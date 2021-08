LIVE Moto2, GP Austria 2021 in DIRETTA: Raul Fernandez domina su Ogura e ora insidia Gardner in classifica, 10° Bezzecchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.05 Si chiude qui il weekend della Moto2. Ora non ci rimane che ringraziarvi e rimandarvi alla MotoGP delle ore 14.00. Grazie e buon proseguimento di giornata!

13.04 penalizzato Vietti che scivola in sesta posizione ma non cambia la sua ottima gara. Paga il sorpasso finale su Chandra

13.03 Brutta gara per Bezzecchi, solamente decimo, ma mai sul passo che aveva messo in mostra nel corso del weekend. Sicuramente qualche problema tecnico per il romagnolo

13.02 Raul Fernandez approfitta della domenica “no” di Gardner e riapre i discorsi per il titolo. L’australiano dovrà stare molto attento al suo vicino di box…

13.00 CLASSIFICA MONDIALE MOTO2: Gardner 206 punti, Raul Fernandez -19, Marco Bezzecchi -47, Sam Lowes -92

12.58 Quarta vittoria stagionale per Raul Fernandez che ora va a riaprire i discorsi per il titolo!

ARRIVO – Quarto Lowes, quinto Vietti, poi Chantra, Gardner, Canet, Luthi e Bezzecchi solo decimo. 12° Di Giannantonio, 13° Arbolino, 19° Corsi, 20° Bulega

ARRIVO – VINCE RAUL FERNANDEZ!!!!!!!!!!!! SECONDO OGURA, TERZO AUGUSTO FERNANDEZ!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO – Raul Fernandez ha sempre 840 millesimi!

ULTIMO GIRO – Lo spagnolo scappa!! 833 millesimi ora, Ogura sembra avere capito che non ce n’è…

ULTIMO GIRO – Inizia l’ultimo giro con Raul Fernandez che ha portato il suo vantaggio a 718 millesimi!!!!!!!

-2 Lo spagnolo, come suo solito, sembra essersi tenuto qualcosa per gli ultimi chilometri e allunga a 518 su Ogura!

-2 La gara se la giocano Raul Fernandez e Ai Ogura! Tra i due il divario è di 366 millesimi!

-3 Alle loro spalle mollano! Augusto Fernandez scivola a 1.549, Lowes quarto a 2.644

-3 Ormai Ogura si è messo negli scarichi di Raul Fernandez! Distacco di 301 millesimi con lo spagnolo che reagisce!

-4 Vietti è sempre quinto e mantiene circa mezzo secondo su Chantra

-4 Non cambia nulla. Raul Fernandez è in vetta con 272 millesimi di Ogura che inizia a farsi minaccioso! Augusto Fernandez è sempre a 1.2.

-5 Siamo a 5 giri dalla fine, con Raul Fernandez sempre primo con 374 millesimi su Ogura, terzo Augusto Fernandez a 1.2, quarto Lowes a 2.2.

-6 Di Giannantonio viene superato da Dixon che sale in 11a posizione e prova a recuperare su Bezzecchi

-6 Attenzione, Ogura forza i tempi! Il giapponese rimane a 4 decimi da Raul Fernandez, ma ora allunga a un secondo su Augusto Fernandez che, a quanto pare, non riesce più a proseguire su questi ritmi

-7 Gardner è sempre settimo ma non riesce a riprendere Chantra che è 3.2 secondi avanti. Bezzecchi è decimo a 6 decimi da Luthi

-7 Si apre un altro giro con Raul Fernandez al comando con 433 millesimi su uno stoico Ogura, quindi terzo Augusto Fernandez a 1.1. Le posizioni sono cristallizzate ormai da inizio gara. Lowes quarto a 2.2.

-8 Raul Fernandez ha sempre 564 millesimi su Ogura e 1.2 su Augusto Fernandez, mentre Vietti passa nuovamente Chantra per la quinta posizione.

