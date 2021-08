LIVE Brasile-Russia 25-18 21-25 24-26 23-25, Olimpiadi volley in DIRETTA: il ROC compie il miracolo e vola in finale! Fallimento per i campioni in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.27 Grazie a tutti per averci seguito e continuare a restare aggiornati sulle Olimpiadi in nostra compagnia!

08.26 Sugli scudi sicuramente Maxim Mikhaylov che ha trascinato i suoi con ben 22 punti terminando come top scorer del match ma senza fare ace. Il migliore dei brasiliani è Leal con 18 punti e 1 ace ma sono tutti a steccare in una giornata da dimenticare: male Wallace e Lucarelli con 10/27 e 9/25 in termini di attacchi. Spicca la prestazione di Iakovlev con 9 punti su 13 e ben 3 muri.

08.22 La Russia vola in finale ai Giochi Olimpici di Tokyo! Dopo la vittoria del 2012, il ROC estromette i campioni di tutto del Brasile che 5 anni fa vinsero anche le Olimpiadi casalinghe. Sfida pazzesca vinta in 128 minuti da parte di Mikhaylov e compagni che surclassano dal punto di vista psicologico gli avversari, in particolare modo con la rimonta del terzo set. I verdeoro giocheranno alle 6.30 sabato 7 agosto la finale per il bronzo contro Francia o Argentina in campo oggi alle 14.15: Russia impegnata allo stesso orario sabato per un posto nell’Olimpo.

FINE QUARTO SET

23-25 LA RUSSIA VOLA IN FINALE!!!!!!!! KLIUKA CHIUDE IL MATCH E FALLIMENTO BRASILE!!!!!

23-24 DOUGLAS ANNULLA IL PRIMO MATCH POINT

22-24 DUE MATCH POINT RUSSIA!!!! MURO PAZZESCO DEI RUSSI.

22-23 RUSSIA A DUE PUNTI DALLA FINALE!

22-22 ANCHE LUCARELLI SBAGLIA AL SERVIZIO

22-21 Altro errore al servizio dei russi: la palla scotta.

21-21 Pareggia i conti la Russia.

21-20 Wallace riporta avanti i verdeoro.

20-20 Pareggio di Volkov!

20-19 Errore russo ed ingresso di Volkov.

19-19 SI GIOCA PUNTO A PUNTO IL FINALE DI SET

18-18 PAREGGIO BRASILE E TIMEOUT RUSSIA! FINALE AL CARDIOPALMA

17-18 INVASIONE RUSSIA! MANI FUORI MA INVASIONE!

16-18 Errore al servizio della Russia.

15-18 ACE PIANKOV E TIMEOUT BRASILE!

15-17 +2 della Russia.

15-16 Break russo!

15-15 Leal pareggia i conti!

14-15 Errore russo al servizio.

13-15 MIKHAYLOV TRASCINA LA RUSSIA!

13-14 Ennesimo errore a servizio dei russi.

12-14 Errore di Leal.

12-13 Gran punto di De Souza.

11-13 Pallonetto di Kliuka.

11-12 -1 del Brasile.

10-12 Altro errore di Saatkamp.

9-11 Male Lucarelli al servizio.

9-10 Saatkamp accorcia.

8-10 Errore di Bruno al servizio.

8-9 Lucarelli buca il muro.

7-9 Mikhaylov on fire a cavallo tra il terzo e quarto set.

7-8 -1 dei verdeoro con Wallace.

6-8 +2 dei russi.

6-7 Mikhaylov show sottorete.

6-6 Errore al servizio della Russia, il 12°.

5-6 Sorpasso di Kliuka!

5-5 Iakovlev trova il diagonale vincente.

5-4 Kliuka piazza l’attacco vincente.

5-3 Bello e cattivo tempo di Podlesnych in attacco.

4-2 Gran attacco di Leal.

3-2 Errore di Bruno in ricezione.

3-1 Attacco di Wallace.

2-1 Mikhalyov torna in partita.

2-0 Ottima partenza del Brasile.

INIZIO QUARTO SET

07.46 Clamoroso terzo parziale vinto dalla Russia che era sotto di otto punti e sopratutto ha visto il Brasile a -2 dal set. Ma il ROC non ha mollato e alla fine ha conquistato il 2-1 nel match rimontando la sfida: quarto set tutto da vivere!

FINE TERZO SET

24-26 RIMONTA CLAMOROSA E TERZO SET VINTO DALLA RUSSIA!!!!

24-25 ALTRO SET POINT RUSSIA!

