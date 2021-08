LIVE Moto2, GP Austria 2021: Remy Gardner è il più veloce nella FP2, bene Dalla Porta 6°, Bezzecchi 7°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.56 Marco Bezzecchi è emerso solo nel finale della sessione ma ha dimostrato di esserci come una settimana fa.

15.54 Si chiude qui la FP2 del GP d’Austria con Remy Gardner di nuovo sugli scudi, bene i due Fernandez e, soprattutto, Lorenzo Dalla Porta che confida nell’asciutto

15.53 RIEPILOGO TEMPI FP2

1 87 R. GARDNER 1:28.967 2 79 A. OGURA +0.132 3 25 R. FERNANDEZ +0.187 4 22 S. LOWES +0.194 5 37 A. FERNANDEZ +0.242 6 19 L. DALLA PORTA +0.344 7 72 M. BEZZECCHI +0.352 8 44 A. CANET +0.369 9 23 M. SCHROTTER +0.407 10 12 T. LUTHI +0.452

15.52 I TEMPI DELLA TOP14

1 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.9 1’28.887

2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.6 1’28.894 0.007 / 0.007

3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 258.9 1’28.988 0.101 / 0.094

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.2 1’29.015 0.128 / 0.027

5 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.9 1’29.040 0.153 / 0.025

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 258.9 1’29.107 0.220 / 0.067

7 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 257.7 1’29.192 0.305 / 0.085

8 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 260.8 1’29.215 0.328 / 0.023

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.3 1’29.217 0.330 / 0.002

10 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 258.9 1’29.242 0.355 / 0.025

11 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 258.9 1’29.281 0.394 / 0.039

12 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 258.9 1’29.346 0.459 / 0.065

13 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 256.5 1’29.370 0.483 / 0.024

14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.9 1’29.374 0.487 / 0.004

15.51 Non migliora nessuno, i tempi rimangono invariati

15.50 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2! ANDIAMO A VEDERE GLI ULTIMI TEMPI mentre Arenas finisce nella ghiaia di curva 9

15.49 Siamo alle ultime battute della sessione! I tempi rimangono quelli della FP1 a quanto pare. Bezzecchi si mette in nona posizione a 471

15.48 Ora Gardner è da record nel T2 per 49 millesimi, nel T3 arriva con 169, quindi taglia il traguardo in 1:28.967 e migliora ancora

15.47 Augusto Fernandez si rilancia, fa segnare il record in ogni settore migliora solo per pochi millesimi ed è quinto a 172 millesimi

15.46 Bezzecchi non si schioda dalla 19a posizione a 920 millesimi

15.45 Non siamo ancora arrivati ai tempi di questa mattina, ma siamo molto vicini. Ogura torna in scena con il secondo tempo a 62 millesimi da Gardner

15.44 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 22 S. LOWES 1:29.161 2 25 R. FERNANDEZ +0.012 3 37 A. FERNANDEZ +0.049 4 87 R. GARDNER +0.297 5 23 M. SCHROTTER +0.312 6 75 A. ARENAS +0.351 7 35 S. CHANTRA +0.591 8 79 A. OGURA +0.642 9 16 J. ROBERTS +0.645 10 42 M. RAMIREZ +0.663

15.43 Migliorano tutti ora! Remy Gardner si mette a condurre in 1:29.037, sono minuti concitati

15.42 E ora è Lowes a salire in vetta in 1:29.161, cancellato il tempo a Fernandez che rimane a 1:29.210

15.41 Di nuovo Augusto Fernandez risponde in 1:29.161 e supera Raul per 12 millesimi

15.40 Raul Fernandez vola di nuovo al comando in 1:29.173 con 38 millesimi su Augusto

15.39 Schrotter migliora e si porta in quarta posizione a 374 millesimi, mentre Lowes migliora e vola al terzo posto a 226

15.37 Si rilancia Raul Fernandez, ottimo T1 a soli 9 millesimi da Augusto, si conferma negli altri settori e chiude a 122 millesimi

15.35 Bezzecchi al momento è decimo a 747 millesimi, mentre Lowes si mette in quinta posizione a 475

15.34 Chantra fa segnare altri settori interessanti e sale in sesta posizione a 542 millesimi, mentre Gardner inizia a fare sul serio ed è terzo a 248

15.33 In questo momento molti piloti hanno deciso di tornare ai box, prosegue Ramirez che sale in 13a posizione, mentre Chantra piazza il record nel T1