-9 Cade Montella in curva 9, mentre ormai appare inevitabile che la gara se la giocheranno i primi tre. I due Fernandez e Ogura…

-10 Raul Fernandez tiene la vetta, ma Ogura non molla!! Si riporta a 4 decimi il giapponese! Terzo Augusto Fernandez a 1.1.

-10 Gardner si rifà su Canet, senza gestaccio, ma sale in settima posizione. Bezzecchi è decimo e ora Di Giannantonio si avvicina…

-11 Canet ripassa Gardner e gli restituisce anche il gestaccio!! Incredibile!!

-11 Raul Fernandez apre un altro giro con 534 millesimi su Ogura, quindi Augusto Fernandez rimane sempre a 1.2. Cade Ramirez, mentre Gardner passa Canet e gli fa anche un gestaccio! Intanto Luthi passa Bezzecchi

-12 Bezzecchi sembra avere enormi vibrazioni all’anteriore, con Luthi che gli rimane a un decimo, pronto al sorpasso…

-12 Raul Fernandez allunga a 539 millesimi il suo margine su Ogura, quindi Augusto Fernandez a 1.2. Lowes scivola a 2.2, Vietti quinto a 4.5. Gardner si mette in scia a Canet per la settima posizione

-13 Luthi attacca Bezzecchi in curva 3, ma il riminese tiene duro. Il passo, tuttavia, non c’è proprio oggi…

-13 Lowes sembra non riuscire a tenere il passo dei primi tre e ormai accusa più di 2 secondi. Sempre in vetta Raul Fernandez con 4 decimi su Ogura e 1.1 su Augusto Fernandez

-14 Continua il calvario di Bezzecchi che ormai perde 2 secondi da Gardner, con Luthi in scia a 2 decimi…

-14 Raul Fernandez mantiene 345 millesimi su Ogura, mentre Augusto Fernandez spinge a tutta e si riporta a un secondo esatto. Lowes, invece, scende a 1.9, quinto Veitti a 4.2

-15 Celestino Vietti si sbarazza anche di Chantra e si porta in quinta posizione! Davanti sempre Raul Fernandez in 1:29.204 con 460 millesimi su Ogura

-16 Lowes fa segnare un ottimo 1:29.347 e la sua hard inizia a spingere bene, mentre Bezzecchi sprofonda in 1:30.2 a un secondo da Gardner. Luthi inizia a farsi pericoloso

-16 Raul Fernandez e Ai Ogura provano a fare il vuoto. Tra di loro 322 millesimi, mentre Augusto Fernandez non molla e rimane a 1.1.

-17 Vietti sale quindi in sesta posizione con Bezzecchi nono a 658 millesimi da Gardner.

-17 Raul Fernandez apre un nuovo giro con 271 millesimi su Ogura che non molla. Terzo Auguro Fernandez a 1.124, quindi Lowes perde ancora qualcosa, mentre cade Schrotter!

-18 Vietti passa Canet ed ora è settimo, nono Gardner a 2.0 dallo spagnolo, con Bezzecchi che cede già 4 decimi

-18 La situazione si sgrana.. Raul Fernandez comanda con 355 millesimi su Ogura, poi Augusto Fernandez accusa già 1.199, quarto Lowes a 1.417.

-19 Gardner attacca e passa Bezzecchi, ma Vietti scappa a quasi 2 secondi… i due litiganti per il titolo soffrono oggi…

-19 Cade Dalla Porta! Che beffa per il toscano che, fino a oggi, stava vivendo il suo miglior weekend in Moto2…

-20 Bezzecchi non ingrana e scivola a 1.2 da Vietti, con Gardner decimo a 3 decimi

-20 Raul Fernandez martella su ottimi tempi e porta a mezzo secondo il suo margine su Ogura, mentre Augusto Fernandez passa Lowes che appare in calo

-21 Vietti allunga su Bezzecchi a 933 millesimi, mentre Gardner è in scia al romagnolo.. Dalla Porta sprofonda in 16a posizione

-21 Raul Fernandez allunga a 314 millesimi su Lowes, quindi Ogura e Augusto Fernandez in scia. Ogura attacca Lowes e lo passa in curva 3!

