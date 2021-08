LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Elisa Balsamo sogna la magia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ultima giornata delle gare di ciclismo su pista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi, innanzitutto, è in programma l’Omnium femminile, ove l’Italia cerca la sua quarantesima medaglia di questi Giochi con la campionessa d’Europa in carica di specialità Elisa Balsamo. La piemontese è caduta due giorni fa nella Madison, ma, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi e ieri si è allenata regolarmente.

Balsamo, però, dovrà vedersela con rivali di assoluto livello come la due volte iridata Kirsten Wild e la padrona di casa e campionessa del Mondo in carica Yumi Kajihara. Oggi, inoltre, assisteremo anche alle semifinali e alle finali di un torneo della velocità femminile che, fin qui, ha regalato emozioni incredibile. Da un lato del tabellone, troviamo la sfida tra l’iridata in carica Emma Hinze e la canadese Kelsey Mitchell. Dall’altro, invece, si affronteranno l’iridata di Pruszkow 2019 Sarah Lee Wai Sze e l’ucraina Olena Starikova, la quale ha piazzato la sorpresa, nei quarti, eliminando l’enfant prodige tedesca Lea Sophie Friedrich.

L’ultima competizione di giornata, infine, sarà il Keirin maschile. In gara c’è anche il campione del Mondo di specialità, il fenomeno neerlandese Harrie Lavreysen, che va a caccia della terza medaglia d’oro delle sue Olimpiadi. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 3.00, mi raccomando: non mancate!

Foto: Lapresse