LIVE Francia-Stati Uniti 82-87, Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: quarto oro consecutivo per Team Usa!

6.27 Per gli Usa si tratta del quarto oro consecutivo nel basket dopo Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016.

6.25 Si chiude una finale praticamente sempre controllata dagli Usa di coach Gregg Popovich con la Francia che ci ha provato senza però dare mai fino in fondo l’idea di potersi andare a giocare concretamente l’oro. Top-scorer Kevin Durant con 29 punti, seguito da Jayson Tatum a 19, i migliori dei transalpini sono Evan Fournier e Rudy Gobert a 16.

FINISCE COSI’! QUARTO ORO CONSECUTIVO PER TEAM USA NEL BASKET!

Time out di Collet, alla Francia ora servirebbe un miracolo.

82-87 2/2 Durant, 8″8 sul cronometro.

Fallo di Gobert cha manda in lunetta Durant.

Time out immediato di Gregg Popovich.

82-85 2/2 De Colo.

Gli Usa pasticciano in rimessa poi fallo di Green su De Colo, 10″ sul cronometro.

80-85 0/2 Lillard poi schiacciata Ntilikina.

Fallo di Ntilikina, liberi per Lillard, linea del traguardo vicina per Team USA.

78-85 1/2 Holiday.

Fallo di Fournier cha manda in lunetta Holiday con 31″ sul cronometro.

78-84 TRIPLA di Fournier.

75-84 2/2 Booker, 1’41” sul cronometro.

Fallo di Gobert che manda Booker in lunetta, la Francia esaurisce il bonus.

75-82 1/2 De Colo.

Quarto fallo personale di Booker, De Colo in lunetta.

Sfondamento di Tatum, la Francia combatte fino alla fine, 2’22” da giocare, Usa in bonus, tre falli per i transalpini.

74-82 Accelerazione di De Colo.

72-82 TRIPLA di Tatum, +10 USA, 3’05” da giocare.

0/2 Gobert che a questo punto della partita potrebbe pesare molto.

Fallo di Durant che manda in lunetta Gobert.

72-79 Fournier si prende un tiro dalla lunetta. 3’59” sul cronometro.

70-79 Piazzato di Lillard.

70-77 Schiacciata di Holiday, gli USA tornano a +7, 4’47” da giocare, 3-2 i falli.

70-75 Tatum risponde dall’altra parte.

70-73 TRIPLA di Ntilikina.

Time out speso da Gregg Popovich con 6’28” da giocare prima dell’ultima sirena.

67-73 Ntilikina in sospensione, -6 Francia.

Fallo a rimbalzo di Middleton su Fall.

65-73 Luwawu-Cabarrot in penetrazione con un grande arresto trova l’assist per Fall.

63-73 Jumper centrale di Adebayo per il nuovo +10 USA.

Passi di Gobert, gli USA recuperano il possesso del pallone.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO DELLA FINALE OLIMPICA!

63-71 TRIPLA DI BATUM! La Francia c’è, -8 a fine terzo quarto.

Fallo di Holiday su Gobert.

60-71 Tripla di Luwawu-Cabarrot dall’angolo, 24″ da giocare.

57-71 Persa della Francia e Tatum va a schiacciare il +14, time out Francia.

57-69 Assist di LaVine per Durant.

57-67 LaVine si appoggia al vetro per il nuovo vantaggio in doppia cifra USA, 1’35” da giocare nel terzo quarto.

57-65 Piazzato di Luwawu-Cabarrot.

55-65 TATUM DA TRE! Ottava tripla per gli USA partiti con uno 0/8 dall’arco (ora 8/25), +10.

55-62 TRIPLA di Yabusele.

52-62 Penetrazione di Holiday, 3’37” sul cronometro.

52-60 Schiacciata di Gobert.

50-60 2/2 Durant.

Durant sale per andare a schiacciare e subisce il fallo di Gobert.

50-59 LILLARD DA TRE! 4’36″per chiudere il terzo quarto, 1-3 i falli.

50-56 2/2 per il giocatore del Fenerbahce, la Francia è sempre a contatto.

Fallo di Booker cha manda De Colo in lunetta.

48-56 TRIPLA di Yabusele dall”angolo.

45-56 DURANT DA TRE! E adesso è di nuovo vantaggio in doppia cifra USA, time out Collet.

45-53 Penetrazione di Holiday, 6’45” da giocare nel terzo quarto.

45-51 Durant in step-back.

45-49 1/2 Gobert, -4 Francia.

Fallo di Adebayo che concede due liberi a Gobert.