-22 Gardner è all’attacco di Bezzecchi! Che bagarre a centro gruppo!

-22 Si apre il terzo giro con Raul Fernandez che detta il passo con 236 millesimi su Lowes, quindi Ogura. Bezzecchi va alla caccia di Vietti, Gardner e Di Giannantonio passano Dalla Porta

-23 Raul Fernandez sale in vetta in curva 3, Bezzecchi è nono! Passati Dalla Porta, e Gardner!

-23 Lowes sempre in vetta con 133 millesimi su , quiRaul Fernandez, terzo Ogura quarto Augusto Fernandez, quindo Schrotter.

-24 Ottavo Vietti, nono Dalla Porta, i due italiani si stanno confemando

-24 giri: Lowes apre il secondo giro con 216 millesimi su Raul Fernandez, 426 su Ogura e 767 su Augusto Fernandez. 10° Gardner davanti a Bezzecchi

-25 giri: cadono subito Manzi e Navarro, mentre Lowes comanda il gruppo, Gardner 11° davanti a Bezzecchi!

PARTENZA – Lo scatto migliore è di Sam Lowes che imbocca per primo curva 1 davanti a Raul Fernandez e Ogura

12.20 La griglia di partenza si è riempita nuovamente. Pochi secondi e si parte!

12.18 Ci siamo, si parte per il giro di ricognizione, sale la tensione al Red Bull Ring!

12.17 Attenzione anche a Celestino Vietti, ottavo. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 sembra davvero in palla al Red Bull Ring e vuole dimostrare tutto il suo valore.

12.14 Sarà interessante seguire Lorenzo Dalla Porta. L’ex campione del mondo della Moto3, infatti, è reduce da un weekend di livello. Come sette giorni fa. In quel caso la pioggia della domenica gli rovinò i piani, mentre questa volta vuole conferme importanti dalla nona casella della griglia

12.11 Marco Bezzecchi, invece, vuole il bis dopo la gara di domenica scorsa. Non sarà un impegno facile per il romagnolo, che partirà solamente 16° dopo la caduta di ieri

12.08 Cosa dobbiamo attenderci da questa gara? Oltre all’equilibrio, Remy Gardner cercherà di sfruttare la posizione dei rivali per mettere in cascina altri punti pesanti, con l’aiuto di Raul Fernandez

12.05 Il warm-up si è chiuso con Augusto Fernandez al comando ma, soprattutto, con la conferma di un equilibrio quasi totale. I primi 4 in classifica, dopotutto, sono racchiusi in appena 72 millesimi, quindi i primi 10 in 293 millesimi, mentre in appena 970 millesimi troviamo la bellezza di 24 piloti.

12.02 I TEMPI DEL WARM-UP DISPUTATO QUESTA MATTINA

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 260.2 1’28.953

2 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.7 1’28.960 0.007 / 0.007

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 263.4 1’28.970 0.017 / 0.010

4 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 264.0 1’29.025 0.072 / 0.055

5 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 258.9 1’29.135 0.182 / 0.110

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.1 1’29.144 0.191 / 0.009

7 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 260.8 1’29.179 0.226 / 0.035

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 262.7 1’29.182 0.229 / 0.003

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.6 1’29.218 0.265 / 0.036

10 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 262.1 1’29.246 0.293 / 0.028

11 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 264.0 1’29.276 0.323 / 0.030

12 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.8 1’29.343 0.390 / 0.067

13 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 262.1 1’29.374 0.421 / 0.031

14 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 258.9 1’29.384 0.431 / 0.010

15 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 260.8 1’29.426 0.473 / 0.042

16 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 262.1 1’29.536 0.583 / 0.110

17 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.9 1’29.573 0.620 / 0.037

18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.9 1’29.610 0.657 / 0.037

19 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 258.3 1’29.645 0.692 / 0.035

20 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 259.6 1’29.684 0.731 / 0.039

21 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.7 1’29.712 0.759 / 0.028

22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 257.7 1’29.830 0.877 / 0.118

23 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.7 1’29.834 0.881 / 0.004