24-24 LUCARELLI SALVA I SUOI! SI VA AI VANTAGGI

23-24 SET POINT RUSSIA!!!!! PARTITA PAZZESCA

23-23 RUSSIA PAREGGIA!!!!! WALLACE MURATO ANCORA

23-22 MURO DI IAKVOLEV!!!!

23-21 -2 RUSSIA A FINE SET! TIME OUT VERDEORO

23-20 BORDATA DI MIKHAYLOV!!!

23-19 BRASILE A -2 DAL SET!

22-19 -3 ROC!!!! Terzo set apertissimo.

22-18 Errore di Saatkamp.

22-17 Punto di Wallace certificato dal Challenge.

21-17 Lungo il servizio di Lucarelli.

21-16 Attacco di Wallace.

20-16 Due punti di fila di Podlesnykh e timeout sudamericano.

20-14 Attacco di Kurkaev.

20-13 Gran punto di Lucarelli.

19-13 Errore al servizio di De Souza.

19-12 Invasione russa e +8 Brasile.

18-12 Settimo ace del Brasile.

17-12 Errore di Golubev.

16-12 MURO BRUNO! Timeout russo.

15-12 Primo tempo sudamericano.

14-12 Ace della Russia.

14-11 ATTACCO DI IAKOVLEV!

14-10 Leal trascina i brasiliani e +4 a metà set!

13-10 Ancora Iakovlev!

13-9 +4 Brasile con Lucarelli.

12-9 Primo tempo di Iakovlev.

12-8 Walace a incrociare!

11-8 Saatkamp trova un gran attacco.

10-8 Altro errore di Lucarelli in battuta.

10-7 DEVASTANTE SAATKAMP!

9-7 Errore al servizio di Lucarelli.

9-6 LEAL SHOW! +3 BRASILE

8-6 MURO ERRATO DI MIKHAYLOV E CHE SCAMBIO!

7-6 Sorpasso dei verdeoro.

6-6 Mikhaylov pareggia i conti.

6-5 Muro di Saatkamp!

5-5 Rezende non sbaglia sottorete.

4-5 Kliuka show in difesa e poi attacco.

4-4 Errore al servizio di Volkov.

3-4 Sorpasso di Mikhaylov a muro.

3-3 Volkov lavora ai fianchi.

3-2 Errore al servizio del russo.

2-2 Attacco vincente di Iakovlev.

2-1 Ace di Saatkamp.

1-1 Primo punto sudamericano con Leal.

0-1 Iakovlev non sbaglia sottorete.

INIZIO TERZO SET

07.05 Brasile decisamente calato soprattutto in termini di sicurezze in attacco nel secondo parziale: russi abili a sfruttare il calo avversario.

FINE SECONDO SET

21-25 SECONDO SET ROC! 1-1 nel match.

21-24 Altro errore del #18.

20-24 Errore di Kliuka in attacco.

19-24 SET POINT ROC! Alan Souza sbaglia al servizio.

19-23 Errore al servizio del russo.

18-23 Iakovlev a -2!

18-22 Errore al servizio di Pankov.

17-22 Attacco di Volkov.

17-21 Freddo Mikhaylov sottorete.

17-20 Errore di Kliuka.

16-20 ROC a -5 dal successo nel secondo parziale.

16-19 Attacco vincente di Lucarelli.

15-19 Ancora Kliuka in attacco!

15-18 Kliuka imperioso sopra il nastro.

15-17 -2 Brasile!!!!

14-17 Indecisione difensiva a muro della Russia.

13-17 Lungo il servizio di Leal.

13-16 Leal suona la carica e timeout russo.

12-16 Attacco di De Souza.

11-16 DE Souza tiene in campo il muro.

10-16 Errore di Leal.

10-15 Ace di Alan Souza.

9-15 Kobzar sbaglia in attacco.

8-15 Errore in difesa di Lucarelli.

8-14 Russi mortiferi in questo secondo set ma il Brasile resta attaccato.

7-14 IAKOVLEV A MURO! Murato Hidalgo dopo uno scambio in cui il ROC non ha lasciato passare nulla.

7-13 Mikhaylov non sbaglia in attacco.

7-12 Errore a muro del russo.

6-12 Volvich trova la traiettoria a pallonetto.

6-11 Errore parallelo di Volkov.

5-11 +6 russo dopo l’errore di Walace e nuovo timeout.

5-10 Kliuka devastante sottorete.

5-9 Errore a muro di Lucarelli.

5-8 Mikhaylov suona la carica.

5-7 De Souza continua ad accorciare nel punteggio.

3-7 Diagonale largo di Lucarelli.

3-6 Kliuka piazza il +3.