44-49 TRIPLA di Lillard.

44-46 Virata di De Colo e spennellata di mano mancina, ottimo avvio della Francia in attacco.

42-46 Adebayo in sospensione.

42-44 TRIPLA di Yabusele dall’angolo.

5.36 Inizia il secondo tempo!

5.24 Francia: 9/15 da 2, 3/11 da 3, 12/19 i liberi; USA: 12/19 da 2, 4/18 da 3, 8/11 in lunetta.

5.23 Si chiude il primo tempo della finale per l’oro con gli USA avanti di 5 su una Francia brava ad incassare sul tentativo di spallata degli uomini di Gregg Popovich. Top-scorer Kevin Durant con 21 punti, il migliore dei transalpini è Rudy Gobert con 13.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

39-44 1/2 Gobert, 19″ sul cronometro.

Fallo di Durant su Gobert, liberi.

38-44 1/2 Middleton.

Yabusele commette fallo a palla lontana su Middleton e manda la Francia in bonus a 36″ dal termine del primo tempo.

38-43 2/2 Fournier.

Gregg Popovich si gioca l’ultimo time out del primo tempo con 47″ sul cronometro.

Fallo di LaVine che manda Fournier in lunetta.

36-43 TRIPLA di De Colo.

33-43 Penetrazione di Durant.

33-41 1/2 Gobert.

Fallo di Tatum che manda Gobert in lunetta.

32-41 Penetrazione di Tatum.

Stoppata di Adebayo su Yabusele, 2’07” da giocare.

32-39 1/2 Gobert.

Fallo di Lillard su Gobert, Usa in bonus, liberi.

Seconda persa di Team USA, possesso Francia con 2’44” da giocare prima dell’intervallo.

31-39 2/2 per il giocatore degli Utah Jazz.

Fallo di Holiday su Gobert, liberi.

Sbaglia il centro francese dalla lunetta, gli USA mantengono la doppia cifra di vantaggio con 3’14” sul cronometro.

29-39 GOBERT! Schiacciata con il fallo di Durant.

Time out della Francia dopo la prima palla persa della partita degli uomini Gregg Popovich.

27-39 1/2 Yabusele, 3’56” per chiudere il primo tempo.

Viaggio in lunetta per Yabusele.

26-39 Durant realizza il libero del tecnico e si porta a quota 19.

Fallo tecnico di Fournier.

26-38 TRIPLA DI DURANT dall’angolo! E adesso gli USA sono a +12, 4’48” da giocare nel secondo quarto.

26-35 Tatum elude la marcatura di Luwawu-Cabarrot.

26-33 Fournier in penetrazione.

24-33 Dentro il libero aggiuntivo.

24-32 KEVIN DURANT! Attacca la linea di fondo, va a schiacciare e subisce il fallo di Batum, potenziale gioco da tre.

Time out che arriva dalla panchina della Francia con 6’26” da giocare nel secondo quarto, ora gli USA stanno concedendo davvero poco ai transalpini.

Spinta di Middleton dopo la ricezione di Fall in area, arriva il fischio.

Fallo in attacco di Poirier su Green, 7’11” sul cronometro, 2-1 i falli

24-30 Appoggio al vetro di Tatum.

24-28 Fall riceve e si gira in area.

22-28 Rovesciata di Fall, 8’18” da giocare prima dell’intervallo lungo.

20-28 TRIPLA di Middleton.

20-25 2/2 Fournier.

Fournier fa saltare LaVine con esperienza e si guadagna un giro in lunetta.

18-25 1/2 Lillard.

Fallo di Heurtel che manda Lillard in lunetta.

18-24 Tatum in sospensione, massimo vantaggio Team USA.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

Lillard non va tanto distante dal trovare il canestro da metà campo.

18-22 TATUM DA TRE!

18-19 LaVine riporta avanti Team USA con un libero.

18-18 TRIPLA dall’angolo di Luwawu-Cabarrot, 59″ per chiudere il primo quarto.

15-18 3/3 per l’ala dei Brooklyn Nets.

Fallo di Batum sul tentativo dall’arco di Durant, tre liberi.

15-15 DURANT DA TRE! PARITA’!

15-12 1/2 Luwawu-Cabarrot.

Fallo di Green su Luwawu-Cabarrot, 2’19” sul cronometro, 2-3 i falli.

14-12 Durant in sospensione.

14-10 Gobert continua a giganteggiare sotto canestro.

12-10 Jumper di Durant, gli USA tornano sul -2, 3’12” sul cronometro, 2-2 i falli.

