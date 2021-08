LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Burgo-Beccaro e Manfredi Rizza volano in semifinale! Fuori Genzo ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

06.33 Grazie a tutti per averci seguito e continuare a restare aggiornati con i risultati delle Olimpiadi grazie ad OA Sport!

06.32 Si conclude qui un’altra giornata di canoa velocità! Diverse le specialità viste quest’oggi ma soprattutto varie sono state le emozioni vissute con gli italiani. Immediata è stata la qualificazione di Manfredi Rizza nel K1 200 metri maschile mentre gli altri tre azzurri si sono giocato il tutto per tutto ai quarti di finale. Se per Francesca Genzo non è andata bene nel K1 500 femminile, gli azzurri Burgo e Beccaro sono giunti terzi nella gara decisiva del K2 1000 maschile. Appuntamento a domani dunque con semifinali e finali!

06.30 L’Australia domina la gara e vola in semifinale davanti a Slovacchia e Ungheria!

06.27 Comincia l’ultima gara di giornata! Si tratta del secondo quarto di finale del K2 1000 maschile.

06.24 Bravissimi gli azzurri a rimontare e volare al penultimo atto che si disputerà domani! Italia a -2.541 dal primo posto.

06.21 ITALIA TERZA!!!!! BURGO E BECCARO VOLANO IN SEMIFINALE DIETRO A BIELORUSSIA E NUOVA ZELANDA!!!!! RIMONTA PAZZESCA E VITTORIA NEL FINALE

06.20 Partenza buona per gli azzurri; Italia quarta dopo 500 metri.

06.16 Adesso è il turno della K2 1000 maschile! L’Italia punta alla semifinale.

06.13 Dopo la finale di ieri, questa volta Francesca Genzo non ce la fa; quinto posto finale per l’azzurra. In semifinale approdano Novakovic, Povkh e Russell.

06.10 ADESSO È IL TURNO DI FRANCESCA GENZO NELL’ULTIMO QUARTO!

06.07 Mengdie Yin conclude davanti a tutti nel terzo quarto di finale! In semifinale anche Ponomarenko e la britannica Kerr.

06.03 Penultimo quarto di finale al via!

06.00 La russa Chernigovskaya vola in semifinale! La seguono a ruota Broex e Rojas: delusione per Emily Lewis.

05.55 Secondo quarto di finale al via.

05.53 Volano in semifinale Isabel Contreras, la francese Manon Hostens e Yulia Yuriichuk.

05.48 Al via il K1 500 metri: primo dei quattro quarti di finale al via!

05.44 La Germania e la Bielorussia volano in semifinale! Vittorie al fotofinish per Jahn e Nadrova che arriva prima.

05.40 Ultimo quarto di finale nella C1 200 metri femminile.

05.37 VIRAG BALLA E IRINA ANDREEVA VOLANO IN SEMIFINALE! Gara durissima per le atlete.

05.33 Secondo quarto di finale al via: si assottigliano i posti in semifinale!

05.31 Antia Jacome vola in semifinale! La spagnola finisce davanti a Maria Mailliard.

05.26 Si riprende con la C1 200 metri femminile!

05.23 CHO E MATVEEV SONO GLI ULTIMI SEMIFINALISTI! Finiscono qui le gare odierne del K1 200 maschile.

05.20 Al via l’ultimo quarto di finale del K1 200 metri maschile.

05.17 HEATH VOLA IN SEMIFINALE! IL BRITANNICO AGGIORNA SUBITO IL RECORD OLIMPICO A 33.985! Passa anche il russo Lukantsov.

05.13 Al via il secondo quarto di finale.

05.09 Partenza falsata di Tamarua-Horton e qualificazione in semifinale per Maldonis e Matsushita.

05.05 Bentrovati amici di OA Sport! Tra poco comincerà il primo quarto di finale del K1 200 metri maschile.

04.49 Al rientro in acqua ci saranno tre quarti di finale per K1 200 metri maschile e C1 200 metri femminile mentre 4 quarti di finale per K1 500 femminile e 2 per K1 1000 maschile.

04.45 Si riprende alle 05.08 con il primo quarto di finale del K1 200 metri maschile. 20 minuti di stop dunque per la giornata di canoa velocità.

04.42 Vittoria per la Spagna! Iberici avanti alla Cina di 0.154: appuntamento alle ore 6.18 e 6.26 per le ultime gare di giornata nonché quarti di finale della K2 1000 maschile.

04.37 Ultima gara per il K2 1000 maschile.

04.34 Nadas e Kopasz volano in semifinale! L’Ungheria supera tutti e si piazza davanti la Repubblica Ceca a +1548. Delusione Italia che arriva quarta a 16″ dai primi.

04.30 È il turno proprio dell’Italia nella seconda batteria! Burgo e Beccaro vogliono la semifinale.

04.27 L’AUSTRALIA POLVERIZZA IL RECORD OLIMPICO DELL’ITALIA DI ATLANTA 1996! +1057 alla Germania di Hoff e Schopf.

04.25 Australia avanti a poco dalla fine! Rincorrono Germania e Slovacchia.

04.21 È il turno dunque del K2 1000 metri maschile!

04.18 Trionfa la solita australiana Lisa Carrington! +1469 sulla seconda Sabrina Hering-Pradler: terza l’austriaca Viktoria Schwarz.

