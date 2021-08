LIVE Berrettini-Auger-Aliassime, Masters1000 Cincinnati in DIRETTA: il romano a caccia dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire Berrettini-Auger-Aliassime in tv – La cronaca di Berrettini-Ramos

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Sul Centrale, nell’ultimo incontro in programma, il romano va a caccia dei quarti e non si prospetta un incontro semplice.

L’azzurro, tornato a giocare dopo 40 giorni di stop a causa di un problema muscolare posteriore alla Finale di Wimbledon, non è al top della forma. La lontananza dai campi si è fatta sentire all’esordio contro lo spagnolo Albert Ramos, piegato in tre set dopo aver perso il primo al tie-b break. Un Berrettini che ha fatto fatica negli spostamenti laterali e soprattutto in risposta.

Sarà necessaria una prova di tutt’altro spessore per battere Auger-Aliassime, che invece contro il russo Karen Khachanov ha fatto vedere un ottimo tennis, mostrando anche ottime doti caratteriali. I precedenti sorridono all’italiano: nei due incontri già disputati ha sempre vinto Matteo. Vero è che sono stati confronti disputati sull’erba: il primo nella Finale di Stoccarda del 2019 e il secondo nei quarti di finale di Wimbledon di quest’anno. Ogni partita fa storia a sé, ma è evidente che l’azzurro può avere qualche piccola consapevolezza in più grazie a questi risultati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è l’ultimo sul Centrale e di conseguenza andrà in scena nella sessione serale americana, ovvero nella nottata del 20 agosto in Italia. Buon divertimento!

Foto: LaPresse