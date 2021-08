CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.16: Il gruppo va a riprendere Maeda e si alza il ritmo in testa

23.12: La giapponese Maeda prende qualche metro di vantaggio

23.10: Piccola azione di Bayartsogt che prende un piccolo vantaggio

23.05: Si staccano le prime atlete, dopo poco più di un km

23.01: Partite!

22.59: Atlete pronte a prendere il via, tra le partenti in testa al gruppo anche la giapponese Ichyama. C’è Dereje, la kenyana Kosgei

22.52: Sono 88 le atlete in partenza

22.49: Africa sempre favorita: Kenya con Ruth Chepngetch, Peres Jepchirchir e Brigid Kosgei; Etiopia con Roza Dereje, Birhane Dibaba, Tigist Girma.

22.46: Oggettivamente limitate le possibilità di inserirsi nella lotta per le posizioni che contano per l’unica azzurra in gara, Giovanna Epis.

22.44: Il programma odierno inizia con la maratona femminile, destinata a regalare grande spettacolo

22.40: Buonasera e benvenuti alla diretta live della penultima giornata di gare dell’atletica lettera alle Olimpiadi di Tokyo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. L’1 e il 6 agosto sono date che resteranno scolpite nella storia dello sport italiano grazie ai protagonisti dell’atletica azzurra che hanno fatto incetta di ori. Oggi si conclude il programma dei Giochi in pista e resterà da assegnare soltanto l’ultimo titolo della Maratona maschile.

Si parte questa sera alle 23 italiane (le 6 ora di Tokyo) con la Maratona femminile. Oggettivamente limitate le possibilità di inserirsi nella lotta per le posizioni che contano per l’unica azzurra in gara, Giovanna Epis. Africa sempre favorita: Kenya con Ruth Chepngetch, Peres Jepchirchir e Brigid Kosgei; Etiopia con Roza Dereje, Birhane Dibaba, Tigist Girma.

Alle 11.50 scatta una attesissima ultima sessione di finali allo Stadio olimpico con solo finali! Non ciu saranno purtroppo italiane al via nel salto in alto femminile che ha nella ucraina Mahuchikh la grande favorita. Niente azzurre anche nella finale dei 10.000 che la olandese Hassan vorrebbe trasformare in territorio di caccia, dopo il bronzo di ieri nei 1500. Si assegnano anche i titoli del giavellotto maschile e dei 1500 uomini con il norvegese Ingebrigtsen che cercherà di beffare il contingente africano. Si chiude con le due staffette 4×400: in quella maschile al via l’Italia con Sibilio, Aceti, Scotti e Re.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della della nona giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Si comincia stasera alle 23 per poi proseguire domattina alle 11.50 ora italiana. Buon divertimento e buoni Giochi Olimpici a tutti!

