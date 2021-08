LIVE Italia-Francia, Europei football americano in DIRETTA: gli azzurri si giocano una storica semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, semifinale valida per gli Europei di football americano 2021. Allo Stadio Garilli di Piacenza, il “Blue Team” sfida i vicini di casa della nazionale transalpina: kick off previsto alle ore 21.

“La squadra è carica e in forma – ha fatto sapere le head coach della nazionale Davide Giuliano, al sito ufficiale FIDAF –. “Abbiamo fatto un gran lavoro, atleti, coach e staff sono ultra concentrati per una occasione unica per cui questo programma è in corso di sviluppo da parecchi anni. Dopo gli Europei di Gruppo B del 2013 abbiamo conquistato il diritto di contendere il gruppo A ad Austria e Svizzera. A Vienna, nel 2019, abbiamo ipotecato questo diritto e adesso ci si presenta un’occasione unica che onoreremo al meglio.”

La posta in palio sarà quindi molto alta, in un match che potrebbe essere di difficile lettura, dove ovviamente bisognerà trovare l’equilibrio giusto tra la fase offensiva e quella difensiva.

Foto: FIDAF