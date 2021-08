LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: subito Filippo Ganna con il quartetto! In gara anche le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima giornata dedicata al ciclismo su pista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Izu Velodrome è pronto ad ospitare le migliori e i migliori pistard del mondo, e già quest’oggi potremo assistere all’assegnazione del primo titolo olimpico, quello della Velocità a squadre femminile, ma soprattutto le due prove che interessano ai colori azzurri, ossia le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre, sia maschile che femminile.

A scendere in pista per il quartetto degli uomini abbiamo Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e la locomotiva di Verbania Filippo Ganna. I nostri azzurri prenderanno il via al quarto posto. Sicuramente la Nazionale più temibile è il bronzo di Rio 2016, ossia la Danimarca, con il suo record del mondo ottenuto agli ultimi Mondiali da loro vinti, e dove l’Italia ha conquistato il bronzo. A Rio fu la Gran Bretagna a trionfare dinnanzi alla Nuova Zelanda, altre avversarie davvero toste, come del resto l’Australia, argento alle ultime Olimpiadi.

Per quanto riguarda il quartetto donne, invece, saranno al via Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini. Le azzurre partiranno per seconde in una battaglia che si preannuncia davvero tosta per loro. Gran Bretagna, oro olimpico e record del mondo a Rio, e Stati Uniti, argento cinque anni fa, e campionesse del mondo in carica, appaiono quasi inarrivabili. Da temere anche Canada e Australia. Da non dimenticare comunque che l’Italia detiene l’argento europeo sia al femminile che al maschile.

Ricordiamo che il regolamento dell’Inseguimento a squadre prevede questi abbinamenti dopo le qualifiche: la sesta squadra più veloce contro la settima; la quinta squadra più veloce contro l’ottava; la seconda squadra più veloce contro la terza; la squadra più veloce contro la quarta. Le vincitrici delle batterie 3 e 4 del primo turno correranno la finale per l’oro mentre il terzo e quarto miglior tempo del primo turno si contenderanno il bronzo.

In ultima battuta, per quanto riguarda la Velocità a squadre femminile, la super favorita resta la Cina, oro olimpico a Rio 2016 e bronzo agli ultimi Campionati del Mondo. In questa occasione, ad avere la meglio fu la Germania, che si presenterà al via come principale antagonista delle asiatiche.

Foto: Federciclismo