCIA! Il pilota di casa Aspar perde il controllo della moto a ‘Becketts’. L’alfiere di casa Aspar rischia di non accedere al Q2.

13.42 Nuovo giro veloce per Rodrigo in 2.11.713, mentre restano virtualmente out Acosta e Garcia.

13.41 Caduta per Yamanaka alla ‘Vale’, non ci sono conseguenze per lui.

13.39 Termina il primo tentativo per alcuni piloti. Miglior tempo per Salac davanti a Rodrigo, Surra ed A. Fernandez. Rientra in pit lane Garcia, mentre è solo quinto Pedro Acosta.

13.37 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, tutti in pista sin da subito

13.35 Bandiera verde! Scatta la Q1 del GP di Gran Bretagna da Silverstone!

13.33 I piloti si preparano per scendere in pista. I migliori 4 della Q1 passano alla seconda sessione.

13.30 Attenzione alla Q1 con Pedro Acosta (KTM) e Sergio Garcia (Aspar). I due spagnoli, rispettivamente primo e secondo nel Mondiale, sono pronti ad accedere alla seconda sessione in cui vivremo la lotta per la pole-position.

13.27 Romano Fenati è l’uomo da battere. Il portacolori di Max Racing ha registrato il nuovo record della pista ed il best lap in tutte le sessioni disputate.

13.24 La classifica della FP3 di questa mattina:

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.2 2’10.619

2 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.0 2’11.103 0.484 / 0.484

3 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 235.2 2’11.415 0.796 / 0.312

4 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 232.7 2’11.489 0.870 / 0.074

5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 239.4 2’11.609 0.990 / 0.120

6 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 2’11.754 1.135 / 0.145

7 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 233.7 2’11.978 1.359 / 0.224

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 235.2 2’12.074 1.455 / 0.096

9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 231.7 2’12.123 1.504 / 0.049

10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.7 2’12.147 1.528 / 0.024

11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 235.8 2’12.150 1.531 / 0.003

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 234.7 2’12.208 1.589 / 0.058

13 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 235.2 2’12.242 1.623 / 0.034

14 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 231.7 2’12.310 1.691 / 0.068

15 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.8 2’12.318 1.699 / 0.008

16 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 232.7 2’12.324 1.705 / 0.006

17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 233.2 2’12.421 1.802 / 0.097

18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 229.7 2’12.453 1.834 / 0.032

19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.7 2’12.563 1.944 / 0.110

20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 231.7 2’12.626 2.007 / 0.063

21 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 235.2 2’12.708 2.089 / 0.082

22 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 236.8 2’12.806 2.187 / 0.098

23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 233.2 2’12.897 2.278 / 0.091

24 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 230.2 2’12.909 2.290 / 0.012

25 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 233.2 2’13.235 2.616 / 0.326

26 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 229.7 2’13.846 3.227 / 0.611

27 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 230.7 2’13.992 3.373 / 0.146

13.21 Fenati, Sasaki, Binder, Alcoba, Antonelli, Foggia, Rossi, Masià, McPhee, Suzuki, Migno, Fellon e Nepa passano direttamente in Q2 dopo le tre libere.

13.18 Tutto è pronto a Silverstone per una sessione da non perdere dopo tre interessanti libere. Attenzione anche alla Q1 che vedrà in pista Pedro Acosta e Sergio Garcia.

13.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda la Moto3. Tra poco si parla!

10.50 La classifica della FP3:

1 55 R. FENATI 2:10.619 2 71 A. SASAKI +0.484 3 40 D. BINDER +0.796 4 52 J. ALCOBA +0.870 5 7 D. FOGGIA +0.990 6 5 J. MASIA +1.135 7 17 J. MCPHEE +1.359 8 24 T. SUZUKI +1.455 9 16 A. MIGNO +1.504 10 53 D. ÖNCÜ +1.528

10.47 Problemi per Romano Fenati all’uscita della ‘Club’. Il leader della graduatoria potrebbe aver terminato il carburante.

10.45 Fenati, Sasaki, Binder, Alcoba, Antonelli, Foggia, Rossi, Masià, McPhee, Suzuki, Migno, Fellon e Nepa passano direttamente al Q2.

10.43 Pedro Acosta e Sergio Garcia dovranno passare dalla Q1! I due spagnoli sono costretti ad inseguire questo pomeriggio!

10.42 Termina la sessione con la caduta di Salac, mentre attenzione ai tempi! Potrebbe cambiare tutto ancora!

10.40 ROMANO FENATI! 2.10.619! Impressionante passaggio per l’alfiere di Max Racing che svetta in classifica con 8 decimi di vantaggio su Sasaki che è secondo!

10.39 Garcia ancora all’attacco, mentre Fenati prova a siglare il nuovo record della pista!

10.36 Garcia prova ad accedere alla Q2. Ottimo parziale nel primo intertempo.

10.34 La classifica aggiornata della FP3:

1 7 D. FOGGIA 2:11.609 2 55 R. FENATI +0.272 3 16 A. MIGNO +0.514 4 43 X. ARTIGAS +0.599 5 5 J. MASIA +0.607 6 82 S. NEPA +0.655 7 27 K. TOBA +0.812 8 37 P. ACOSTA +1.088 9 20 L. FELLON +1.099 10 73 M. KOFLER +1.099

10.31 Ultimo cambio gomme per tutti. Aspettiamo il rientro in pista dei protagonisti.

10.29 Fenati continua a gestire la graduatoria combinata che potrebbe cambiare ancora da qui a fine della stagione.

10.26 Ottavo Migno! Il romagnolo accede alla seconda sessione alle spalle di Oncu. Out in questo momento Nepa.

10.23 Ottimo passo per Artigas e Masià che conquistano l’accesso alla Q2. Nepa diventa l’ultimo dei qualificati. Ancora out Migno, Suzuki, McPhee e Garcia.

