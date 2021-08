Masters 1000 Cincinnati 2021: Matteo Berrettini rimonta Ramos-Vinolas ed accede agli ottavi

Dopo un mese di inattività, Matteo Berrettini bagna il suo ritorno in campo con una vittoria sofferta ed in rimonta contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 49 della classifica mondiale. Il tennista romano si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, dopo essersi imposto in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-5 dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Berrettini ha ritrovato subito il suo servizio, mentre ha faticato in risposta, soprattutto nel primo set. La condizione non è ancora ottimale ed il numero otto del ranking ha avuto bisogno di un po’ di tempo per sciogliersi anche negli spostamenti, riuscendo a scambiare molto meglio. Matteo ha concluso il suo match con ben 25 ace, raccogliendo l’84% dei punti con la prima di servizio e il 52% con la seconda.

Nel primo set non c’è praticamente lotta nei game. Sette giochi finiscono a zero in favore del servitore, non ci sono palle break e solo nel game iniziale Berrettini riesce ad arrivare a 30. La normale conseguenza è il tie-break: Ramos-Vinolas allunga subito sul 4-1, subisce la rimonta di Berrettini, ma alla fine chiude lo stesso per 7-5.

Le prime palle break arrivano nel quinto game del secondo set e sono in favore di Ramos-Vinolas, ma Berrettini si aggrappa al servizio e ne annulla due. E’ il momento della svolta, perchè nel gioco successivo il romano strappa la battuta all’avversario e scappa fino al 5-2. Nel nono game lo spagnolo ha ben tre palle del controbreak consecutive, ma ancora una volta Berrrettini è eccezionale in difesa (aiutato dalla prima) e si salva ancora, chiudendo il set per 6-3.

La battaglia prosegue nel terzo set e Berrettini si procura due palle break nel terzo game: sulla prima arriva l’ace di Ramos-Vinolas, mentre sulla seconda c’è l’errore di dritto dell’azzurro. Si resta sul filo dell’equilibrio e tutto sembra portare ad un nuovo tie-break, ma nell’undicesimo game Berrettini è aggressivo in risposta e riesce ad ottenere il break. Il numero otto del mondo chiude poi con il servizio e conquista il set per 7-5.

Adesso negli ottavi di finale, che è testa di serie numero cinque, affronterà il vincente del match tra il russo Karen Khachanov ed il canadese Felix Auger-Aliassime.