12-8 Penetrazione di Holiday.

12-6 SCHIACCIATA DI RUDY GOBERT!

10-6 Adebayo in sospensione dal mezzo angolo.

Sbagliano Booker e Lillard, gli USA per ora non riescono a sbloccarsi dai 6.75.

10-4 TRIPLA di Fournier, +6 Francia e allora Gregg Popovich va al primo time out della partita.

Tripla sbagliata da Booker (0/4 per gli USA dall’arco sin qui) poi persa della Francia dall’altra parte, 5’53” da giocare nel primo quarto.

7-4 Assist di De Colo per la schiacciata di Yabusele.

5-4 Durant prende velocità e mette i primi due punti della sua finale.

5-2 1/2 per il nuovo giocatore del Real Madrid.

Viaggio in lunetta per Guerschon Yabusele.

4-2 Fournier da centro aream 8’24” sul cronometro del primo quarto.

2-2 Penetrazione di Holiday.

2-0 GOBERT! Schiacchiata del centro transalpino.

La prima azione si chiude con un’infrazione dei 24 secondi da parte dei francesi.

L’ATTESA E’ FINITA! Inizia la finale.

4.28 Inno nazionale francese.

4.27 Inno nazionale statunitense.

4.27 QUINTETTI, FRANCIA: Batum, De Colo, Fournier, Gobert, Yabusele; USA: Adebayo, Booker, Durant, Holiday, Lillard.

4.26 Presentazione delle squadre in corso alla Saitama Super Arena.

4.25 Questi gli arbitri del match: Guilherme Locatelli (Brasile), Ademir Zurapovic (Bosnia-Erzegovina), Michael Weiland (Canada).

4.20 Francia e USA si sono già affrontate in questo torneo, lo scorso 25 luglio nel match di esordio con la vittoria a sorpresa dei transalpini, 83-76 con 28 punti di Evan Fournier.

4.15 La palla a due della finale è prevista per le ore 4.30 italiane (le 11.30 locali), orario scelto per favorire l’ascolto americano. Si disputerà infatti prima la finale per l’oro e poi alle 20 giapponesi (le 13 italiane) quella per il bronzo tra Slovenia e Australia.

4.10 Comunque andrà a finire per la Francia di coach Vincent Collet sarà comunque un risultato storico, i transalpini non salivano sul podio della palla a spicchi da Sydney 2000, sconfitta in finale proprio con gli Stati Uniti (85-75), l’altro precedente in finale tra le due squadre risale a Londra 1948, 65-21 in favore degli USA in quella che era una pallacanestro chiaramente molto diversa da quella di oggi.

4.05 Gli USA di coach Gregg Popovich andranno a caccia del quarto oro consecutivo dopo quelli di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016

4.00 Buongiorno amiche e amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Stati Uniti-Francia, finale del torneo olimpico di basket maschile.

Francia-Usa, finale del torneo di basket maschile, il programma del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Stati Uniti-Francia, finale del torneo olimpico di basket maschile. Alla Saitama Super Arena di Tokyo Team USA andrà a caccia della quarta medaglia d’oro consecutiva nel gioco della palla a spicchi.

Dopo la sconfitta all’esordio subita proprio per mano dei transalpini, gli uomini di coach Gregg Popovich sono stati protagonisti di un percorso lineare fino a questo ultimo atto. 120-66 all’Iran e 119-84 alla Repubblica Ceca nelle altre due gare di un girone chiuso al secondo posto. Poi la vittoria con la temibile Spagna ai quarti (95-81) e con l‘Australia in semifinale (97-78) con 23 punti di Kevin Durant e 20 di Devin Booker a guidare la rimonta dopo il 45-42 in favore degli aussie a fine primo tempo.

La Francia di coach Vincent Collet cercherà dunque l’impresa di sconfiggere per la seconda volta gli USA in uno stesso torneo dopo l’83-76 del match di esordio, per salire sul gradino più alto del podio. Fino a qui i galletti hanno ottenuto solo vittorie, eliminando ai quarti di finale l’Italia di Meo Sacchetti (84-75) e in semifinale la Slovenia di Luka Doncic e coach Aleksander Sekulic, 90-89 con una leggendaria stoppata di Nicolas Batum su Klemen Prepelic nel finale, valsa tanto quanto un canestro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Stati Uniti-Francia, match che assegnerà la medaglia d’oro del torneo di basket maschile. Palla a due prevista per le ore 4.30 italiane (le 11.30 giapponesi) alla Saitama Super Arena di Tokyo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