15.32 Si vede finalmente Gardner, che sale in sesta posizione a 632 millesimi da Augusto Fernandez.

15.31 Ancora Dalla Porta su ottimi settori, ma ancora una volta lascia la presa nel T3

15.30 Lorenzo Dalla Porta prosegue con un ottimo ritmo, fa segnare i suoi migliori intermedi ma cede 5 decimi nel T3 e non migliora

15.28 Augusto Fernandez continua a martellare su ottimi tempi e, dopo un 1:29.3, scende a 1:29.210 limando altri 65 millesimi

15.27 Migliora ancora Augusto Fernandez che scende a 1:29.275, 129 millesimi su Raul e 408 su Schrotter. Sesto Dalla Porta a 639

15.26 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 37 A. FERNANDEZ 1:29.382 2 25 R. FERNANDEZ +0.022 3 23 M. SCHROTTER +0.510 4 9 J. NAVARRO +0.553 5 19 L. DALLA PORTA +0.592 6 22 S. LOWES +0.613 7 96 J. DIXON +0.698 8 44 A. CANET +0.726 9 14 T. ARBOLINO +0.818 10 72 M. BEZZECCHI +0.846

15.25 Di nuovo Augusto Fernandez in vetta in 1:29.382, 22 millesimi su Raul

15.24 Raul Fernandez migliora ancora e scende a 1:26.404 superando il suo omonimo Augusto a 196 millesimi

15.23 Schrotter si avvicina al primo posto, terzo a 116 millesimi, quindi Arbolino si mette in sesta posizione a 424

15.22 Navarro si porta a 159 millesimi da Fernandez, Canet terzo a 332.

15.21 Raul Fernandez forza e scende sotto il muro dell’1:30, 1:29.776 siamo circa a un secondo dal miglior crono di questa mattina

15.20 Di nuovo Navarro al comando in 1:30.165 ma il suo tempo viene cancellato. Dalla Porta sesto a 321 millesimi

15.19 La pista ormai è asciutta quasi del tutto, manca solo qualche piccola chiazza nel T2, in zona curva 6-7

15.18 Ora al comando Raul Fernandez in 1:30.650, quindi Dixon secondo a 150 millesimi

15.17 In questo momento al comando troviamo Navarro in 1:30.835 con 411 millesimi su Schrotter e 629 su Fernandez

15.16 Subito nella ghiaia Yari Montella in curva 7. L’italiano prova a tirare su la moto e si rimette in carena

15.15 Baldassarri segna 1:34.485, ma Gardner migliora subito in 1:32.396, quindi Navarro primo in 1:31.648

15.14 Si parte con i primi giri lanciati, vediamo i crono dei protagonisti della Moto2

15.12 Sembra che tutti siano già con le slick, Bezzecchi rientra invece e non vuole rischiare

15.11 I piloti scendono in azione in maniera circospetta per saggiare l’asfalto del Red Bull Ring

15.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA FP2!!!!!!!!!

15.08 Ancora pochi istanti al via della FP2, continua a dominare il sole al Red Bull Ring, tutto pronto per la sessione

15.05 La mattinata ha messo in mostra un eccellente Ai Ogura, mentre Marco Bezzecchi, quarto, ha avuto buone conferme. Importante anche il quinto posto di Lorenzo Dalla Porta, che vuole emergere nella classe mediana dopo tante difficoltà

15.02 I TEMPI DELLA FP1 DELLA MATTINATA

15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 258.3 1’29.457 0.570 / 0.083

16 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 261.5 1’29.501 0.614 / 0.044

17 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1’29.522 0.635 / 0.021

18 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 260.8 1’29.551 0.664 / 0.029

19 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.9 1’29.601 0.714 / 0.050

20 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.2 1’29.624 0.737 / 0.023

21 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 260.2 1’29.633 0.746 / 0.009

22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 258.9 1’29.693 0.806 / 0.060

23 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 260.2 1’29.713 0.826 / 0.020

24 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 258.3 1’29.741 0.854 / 0.028

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 257.7 1’29.859 0.972 / 0.118

26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 255.3 1’29.959 1.072 / 0.100

27 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 256.5 1’30.036 1.149 / 0.077

28 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.3 1’30.096 1.209 / 0.060

29 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 257.7 1’30.301 1.414 / 0.205

30 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 258.3 1’30.435 1.548 / 0.134

31 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru Kalex 257.7 1’31.698 2.811 / 1.263

