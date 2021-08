CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.16 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

05.15 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 4 ace per l’azzurro contro i 7 del canadese che ha commesso 5 doppi falli, tre in più del nostro alfiere. Percentuali agli antipodi per punti vinti con la prima: 64% contro l’88% dell’italiano. Più simili quelle con la seconda: 41% per il romano e 42% per il classe 2000 che ha perso solo una volta il servizio all’unica chance concessa. Ben 8 palle break salvate su 11 da parte del #8 al mondo che conclude la sfida con 52 punti contro i 68 dell’avversario.

05.12 Felix Auger-Aliassime vola ai quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati! Il canadese batte 6-4 6-3 Matteo Berrettini in poco più di 90 minuti e sfiderà al prossimo turno Stefanos Tsitsipas che invece ha battuto un altro azzurro, ovvero Lorenzo Sonego. Match condizionato dalla condizione fisica precaria dell’azzurro, mai convincente negli spostamenti e soprattutto al servizio dove ha perso ben tre volte il proprio turno in particolare nel decimo e decisivo gioco del primo set. In attesa del turno di domani, il canadese supera nuovamente Sinner in classifica al 15° posto.

FINE SECONDO SET

3-6 GAME SET AND MATCH FELIX AUGER-ALIASSIME! Il canadese vola ai quarti di finale.

40-30 Lunga la risposta di Berrettini: match point.

30-30 Servizio e diritto del classe 2000.

15-30 Doppio fallo del canadese.

15-15 Diritto lungolinea largo di Aliassime.

15-0 Prima vincente del canadese.

3-5 Berrettini prova a crederci e mettere pressione: il canadese serve per il match.

40-30 Si ferma sul nastro il back di rovescio di Berrettini dopo il rovescio di Aliassime.

40-15 CHE DIRITTO A SVENTAGLIO DI MATTEO!

30-15 Gran diritto in cross a uscire di Berrettini.

15-15 Ace dell’azzurro.

0-15 Diritto vincente del canadese.

2-5 Ace e altro servizio a zero: Berrettini deve allungare il match.

40-0 Servizio e diritto del canadese che chiude con lo smash.

30-0 Ace di Auger-Aliassime.

15-0 Ottima prima del #16 al mondo.

2-4 Reazione incoraggiante del romano che prova a restare in partita.

40-30 Altro scherma vincente servizio-diritto di Berrettini.

30-30 Diritto diagonale vincente del nordamericano.

30-15 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

15-15 Scappa via la risposta del classe 2000.

0-15 Risposta aggressiva di diritto del canadese.

1-4 BERRETTINI NERVOSISSIMO! Altro diritto lungo e Auger-Aliassime scappa via.

40-30 Buona prima del canadese.

30-30 Rovescio al corpo di Berrettini che prova a pressare l’avversario.

30-15 FUORI DI POCHISSIMO IL DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI! CHE PECCATO!!!!

15-15 Rovescio lungo di Auger-Aliassime in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e rovescio lungolinea del canadese.

1-3 Ace del #8 al mondo.

40-15 Ottimo servizio del romano.

30-15 Prima al corpo di Berrettini.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

0-15 ROVESCIO VINCENTE DI ALIASSIME! Diritto diagonale poco incisivo dell’azzurro.

0-3 Non c’è storia sin qui: parziale di 5 giochi di fila per il canadese.

40-15 Costantemente in ritardo Berrettini: diritto diagonale mortifero del canadese.

30-15 Quarto doppio fallo del nordamericano.

30-0 Ace del canadese.

15-0 Servizio e diritto del canadese che poi chiude nei pressi della rete.

0-2 BREAK AUGER-ALIASSIME! Come nel primo set, partenza con handicap per Matteo.

30-40 Prima centrale e smorzata di rovescio del romano.

15-40 È il canadese il primo a cedere con il diritto dopo uno scambio durissimo dominato dall’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK ALIASSIME! Pessimo slice dell’azzurro in uscita dal servizio.

0-30 Doppio fallo del #8 al mondo.

0-15 Male in uscita dal servizio il talento romano con il diritto.

0-1 Servizio a zero del canadese.

40-0 Servizio centrale di Auger-Aliassime.

30-0 Altra prima potente del classe 2000.

15-0 Prima esterna del canadese.

INIZIO SECONDO SET

04.33 Primo parziale conquistato da Felix Auger-Aliassime per 6 giochi a 4 al termine di un set equilibrato e dove Matteo Berrettini ha sofferto tremendamente le difficoltà nei movimenti e al servizio oltre alla profondità del classe 2000.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET AUGER-ALIASSIME! Risposta profonda e harakiri dell’italiano.

