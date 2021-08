Moto2, risultati FP3 GP Austria 2021: Remy Gardner vola con il record della pista davanti ai Fernandez, 5° Bezzecchi

Dopo un turno dominato dall’equilibrio, Remy Gardner ha deciso di lasciare il proprio segno, e che segno! L’australiano del team Red Bull KTM Ajo, infatti, ha stampato il nuovo record del Red Bull Ring per quanto riguarda la Moto2, nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, ribadendo a tutti che è lui il numero uno della categoria.

Nel finale del turno, nel corso dei time attack, il leader della classifica generale ha rotto gli indugi e ha piazzato un clamoroso 1:28.153 rifilando la bellezza di 313 millesimi al compagno di scuderia Raul Fernandez. Lo spagnolo, infatti, aveva appena segnato un ottimo 1:28.466, che sembrava averlo messo al sicuro in vetta. Terza posizione, invece, per il suo omonimo Augusto Fernandez (Kalex Elf Marc VDS) in 1:28.515 a 362 millesimi, ma in possesso di un passo gara davvero interessante.

Quarta posizione per il pilota più veloce di ieri, il giapponese Ai Ogura (Kalex Idemitsu), in 1:28.598 a 445, mentre è quinto il nostro Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) in 1:28.611 a 458, a sua volta in possesso di un ritmo quanto mai valido pensando alla gara. Si ferma in sesta posizione il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 480 millesimi dalla vetta, quindi è settimo lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro Aspar) a 522. Chiude in ottava posizione il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Liqui Moly) a 553, quindi nono lo spagnolo Jorge Navarro (Boscoscuro Speed Up) a 576, davanti al nostro Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) decimo a 587. ma autore di una sessione che conferma quanto di buono messo in mostra ieri. Entra nella top14 anche Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) undicesimo con un distacco di 613 millesimi.

Delusione per gli altri italiani. Solamente diciassettesimo Stefano Manzi (Kalex FlexBox) a 868 millesimi, quindi ventesimo Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini) a 938, mai competitivo nel corso di questo fine settimana austriaco, ventunesimo il suo compagno di scuderia Nicolò Bulega a 943, ventiquattresimo Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) a 1.070, ventiseiesimo Simone Corsi (MV Agusta) a 1.338, mentre è ventinovesimo Yari Montella (Boscoscuro Speed Up) a 1.518, infine trentesimo e penultimo Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) sempre più in crisi con un distacco di 1.542.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP AUSTRIA 2021 – MOTO2

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 261.5 1’28.153

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 263.4 1’28.466 0.313 / 0.313

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 260.2 1’28.515 0.362 / 0.049

4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.6 1’28.598 0.445 / 0.083

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.8 1’28.611 0.458 / 0.013

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 260.2 1’28.633 0.480 / 0.022

7 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 262.1 1’28.675 0.522 / 0.042

8 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 260.2 1’28.706 0.553 / 0.031

9 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 261.5 1’28.729 0.576 / 0.023

10 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 259.6 1’28.740 0.587 / 0.011

11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.8 1’28.766 0.613 / 0.026

12 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 258.9 1’28.780 0.627 / 0.014

13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 261.5 1’28.783 0.630 / 0.003

14 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 262.1 1’28.875 0.722 / 0.092

15 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 260.8 1’28.882 0.729 / 0.007

16 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1’28.927 0.774 / 0.045

17 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 261.5 1’29.021 0.868 / 0.094

18 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 258.9 1’29.043 0.890 / 0.022

19 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 259.6 1’29.052 0.899 / 0.009

20 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.8 1’29.091 0.938 / 0.039

21 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.2 1’29.096 0.943 / 0.005

22 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 260.8 1’29.140 0.987 / 0.044

23 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 260.2 1’29.193 1.040 / 0.053

24 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 261.5 1’29.223 1.070 / 0.030

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 257.7 1’29.447 1.294 / 0.224

26 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.9 1’29.491 1.338 / 0.044

27 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 260.8 1’29.524 1.371 / 0.033

28 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 256.5 1’29.572 1.419 / 0.048

29 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.1 1’29.671 1.518 / 0.099

30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 255.9 1’29.695 1.542 / 0.024

31 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru Kalex 260.2 1’30.294 2.141 / 0.599

Credit: MotoGP.com Press