14.59 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2

14.56 In alcuni punti del tracciato inizia a vedersi una linea asciutta, ma è ancora presto per le gomme slick. Vedremo come si muoveranno team e piloti della classe mediana…

14.53 Dopo il diluvio nel corso della FP2 della Moto3, è tornato il sole sulla pista austriaca e la pista va asciugandosi

14.50 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring, tra 20 minuti prenderà il via la FP2 del GP d’Austria

11.39 Fuori dalla top14 un paio di nomi importanti come Vierge e Navarro, oltre agli italiani Arbolino, Bulega e Vietti.

11.38 Di seguito la top10 delle FP1 per la Moto2:

1 79 A. OGURA 1:28.887 2 37 A. FERNANDEZ +0.007 3 23 M. SCHROTTER +0.101 4 72 M. BEZZECCHI +0.128 5 19 L. DALLA PORTA +0.153 6 22 S. LOWES +0.220 7 44 A. CANET +0.305 8 25 R. FERNANDEZ +0.328 9 35 S. CHANTRA +0.330 10 75 A. ARENAS +0.355

11.37 Ai Ogura conserva così la prima posizione in FP1 davanti ad Augusto Fernandez, Schrotter, Bezzecchi e Dalla Porta. 11° il leader iridato Gardner, 14° Di Giannantonio.

11.36 Bezzecchi è l’unico dei big a migliorarsi all’ultimo tentativo e si inserisce in quarta posizione a 128 millesimi dalla vetta.

11.35 BANDIERA A SCACCHI!!! Ultimo tentativo di giro veloce per tutti! Augusto Fernandez nel frattempo è salito al secondo posto!

11.33 Squillo Dalla Porta!!! Terzo tempo provvisorio per il toscano in 1’29″040, a 153 millesimi dal crono di Ogura.

11.32 Gardner monta una doppia gomma hard e non va quindi a caccia della prestazione pura in questa FP1. Anche Bezzecchi sembra concentrato sul passo gara al momento.

11.30 Di Giannantonio fa un piccolo passo avanti e risale in decima posizione, ma non è ancora al sicuro in ottica Q2.

11.28 Attualmente fuori dalla top14 (e quindi virtualmente dall’accesso diretto in Q2) Canet, Vietti, Bulega, Manzi e Roberts, tra gli altri.

11.27 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 79 A. OGURA 1:28.887 2 23 M. SCHROTTER +0.101 3 72 M. BEZZECCHI +0.155 4 22 S. LOWES +0.220 5 25 R. FERNANDEZ +0.328 6 35 S. CHANTRA +0.330 7 19 L. DALLA PORTA +0.358 8 87 R. GARDNER +0.394 9 37 A. FERNANDEZ +0.505 10 75 A. ARENAS +0.513

11.25 Ultimi dieci minuti di sessione: in molti si stanno migliorando nei vari settori, la classifica potrebbe subire diversi scossoni…

11.24 Ogura in testa!! Gran tempo del nipponico, che si porta davanti a tutti in 1’28″887 ipotecando l’accesso diretto in Q2.

11.23 Dodici minuti alla bandiera a scacchi. Gardner torna in pista, presumibilmente con gomme nuove, per il time-attack di fine turno.

11.22 Ai Ogura fa un nuovo passo avanti e sale in terza piazza a soli 177 millesimi dalla vetta. Cominciano i time-attack!

11.20 Ogura nel frattempo si migliora e balza in sesta posizione a 270 millesimi dal best time di Schrotter.

11.18 Tendenzialmente in questa fase di FP1 si lavora sul passo gara con pneumatici usati, in attesa di montare gomma nuova negli ultimi 10 minuti per il time-attack.

11.16 Temperature in aumento al Red Bull Ring: questi ultimi 20 minuti di FP1 potrebbero rappresentare una grande occasione per stampare un tempo da Q2.

11.15 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 23 M. SCHROTTER 1:28.988 2 72 M. BEZZECCHI +0.054 3 25 R. FERNANDEZ +0.227 4 35 S. CHANTRA +0.229 5 19 L. DALLA PORTA +0.257 6 87 R. GARDNER +0.293 7 37 A. FERNANDEZ +0.404 8 22 S. LOWES +0.414 9 79 A. OGURA +0.462 10 14 T. ARBOLINO +0.513

11.12 Le gomme hanno ormai perso lo smalto dei primissimi giri e di conseguenza nessuno si migliora in questa fase. Diversi piloti si sono già fermati ai box in attesa di cominciare il secondo run.