3-5 Accorciano i verdeoro a -2.

2-5 Errore al servizio del Brasile.

2-4 Muro lungo di Iakovlev.

1-4 Ancora il russo, questa volta in attacco con il diagonale: time-out Brasile.

1-3 MURO VOLKOV!

1-2 Saatkamp sbaglia al servizio.

1-1 Leal trova l’attacco vincente.

0-1 Murato Lucarelli.

INIZIO SECONDO SET

06.30 Primo parziale dominante del Brasile che conquista il set al terzo tentativo per 25-18 contro la Russia, sorpresa dalle variazioni di gioco dei verdeoro.

FINE PRIMO SET

25-18 PRIMO SET BRASILE! Dominio verdeoro.

24-17 Primo punto del match per Iakovlev.

24-16 SETTE SET POINT BRASILE!

23-16 Lucarelli domina sottorete e -2 Brasile.

22-16 Errori scambiati tra Golubev e Lucarelli.

21-15 Errore del brasiliano al servizio.

21-14 Che servizio di Lucarelli.

20-14 MIKHAYLOV MURATO! Brasile in totale controllo.

19-14 +5 dei campioni olimpici e timeout del ROC.

18-14 Saatkamp riporta avanti i verdeoro.

17-14 Due errori di fila, prima di Walace e poi Lucarelli.

17-12 Errore di Mykhailov.

16-12 Ace di Rezende e time out russo.

15-12 Leal devastante dopo il time-out.

14-12 De Souza non crea il gap: Brasile avanti a metà set.

14-11 Volkov sbaglia al servizio.

13-11 Errore di Leal.

13-10 De Souza piazza il gap di tre punti.

12-10 Leal non si ferma più.

11-10 Errore di De Souza in attacco.

11-9 Ancora Leal e +2.

10-9 Leal in forma smagliante.

9-9 Saatkamp pareggia i conti.

8-9 Ace del russo e sorpasso.

8-8 Kliuka show in diagonale!

8-7 Mykhailov accorcia nuovamente.

8-6 Ancora Saatkamp!

7-6 Kliuka accorcia a -1.

7-5 Saatkamp piazza il primo punto di giornata.

6-5 Diagonale micidiale di Lucarelli.

5-5 Errore al servizio di De Souza.

5-4 Attacco vincente di Walace.

4-4 Errore di De Souza nei pressi della rete.

4-3 Mykhailov buca la difesa brasiliana.

4-2 Attacco vincente di Lucarelli

3-2 Mani fuori di Souza in primo tempo.

2-2 Errore di Walace al servizio.

2-1 Il Challenge ribalta tutto e dà il punto al Brasile.

1-2 Attacco lungo di Leal: non ha toccato il muro.

1-1 Primo tempo vincente di Volvich.

1-0 Wallace piazza il primo punto.

INIZIO PRIMO SET

06.00 Tutto è pronto a Tokyo! Comincia la finale anticipata del torneo maschile.

05.58 A seguire, alle 14 italiane, ci sarà la seconda semifinale tra Argentina e Francia: finale in programma sabato alle 14.15 mentre il bronzo si assegnerà alle 6.30.

05.55 Suonano gli inni delle due compagini!

05.53 Le due nazionali stanno ultimando il riscaldamento all’Ariake Arena.

05.51 I Campioni Olimpici in carica, però, hanno tutte le carte in regola per ribaltare l’esito del confronto disputato qualche giorno fa: si tratta a tutti gli effetti di una possibile vincente anticipata, dall’altra parte del tabellone sono rimaste in corsa Francia e Argentina, giustiziere di Polonia e Italia.

05.49 Il Brasile si presenta all’appuntamento dopo aver liquidato il Giappone ai quarti di finale, mentre la Russia si è comodamente sbarazzata del Canada. Le due formazione si sono già fronteggiate durante la fase a gironi, dove l’ha spuntata la compagine europea che infatti ha conquistato il primo posto nel girone.

05.47 Si entra nella fase calda della competizione e si sfidano due grandi del panorama internazionale, in palio il pass per l’atto conclusivo che assegnerà la medaglia d’oro mentre la perdente si dovrà accontentare di scendere in campo per provare a conquistare il bronzo.

05.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Russia, semifinale di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. In palio c’è la finale del torneo olimpico!

Il Brasile è nelle mani del regista Bruninho, degli attaccanti Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli e Wallace de Souza. La Russia, invece, può rispondere con l'opposto Maxim Mikhaylov e con i dinamitardi Dmitry Volkov ed Egor Kliuka. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Russia, semifinale di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 06.00. Buon divertimento a tutti.