10.21 I meccanici lavorano sulla moto di Garcia che paga 97 millesimi nella combinata dal 14° crono di Carlos Tatay.

10.18 Brutta scivolata per Garcia all’uscita della ‘Vale’, non ci sono conseguenze per lui. Il #11 di Aspar è ancora fuori dalla Top14.

10.16 Continuano i problemi per Rodrigo che viene aiutato dai commissari per rientrare in pit lane.

10.14 Caduta alla ‘Booklands’ per Rodrigo che perde l’anteriore colpendo anche Salac.

10.11 La classifica aggiornata:

1 40 D. BINDER 2:13.101 2 71 A. SASAKI +0.125 3 12 F. SALAC +0.134 4 24 T. SUZUKI +0.138 5 5 J. MASIA +0.278 6 37 P. ACOSTA +0.298 7 53 D. ÖNCÜ +0.350 8 54 R. ROSSI +0.391 9 7 D. FOGGIA +0.437 10 31 A. FERNANDEZ +0.446

10.08 Caduta per il turco Deniz Oncu nell’Arena, il tratto che si colloca nel terzo settore della pista. Non ci sono conseguenze per il turco di KTM.

10.06 Romano Fenati detta il passo della classifica combinata in 2.11.334! Sasaki ed Antonelli chiudono la Top3.

10.03 Occhi puntati su Sergio Garcia. Il portacolori di Aspar, secondo nel Mondiale, è attualmente out dalla lotta per la Q2 con il 17° tempo.

10.00 Green flag! Scatta la FP3 da Silverstone!

9.57 Nel 2022, stando a quanto riporta Sky Sport, ci sarà un nuovo team presente. A Misano dovrebbero arrivare dei nuovi dettagli in merito.

9.55 Giornata non bellissima a Silverstone. Il cielo è coperto, ma al momento non piove.

9.52 Romano Fenati è l’uomo da battere dopo le libere di ieri. Il portacolori del Max Racing cerca di confermarsi quest’oggi nella FP3.

9.49 La classifica combinata dopo le due libere di ieri:

55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’12.196 14 2’11.334 9

2 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’13.018 11 2’11.473 11 0.139 0.139

3 23 N.ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM 2’14.421 12 2’11.533 14 0.199 0.060

4 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 2’13.660 16 2’11.718 12 0.384 0.185

5 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’13.690 14 2’11.724 12 0.390 0.006

6 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 2’14.020 12 2’12.036 12 0.702 0.312

7 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’14.299 11 2’12.056 12 0.722 0.020

8 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’15.714 7 2’12.144 11 0.810 0.088

9 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’13.078 14 2’12.162 12 0.828 0.018

10 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’12.914 13 2’12.164 9 0.830 0.002

11 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’13.464 11 2’12.225 13 0.891 0.061

12 28 I.GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’14.890 9 2’12.233 7 0.899 0.008

13 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 2’14.583 11 2’12.254 11 0.920 0.021

14 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 2’15.115 10 2’12.286 12 0.952 0.032

15 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’15.272 5 2’12.286 13 0.952

16 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 2’14.616 12 2’12.378 12 1.044 0.092

17 11 S.GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’14.067 13 2’12.383 11 1.049 0.005

18 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 2’13.908 13 2’12.425 12 1.091 0.042

19 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’13.841 14 2’12.458 13 1.124 0.033

20 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’15.001 8 2’12.530 15 1.196 0.072

21 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’15.180 11 2’12.807 15 1.473 0.277

22 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’12.856 13 2’12.888 13 1.522 0.049

23 12 F.SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 2’13.336 13 2’12.936 4 1.602 0.080

24 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’14.792 13 2’13.059 7 1.725 0.123

25 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 2’16.737 12 2’13.243 14 1.909 0.184

26 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’15.462 9 2’13.572 6 2.238 0.329

27 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 2’13.904 14 2’14.282 7 2.570 0.332

9.43 Tutto è pronto per una nuova giornata di azione in quel di Silverstone, pista che nel 2020 non è stata presente nel Mondiale in seguito all’emergenza sanitaria.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo atto per quanto riguarda il Mondiale Moto3. Tra pochi minuti la FP3

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Silverstone entreremo nel vivo del fine settimana, con la terza sessione di prove libere e, soprattutto, il piatto forte delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, giova ricordarlo, scatterà alle ore 12.20 italiane, anzichè alle canoniche ore 11.00.

La giornata odierna, invece, prenderà il via con la terza sessione di prove libere delle ore 10.00, che andrà a decidere la top14, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 13.35 con la Q1. Per quanto visto nel venerdì di Silverstone il nostro Romano Fenati appare il più in forma grazie al suo 2:11.334, davanti ad Ayumu Sasaki staccato di 139 millesimi, quindi un terzetto di italiani composto da Niccolò Antonelli, Riccardo Rossi e Dennis Foggia. Nono posto per Pedro Acosta, mentre Sergio Garcia, al momento, è solamente 17° e, quindi, fuori dalla top14.

Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna di Moto3, prenderà il via con la FP3 delle ore 10.00, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera a Silverstone.

Credit: MotoGP. com Press