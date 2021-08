Moto2, GP Austria 2021: Marco Bezzecchi, ora o mai più per il sogno del titolo?

Ora o mai più per Marco Bezzecchi. Il pilota riminese, infatti, sa di trovarsi di fronte ad un fine settimana forse già decisivo per la corsa al titolo della Moto2, dato che le gare diminuiscono, il margine rimane ancora ampio, ma il momento è decisivo.

La vittoria nel Gran Premio della Stiria ha lanciato un doppio segnale inequivocabile: da un lato ha dato la conferma della crescita del portacolori dello Sky Racing Team VR46, dall’altra ha ribadito come il romagnolo non abbia la minima intenzione di mollare la presa e che la rincorsa verso Remy Gardner è ancora vivissima.

La situazione è ben delineata. Al comando rimane l’australiano del team Red Bull KTM Ajo che, nonostante il quarto posto del Red Bull Ring 1, vola a quota 197 punti, contro i 162 del suo compagno di scuderia, Raul Fernandez, mentre Marco Bezzecchi si è portato a quota 153 punti. Un distacco notevole, certo, ma 44 punti non sono irrecuperabili. Il romagnolo deve “battere il ferro finchè è caldo” e tentare il tutto per tutto.

La seconda gara sul tracciato austriaco potrebbe, come detto, già essere fondamentale. Un altro successo, o altri punti pesanti guadagnati sul leader della graduatoria generale, potrebbe essere il viatico ideale per le ultime sette gare. In caso contrario, invece, tutto tornerà ad assomigliare alla “Coppa Red Bull KTM Ajo” come era successo fino al via delle vacanze. Dopotutto Remy Gardner veleggiava con un ruolino di marcia clamoroso con 3 vittorie, 4 secondi posti, un terzo e un quarto, unica gara prima del GP della Stiria, non conclusa sul podio. Fermare un rivale simile è quasi impossibile, ma Marco Bezzecchi vuole provarci, eccome e proverà a dimostrarlo già dal secondo capitolo del Red Bull Ring.

Credit: MotoGP.com Press