40-AD SET POINT AUGER-ALIASSIME! Back lungo di Berrettini esausto sulla diagonale di rovescio.

40-40 Si spegne sul nastro il diritto in recupero di Berrettini dopo un ottimo rovescio lungolinea del canadese.

AD-40 Gran prima dell’italiano.

40-40 Black-out momentaneo dell’italiano e game di nuovo complicato.

40-30 Di poco largo il passante dell’azzurro sull’attacco del canadese.

40-15 VINCENTE LUNGOLINEA DI BERRETTINI! Gran diritto a sventaglio dell’azzurro che vince la diagonale di rovescio.

30-15 Servizio e diritto diagonale dell’italiano.

15-15 Dopo una serie di let al servizio, Berrettini trova il passante di rovescio incrociato con l’avversario nei pressi della rete.

0-15 Si ferma sul nastro il back di rovescio del romano che perde la diagonale di rovescio.

4-5 Gran recupero sulla palla corta di Auger-Aliassime e dopo il cambio campo, l’azzurro dovrà allungare il set.

40-15 Terzo doppio fallo del canadese.

40-0 Non trova continuità in risposta il talento azzurro.

30-0 Servizio al corpo e diritto vincente del canadese.

15-0 Stecca in risposta il talento romano.

4-4 SOPRAVVIVE BERRETTINI! L’italiano se la cava ancora e pareggia i conti nel set.

AD-40 Ottima prima di Berrettini.

40-40 Altro game complicatissimo per l’azzurro e rovescio lungo.

AD-40 Regalo in risposta con il diritto di Auger-Aliassime in risposta.

40-40 La prima di servizio soccorre il romano: due chance annullate.

30-40 Prima esterna vincente del romano.

15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK ALIASSIME! Macchinoso e lento con il rovescio l’azzurro.

15-30 Primo doppio fallo del romano.

15-15 Ottima prima di Berrettini.

0-15 Diritto insidioso in risposta del canadese.

3-4 Felix Auger-Aliassime conduce il primo set dell’ultimo match di giornata.

40-15 Servizio e diritto del classe 2000.

30-15 Altra risposta sbagliata dall’azzurro.

15-15 Doppio fallo del canadese.

15-0 Risposta lunga di Berrettini.

3-3 BRAVISSIMO MATTEO! L’azzurro resiste e annulla 4 chance di break pareggiando i conti.

AD-40 BERRETTINI SOFFRE MA VINCE LO SCAMBIO PIU’ LUNGO DEL MATCH! Ancora largo il diritto del canadese che perde la pazienza.

40-40 Regalo del canadese dal centro del campo alla mezz’ora di gioco.

40-AD ANCORA PALLA BREAK! Diritto in corridoio dell’italiano.

40-40 Prima al corpo dell’italiano.

40-AD Risposta violenta di Auger-Aliassime e altra chance.

40-40 Secondo ace del romano.

40-AD Lungo lo slice in uscita dal servizio dell’azzurro.

40-40 Il canadese forza la risposta ma va fuorigiri.

30-40 PALLA BREAK AUGER-ALIASSIME! Berrettini sale a rete ma la volée di rovescio termina lunga.

30-30 CHE PASSANTE DI ROVESCIO DI AUGER-ALIASSIME!

30-15 Seconda al corpo di Berrettini.

15-15 Diritto potente dal centro del campo per il canadese.

15-0 Ottima prima dell’italiano.

2-3 Servizio e rovescio diagonale: Auger-Aliassime resta avanti nel primo set.

AD-40 Servizio al corpo del classe 2000.

40-40 Brutto errore con il diritto in uscita dal servizio per Aliassime.

40-30 Spinge in risposta con il diritto il talento romano.

40-15 Lungo il lob dell’italiano dopo il diritto in avanzamento del nordamericano.

30-15 Servizio e diritto diagonale vincente della testa di serie #12.

15-15 Primo doppio fallo per il classe 2000.

15-0 Ace del canadese.

2-2 Altro ace di Berrettini che conferma il break.

40-30 In ritardo l’italiano con il rovescio da fuori dal campo.

40-15 Prima centrale dell’azzurro.

30-15 Diritto lungo dal centro del campo per l’italiano dopo la risposta corta dell’avversario.

30-0 Servizio e diritto del romano.

15-0 Ace esterno dell’azzurro.

1-2 CONTROBREAK A ZERO DELL’AZZURRO! Pessimo game con quattro errori del canadese.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI!!! L’italiano martella da fondocampo con il diritto.

0-30 Pessimo rovescio del canadese in uscita dal servizio.

0-15 Rovescio diagonale in corridoio per la testa di serie #12.

0-2 BREAK ALIASSIME! Inizio a rilento e molto falloso del romano.