24 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 260.8 1’29.923 0.970 / 0.089

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 257.7 1’29.967 1.014 / 0.044

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 260.2 1’30.022 1.069 / 0.055

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 258.3 1’30.088 1.135 / 0.066

28 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 258.9 1’30.126 1.173 / 0.038

29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 250.5 1’30.446 1.493 / 0.320

30 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 255.3 1’30.624 1.671 / 0.178

31 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru Kalex 260.2 1’31.010 2.057 / 0.386

11.59 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA DI OGGI

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.6 1’28.659

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 258.9 1’28.727 0.068 / 0.068

3 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.7 1’28.802 0.143 / 0.075

4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.7 1’28.811 0.152 / 0.009

5 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 255.9 1’28.961 0.302 / 0.150

6 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 258.3 1’29.015 0.356 / 0.054

7 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.9 1’29.059 0.400 / 0.044

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 258.3 1’29.199 0.540 / 0.140

9 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 259.6 1’29.220 0.561 / 0.021

10 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 257.1 1’29.283 0.624 / 0.063

11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 258.3 1’29.333 0.674 / 0.050

12 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 262.1 1’29.355 0.696 / 0.022

13 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1’29.359 0.700 / 0.004

14 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.7 1’29.380 0.721 / 0.021

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.7 1’29.450 0.791 / 0.070

16 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.7 1’29.488 0.829 / 0.038

17 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 259.6 1’29.563 0.904 / 0.075

18 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.1 1’29.624 0.965 / 0.061

19 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 256.5 1’29.375 0.211 / 0.010

20 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 254.7 1’29.393 0.229 / 0.018

21 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 260.2 1’29.409 0.245 / 0.016

22 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 261.5 1’29.457 0.293 / 0.048

23 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 260.2 1’29.470 0.306 / 0.013

24 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 258.3 1’29.483 0.319 / 0.013

25 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 260.2 1’29.504 0.340 / 0.021

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 257.1 1’29.507 0.343 / 0.003

27 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 256.5 1’29.694 0.530 / 0.187

28 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.7 1’29.786 0.622 / 0.092

29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 252.9 1’29.815 0.651 / 0.029

30 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 257.1 1’29.841 0.677 / 0.026

31 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru Kalex 259.6 1’30.327 1.163 / 0.486

11.56 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2 2021

1 Remy GARDNER Kalex AUS 197

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 162

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 153

4 Sam LOWES Kalex GBR 101

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 76

6 Aron CANET Boscoscuro SPA 75

7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 72

8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 66

9 Ai OGURA Kalex JPN 60

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 57

11 Joe ROBERTS Kalex USA 50

12 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 42

13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 39

14 Celestino VIETTI Kalex ITA 32

15 Tony ARBOLINO Kalex ITA 30

16 Cameron BEAUBIER Kalex USA 26

17 Somkiat CHANTRA Kalex THA 24

18 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 23

19 Stefano MANZI Kalex ITA 20

20 Jake DIXON Kalex GBR 16

21 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 16

11.53 Si chiude la doppietta austriaca e si disputa l’undicesima gara della stagione. Si annuncia, come sempre, grande battaglia nella classe mediana con l’incognita pioggia dietro l’angolo. Secondo la direzione gara già ora le chance di precipitazioni sono al 40%, mentre verso le ore 14.00 per la MotoGP dovrebbero salire al 90%.

11.50 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring, tra 30 minuti esatti scatterà la gara della classe mediana

9.36 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 12.20 quando scatterà la gara. Grazie e buon proseguimento di giornata!