11.10 Ricordiamo che per la Moto2 il record della pista è stato firmato da Jorge Martin nel 2020 in 1’28″501. Sabato scorso la pole è stata ottenuta da Gardner in 1’28″668.

11.09 Raul Fernandez batte un colpo e si porta in terza posizione, con un gap di 227 millesimi nei confronti del miglior tempo di Schrotter.

11.07 Domani il meteo è abbastanza incerto, quindi la giornata odierna potrebbe diventare decisiva per la qualificazione diretta in Q2. Nel finale di FP1 assisteremo dunque presumibilmente ad una simulazione di qualifica.

11.07 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 23 M. SCHROTTER 1:28.988 2 72 M. BEZZECCHI +0.054 3 25 R. FERNANDEZ +0.227 4 35 S. CHANTRA +0.229 5 19 L. DALLA PORTA +0.257 6 87 R. GARDNER +0.293 7 22 S. LOWES +0.414 8 79 A. OGURA +0.462 9 14 T. ARBOLINO +0.513 10 96 J. DIXON +0.534

11.06 Caduta molto pericolosa di Beaubier in uscita di curva 1! Vietti e Canet sono riusciti ad evitare la moto dell’americano davvero per un soffio!

11.05 Super Dalla Porta!! 3° a 257 millesimi dalla vetta con la Kalex del Team Italtrans! Sembra già una simulazione di qualifica…

11.03 Schrotter si migliora ulteriormente ed è il primo pilota a scendere sotto l’1’29” in questo fine settimana. Molto bene Bezzecchi, che sale al 2° posto.

11.02 Lavoro di squadra in casa Sky Racing Team VR46, con Bezzecchi e Vietti che si trainano a vicenda in questo primo run del weekend.

11.00 Tempi già interessanti dopo un paio di passaggi: Schrotter è al comando in 1’29″3 davanti a Bulega, Canet, Lowes e Baldassarri.

10.57 Vedremo se qualcuno deciderà di effettuare subito un time-attack, dato che nel pomeriggio le temperature diventeranno roventi e di conseguenza non sarà semplice migliorare in termini cronometrici.

10.55 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista anche per sfruttare l’extra grip garantito dalla gommatura delle MotoGP.

10.52 Ormai ci siamo! Ancora un paio di minuti di attesa e poi scatterà ufficialmente la prima sessione di libere della Moto2.

10.49 Domenica scorsa il podio del GP di Stiria (andato in scena sempre al Red Bull Ring) è stato formato da Bezzecchi, Canet e Augusto Fernandez. 4° Gardner, a causa di un errore, 7° Raul Fernandez.

10.45 Di seguito la classifica generale del Mondiale Moto2:

10.41 In Moto2 Remy Gardner è il punto di riferimento, con la sua solida leadership nella generale, ma Raul Fernandez e Marco Bezzecchi possono ancora sognare la rimonta per ambire al titolo iridato.

10.38 Superata la pausa estiva di metà stagione, il Motomondiale entra definitivamente nel vivo con la seconda parte di un campionato ancora apertissimo.

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2.

Presentazione weekend Moto2 – Classifica Mondiale Moto2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo round stagionale del Mondiale Moto2 e secondo atto del double header previsto al Red Bull Ring di Spielberg.

Weekend che si preannuncia già quasi decisivo per le residue chance iridate di Marco Bezzecchi, dato che le gare diminuiscono, il margine rimane ancora ampio, ma il momento è decisivo. La vittoria nel Gran Premio della Stiria ha lanciato un doppio segnale inequivocabile: da un lato ha dato la conferma della crescita del portacolori dello Sky Racing Team VR46, dall’altra ha ribadito come il romagnolo non abbia la minima intenzione di mollare la presa e che la rincorsa verso Remy Gardner è ancora vivissima.

La situazione è ben delineata. Al comando rimane l’australiano del team Red Bull KTM Ajo che, nonostante il quarto posto del Red Bull Ring 1, comanda a quota 197 punti, contro i 162 del suo compagno di scuderia, Raul Fernandez, mentre Marco Bezzecchi si è portato a quota 153 punti. Un distacco notevole, certo, ma 44 punti non sono irrecuperabili. Il romagnolo deve “battere il ferro finché è caldo” e tentare il tutto per tutto.

Si comincia alle ore 10.55 con il semaforo verde della FP1, mentre la seconda sessione di libere della classe mediana scatterà nel pomeriggio alle ore 15.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