15-40 DUE PALLE BREAK ALIASSIME! Diritto lungo dell’azzurro.

15-30 Servizio e diritto diagonale dell’italiano.

0-30 Stecca l’azzurro in uscita dal servizio.

0-15 Risposta profonda di Auger-Aliassime.

0-1 Altro ace e ottimo game in apertura.

40-15 Servizio e diritto del candese.

30-15 Risposta insidiosa di Berrettini con il rovescio.

30-0 Ottima prima del classe 2000.

15-0 Ace del canadese.

0-0 Si comincia sul Centrale! In palio i quarti di finale a Cincinnati: batte Felix Auger-Aliassime.

INIZIO PRIMO SET

03.36 Chi vince quest’oggi sfiderà Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale. Il greco ha vinto 5-7 6-3 6-4 contro il nostro Lorenzo Sonego che da lunedì sarà 23° al mondo dopo aver ritoccato ancora il best ranking.

03.34 La testa di serie #12 invece torna in campo dopo le due prestigiose vittorie dei primi turni: all’esordio ha battuto Marton Fucsovics per 7-6 6-3 e poi in tre set Karen Khachanov per 6-7 6-3 6-4.

03.32 L’azzurro torna in campo dopo il bye al primo turno e la complicata vittoria contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 6-7 6-3 7-5 dopo oltre 40 giorni di stop dalla finale di Wimbledon a causa di un problema muscolare.

03.30 Intanto giocatori in campo! Il riscaldamento è agli sgoccioli.

03.28 Felix-Auger Aliassime è 15° nella corsa verso le Finals e con una vittoria oggi raggiungerebbe Cameron Norrie. Nella Race verso Milano invece rincorre Jannik Sinner essendo secondo con 1600 punti.

03.25 Per quanto riguarda la Race verso Torino, l’azzurro è sceso al momento al quarto posto dopo la vittoria a Toronto di Daniil Medvedev. Servirà vincere per evitare problemi nella top8.

03.23 Oggi il romano dovrà vincere anche per Jannik Sinner che è uscito ieri in tre set contro John Isner: il canadese è #16 al mondo e in caso di vittoria oggi salirebbe a 2828 punti risalendo in 15^ posizione.

03.20 Sfida interessante anche per il ranking con Berrettini al momento ottavo ma che prova a tallonare Andrey Rublev che potrebbe superare al varco in un’eventuale semifinale o vittoria finale.

03.17 Tra poco dunque avrà inizio la sfida valida per gli ottavi di finale: terzo confronto tra i due. L’azzurro è avanti 2-0 dopo le vittorie in finale a Stoccarda e ai quarti di finale a Wimbledon qualche settimana fa.

03.14 A spuntarla alla fine è la tunisina Jil Teichmann! Estromessa Naomi Osaka con il punteggio di 3-6 6-3 6-3.

02.32 Jil Teichmann poeta la sfida al terzo set! La tunisina ha vinto con lo stesso punteggio il secondo set del match per 6-3. Al via il parziale decisivo.

01.51 Il match è l’ultimo sul Centrale e di conseguenza andrà in scena nella sessione serale americana avendo inizio al termine della sfida tra Naomi Osaka e Jil Teichmann con la giapponese avanti di un set. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti!

01.49 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime.

Come seguire Berrettini-Auger-Aliassime in tv – La cronaca di Berrettini-Ramos

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Sul Centrale, nell’ultimo incontro in programma, il romano va a caccia dei quarti e non si prospetta un incontro semplice.

L’azzurro, tornato a giocare dopo 40 giorni di stop a causa di un problema muscolare posteriore alla Finale di Wimbledon, non è al top della forma. La lontananza dai campi si è fatta sentire all’esordio contro lo spagnolo Albert Ramos, piegato in tre set dopo aver perso il primo al tie-break. Un Berrettini che ha fatto fatica negli spostamenti laterali e soprattutto in risposta.

Sarà necessaria una prova di tutt’altro spessore per battere Auger-Aliassime, che invece contro il russo Karen Khachanov ha fatto vedere un ottimo tennis, mostrando anche ottime doti caratteriali. I precedenti sorridono all’italiano: nei due incontri già disputati ha sempre vinto Matteo. Vero è che sono stati confronti disputati sull’erba: il primo nella Finale di Stoccarda del 2019 e il secondo nei quarti di finale di Wimbledon di quest’anno. Ogni partita fa storia a sé, ma è evidente che l’azzurro può avere qualche piccola consapevolezza in più grazie a questi risultati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è l’ultimo sul Centrale e di conseguenza andrà in scena nella sessione serale americana, ovvero nella nottata del 20 agosto in Italia. Buon divertimento!

Foto: LaPresse