9.35 Equilibrio totale al Red Bull Ring, con i primi 4 racchiusi in 72 millesimi. Vietti ottavo a 229, 11° Bezzecchia 323 davanti a Dalla Porta e Arbolino

9.33 RIEPILOGO TEMPI WARM UP

1 37 A. FERNANDEZ 1:28.953 2 79 A. OGURA +0.007 3 25 R. FERNANDEZ +0.017 4 23 M. SCHROTTER +0.072 5 87 R. GARDNER +0.182 6 22 S. LOWES +0.191 7 12 T. LUTHI +0.226 8 13 C. VIETTI +0.229 9 35 S. CHANTRA +0.265 10 44 A. CANET +0.293

9.31 Che bagarre in vetta! Ogura si ferma a 7 millesimi da Augusto Fernandez, Raul a 17 e Schrotter a 72

9.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE IL WARM-UP! Andiamo a vedere gli ultimi tempi della sessione

9.29 Dalla Porta arriva al T2 con 175 millesimi di distacco, quindi 312 al T3 e chiude con 513 millesimi di distacco, con un T4 non all’altezza. Raul Fernandez, invece, perde 2 decimi nello stesso punto e non migliora.

9.28 Dalla Porta sale in sesta posizione a 332 millesimi e precede Bezzecchi, mentre i tempi non vengono migliorati perchè le gomme vengono ormai portare allo sfinimento

9.27 Schrotter sale in terza posizione a 113 millesimi da Augusto Fernandez, mentre Bezzecchi, Dalla Porta, Ogura e Raul Fernandez partono con il record nel T1

9.26 Dalla Porta si rilancia e piazza il record nel T1, ma già nel T2 lascia 4 decimi e non migliora. Il toscano, tuttavia, sta vivendo il suo miglior weekend da quando è in Moto2

9.25 Remy Gardner sale in quarta posizione a 182 millesimi da Fernandez, Bezzecchi rimane sesto a 362, Dalla Porta è comunque settimo a 390

9.24 Tempo cancellato anche per Dalla Porta, non per Ogura che si mette al secondo posto a 35 millesimi

9.23 Remy Gardner fa segnare i suoi migliori intermedi, quindi cala nel T3 e chiude migliorando di 8 millesimi. Il suo tempo, tuttavia, viene cancellato. Intanto Dalla Porta terzo!! 390 millesimi di distacco per il toscano

9.22 Augusto Fernandez vola! 1:28.953! 362 millesimi su Bezzecchi, 396 su Gardner e 439 su Chantra. Vietti si porta in nona posizione a 592

9.21 Cade Manzi in curva 1, senza conseguenze, mentre Augusto Fernandez arriva al T2 con 133 millesimi di vantaggio.

9.20 Augusto Fernandez piazza il record in ogni settore e chiude in 1:29.114, primo! Secondo Bezzecchi a 201 millesimi, poi Chantra a 278 e Raul Fernandez quinto a 299 dietro Ogura

9.19 Per il momento Bezzecchi è nono a 458 millesimi, mentre Lorenzo Dalla Porta è 19° a 774

9.18 Di nuovo Chantra al comando 1:29.392 e stavolta il tempo viene confermato! Secondo Augusto Fernandez a 79 millesimi

9.17 I tempi vanno subito ad abbassarsi, Chantra vola in vetta 1:30.052, ma per la seconda voglia il suo giro è cancellato. Torna davanti Schrotter in 1:29.653, poi Raul Fernandez a 62 millesimi, terzo Canet a 258

9.16 Schrotter scende a 1:30.390, quindi Canet, Raul Fernandez, Garzò e Luthi

9.15 Garzò si mette al primo posto in 1:30.638, quindi Canet lo passa in 1:30.488

9.14 Il primo crono di questo warm-up lo fissa Baldassarri in 1:35.140

9.12 Tutti sono in pista, siamo già pronti per i primi giri lanciati. Sole pieno e temperature già elevate al Red Bull Ring

9.11 I piloti entrano in azione per sfruttare al massimo i 20 minuti della sessione. Montella e Corsi aprono le danze

9.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTO2!!!!!!!