04.14 Al via l’ultima batteria.

04.10 Ancora un’ungherese trionfa e si qualifica come prima! Tamara Csipes arriva davanti a tutte e alla seconda classificata bielorussa Litvinchuk. Qualificata anche la polacca Marta Walczykiewicz come terza classificata.

04.07 Ultime due manche del K1 500 metri femminile.

04.04 L’ungherese Danota Kozak la spunta per 0.501 sulla danese Emma Aastrand Jorgensen: le due atlete volano in semifinale.

03.59 La svedese Stensils e l’australiana Wood volano in semifinale! Distacco di 0.428 per la scandinava.

03.53 Terza manche al via: l’azzurra tornerà in acqua tra le ore 5.50 e le 6.11 in uno dei 4 quarti di finale.

03.49 Solo sesta Francesca Genzo che ci riproverà ai quarti di finale: prima la slovena Osterman a +0491 sulla polacca Iskrzycka.

03.47 Come detto in apertura, l’azzurra ieri è giunta settima nel K1 200 femminile dopo essersi qualificata al primo colpo per le semifinali.

03.44 È il turno di Francesca Genzo! Tra poco al via la seconda manche.

03.41 Ecco le prime due semifinaliste della disciplina! Si qualificano Peters e Portela con 0.768 di ritardo.

03.37 Adesso è il turno del K1 500 metri femminile: saranno 6 le manche con la presenza di Francesca Genzo.

03.34 Le ultime due semifinaliste della disciplina sono la polacca Borowska e l’ungherese Takacs di poco dietro.

03.30 Quinta ed ultima batteria della C1 200 metri femminile.

03.26 Vincent-Lapointe vince la propria batteria: seconda la russa Romasenko.

03.23 Quarta e penultima manche: non ci sono azzurre in questa disciplina.

03.20 La spunta Katie Vincent! Seconda Cirilo Deboys nella terza manche.

03.17 Al via la terza manche.

03.14 Vittoria di Kevin Harrison! È l’americana a piazza il record olimpico di nuovo a 44.938 a +1595 su Nuevo Segura.

03.10 Al via la seconda manche della C1 200 metri femminile.

03.06 RECORD OLIMPICO LIUDMYLA LUZAN! 45.571 a +0878 su Wenjun Lin nella prima manche.

03.03 Dopo il record dell’ungherese Kolos Csizmadia di 34.442, adesso tocca alla C1 200 metri femminile.

03.00 Trionfa Stefanovic su Rezola con il vantaggio di 0.063! Appuntamento alle 05.08 per i quarti di finale.

02.56 Al via l’ultima manche dunque: l’azzurro gareggerà domani alle 2.30 o alle 2.37.

02.53 MANFREDI RIZZA VOLA IN SEMIFINALE! L’azzurro conclude davanti al francese Maxime Beaumont avanti di 0.392.

02.49 Quarta manche al via! Tocca al nostro Manfredi Rizza.

02.46 TRIONFA SANDOR TOTKA! Dietro il lettone Roberts Akmens a -0.378.

02.41 È il turno della terza manche del K1 200 metri maschile.

02.37 Anche l’ungherese Kolos Csizmadia e lo spagnolo Carlos Arevalo con 0.010 di ritardo sul primo volano al penultimo atto.

02.33 Petter Menning e Saul Craviotto sono i primi due semifinalisti del K1 200 metri maschile: spagnolo a 0.304 dallo svedese.

02.30 Stanno arrivando le imbarcazioni della prima manche tra del K1 200 metri maschile.

02.28 Ieri sono state consegnate le prime medaglie con le due vittorie della detentrice anche delle vittorie a Rio de Janeiro ovvero Lisa Carrington.

02.25 Mancano 5 minuti all’inizio delle gare! Imbarcazioni pronte a tornare in acqua.

02.22 Infine le due manche nel K2 1000 metri maschile che definiranno il quadro delle semifinali delle quattro specialità per le gare finali del 5 agosto.

02.19 Terminate le tre manche delle 4.22 del K2 1000 metri maschile, sarà il turno dei quarti di finale: 3 manche sia nel K1 200 metri sia nel K1 500 metri.

02.16 Sono 6 le manche invece del K1 500 metri femminile in cui gareggerà Francesca Genzo, settima nella finale del K1 200 metri femminile.

02.13 Sono cinque le manche per le batterie del K1 200 metri maschile: alle 03.05 sarà il turno della C1 200 femminile.

02.10 Prima gara a partire dalle 2.30, ovvero alle 9.30 locali, con la prima manche dei 200 metri di kayak maschile: si gareggia al Sea Forest Waterway.

02.07 Nelle serie del K1 500 metri femminile le prime tre vanno in semifinale, le altre ai quarti, nel K2 1000 metri maschile i primi due vanno in semifinale, gli altri ai quarti, nel K1 200 metri maschile i primi due vanno in semifinale, gli altri ai quarti.

02.04 Oggi sono in programma batterie e quarti di finale di quattro specialità: K1 500 metri femminile, con Francesca Genzo, C1 200 metri femminile, K2 1000 metri maschile, con Samuele Burgo e Luca Beccaro, e K1 200 metri maschile con Manfredi Rizza.

02.02 In questa nottata italiana, a partire dalle 14.30, cercheranno un posto in semifinale gli italiani in gara, Manfredi Rizza, Francesca Genzo e Samuele Burgo con Luca Beccaro.

02.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle nuove batterie della canoa velocità dei Giochi Olimpici di Tokyo.