9.08 Il romagnolo, caduto ieri nella Q2, scatterà solamente dalla 16a posizione e dovrà mettere in scena una rimonta notevole. La gara di oggi, alle 12.20, potrebbe risultare decisiva per la stagione intera

9.05 Sul passo Remy Gardner e Raul Fernandez sembrano messi bene, come Augusto Fernandez, mentre sarà da capire il comportamento di Marco Bezzecchi

9.02 Vedremo come si muoveranno team e piloti in questa warm-up, per quanto visto sino ad ora l’equilibrio regna sovrano, anche perchè siamo al secondo appuntamento della doppietta del Red Bull Ring

8.59 LA GRIGLIA DI PARTENZA DI OGGI

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.6 1’28.659

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 258.9 1’28.727 0.068 / 0.068

3 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.7 1’28.802 0.143 / 0.075

4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.7 1’28.811 0.152 / 0.009

5 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 255.9 1’28.961 0.302 / 0.150

6 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 258.3 1’29.015 0.356 / 0.054

7 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.9 1’29.059 0.400 / 0.044

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 258.3 1’29.199 0.540 / 0.140

9 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 259.6 1’29.220 0.561 / 0.021

10 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 257.1 1’29.283 0.624 / 0.063

11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 258.3 1’29.333 0.674 / 0.050

12 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 262.1 1’29.355 0.696 / 0.022

13 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1’29.359 0.700 / 0.004

14 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.7 1’29.380 0.721 / 0.021

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.7 1’29.450 0.791 / 0.070

16 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.7 1’29.488 0.829 / 0.038

17 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 259.6 1’29.563 0.904 / 0.075

18 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.1 1’29.624 0.965 / 0.061

19 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 256.5 1’29.375 0.211 / 0.010

20 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 254.7 1’29.393 0.229 / 0.018

21 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 260.2 1’29.409 0.245 / 0.016

22 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 261.5 1’29.457 0.293 / 0.048

23 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 260.2 1’29.470 0.306 / 0.013

24 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 258.3 1’29.483 0.319 / 0.013

25 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 260.2 1’29.504 0.340 / 0.021

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 257.1 1’29.507 0.343 / 0.003

27 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 256.5 1’29.694 0.530 / 0.187

28 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.7 1’29.786 0.622 / 0.092

29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 252.9 1’29.815 0.651 / 0.029

30 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 257.1 1’29.841 0.677 / 0.026

31 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru Kalex 259.6 1’30.327 1.163 / 0.486

8.56 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2 2021

1 Remy GARDNER Kalex AUS 197

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 162

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 153

4 Sam LOWES Kalex GBR 101

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 76

6 Aron CANET Boscoscuro SPA 75

7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 72

8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 66

9 Ai OGURA Kalex JPN 60

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 57

11 Joe ROBERTS Kalex USA 50

12 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 42

13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 39

14 Celestino VIETTI Kalex ITA 32

15 Tony ARBOLINO Kalex ITA 30

16 Cameron BEAUBIER Kalex USA 26

17 Somkiat CHANTRA Kalex THA 24

18 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 23

19 Stefano MANZI Kalex ITA 20

20 Jake DIXON Kalex GBR 16

21 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 16

8.53 Si inizia la giornata dell’undicesimo appuntamento della stagione con l’ultima sessione nella quale team e piloti potranno lavorare su moto e gomme

8.50 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 20 minuti prenderà il via il warm-up del GP d’Austria della Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Tutto è pronto al Red Bull Ring per una giornata forse decisiva in vista della corsa al titolo della classe mediana. Remy Gardner vuole rispondere al successo di Marco Bezzecchi di una settimana fa e confermare di essere lui il grande favorito per sedersi sul trono lasciato libero da Enea Bastianini.

La domenica sul tracciato di Spielberg, come sempre, prenderà il via con i venti minuti del warm-up delle ore 9.10, mentre la gara vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 12.20. Dalla pole position scatterà Sam Lowes, mentre Marco Bezzecchi sarà solamente sedicesimo dopo una caduta nella Q2.

La classifica generale del Mondiale di Moto2 2021 vede saldamente al comando Remy Gardner con 197 punti, contro i 162 del suo compagno di scuderia Raul Fernandez, mentre Marco Bezzecchi si è portato a quota 153 e, realisticamente, è l’unico possibile rivale verso il titolo per l’australiano del team Red Bull KTM Ajo.

La domenica del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021 prenderà il via alle ore 9.10 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3 al Red Bull Ring.

