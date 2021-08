LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: Bagnaia chiude in vetta davanti alle Yamaha, Rossi solo 19°! Alle 13.30 la FP4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.47 Passo indietro per la Suzuki che vede il solo Mir passare il taglio, mentre la KTM si conferma in difficoltà. Male Valentino Rossi, solo 19° a 1.267

10.45 La Ducati torna in vetta in questa FP3 e mette tutte e quattro le moto in Q2, buona risposta delle Yamaha ufficiali con Quartararo e Vinales in scia a Pecco

10.43 RIEPILOTO TEMPI FP3

1 63 F. BAGNAIA 1:23.114 2 20 F. QUARTARARO +0.028 3 12 M. VIÑALES +0.148 4 36 J. MIR +0.273 5 89 J. MARTIN +0.296 6 5 J. ZARCO +0.373 7 93 M. MARQUEZ +0.399 8 41 A. ESPARGARO +0.480 9 43 J. MILLER +0.617 10 30 T. NAKAGAMI +0.626

10.42 CHIUDE IN VETTA BAGNAIA! Secondo Quartararo a 28 millesimi, terzo Vinales a 148! Out Rins, Binder, Oliveira e Rossi 19°

10.41 Bagnaia in vetta in 1:23.114, si chiudono tutti gli ultimi tentativi! Settori record per tutti!

10.40 BANDIERA A SCACCHI!!! SI CHIUDE LA FP3!!! ANDIAMO A VEDERE GLI ULTIMISSIMI TEMPI

10.39 Mir secondo a 12 millesimi, terzo Martin a 35, ma ora in vetta vola Bagnaia!!!!!!! Quartararo lo passa subito!! 1:23.142

10.38 Zarco si porta in seconda posizione a 112 millesimi, ma ora migliorano tutti!

10.37 Mir sale in quinta posizione a 192 millesimi, Quartararo vola e piazza il secondo tempo a 41 millesimi da Vinales, ma il suo tempo viene cancellato

10.36 Miller parte con il record nel T1, Nakagami migliora, rimane decimo ma ora a 442 millesimi

10.35 Aleix Espargarò fa segnare i suoi migliori parziali e chiude nono a 540 millesimi. Al decimo posto Nakagami a 551, mentre Quartararo sarebbe 11° e out al momento

10.34 Scatta la caccia alla top10! Ora tutti con le gomme soft e pronti per il time attack decisivo

10.33 Si vede Bagnaia! Terzo in 1:23.538 a 163 millesimi da Vinales! Ecco le Ducati!

10.32 Maverick Vinales riparte, record nel T1 per 14 millesimi, nel T2 per 74 e 117 nel T3. Chiude il suo 17° giro con il tempo di 1:23.375 e lima un decimo esatto al suo crono

10.31 Maverick Vinales sale in vetta in 1:23.475 con 38 millesimi su Marquez e 124 su Mir!

10.30 Zarco si porta in quarta posizione a 226 millesimi, Martin, Marquez e Vinales ripartono con record nel T1! Parte la bagarre per la top10!!!

10.29 Marc Marquez monta la soft al posteriore, piazza il record nel T1 per 166 millesimi, quindi si conferma anche nel T3 e chiude in 1:23.513, primo con 86 millesimi su Mir!

10.27 In questo momento la pista vede quasi tutti i piloti in pista, ma nessuno fa registrare parziali interessanti. L’assalto al time attack arriverà solo negli ultimissimi istanti

10.26 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 36 J. MIR 1:23.599 2 12 M. VIÑALES +0.106 3 89 J. MARTIN +0.235 4 30 T. NAKAGAMI +0.327 5 20 F. QUARTARARO +0.344 6 44 P. ESPARGARO +0.386 7 93 M. MARQUEZ +0.491 8 42 A. RINS +0.516 9 33 B. BINDER +0.562 10 73 A. MARQUEZ +0.608

10.25 Bastianini monta la soft e migliora, ma il giro viene cancellato. Pedrosa è 12° a 688 millesimi, Valentino Rossi sempre 18° a 1.104

10.24 Nakagami si presenta al T2 con 62 millesimi di ritardo, quindi passa in vantaggio per 9, quindi rallenta nel T4 e non completa il giro.

10.23 Siamo ormai nelle fasi finali della FP3, è tempo di vedere già i primi time attack?

10.22 Miguel Oliveira fa segnare i suoi migliori parziali e conclude il suo tentativo in 1:24.487, 16° a 888 millesimi

10.21 Bagnaia record nel T1 per 40 millesimi, quindi cede 114 millesimi al T2, 468 al T3 e chiude in 1:24.250 ed è 11° a 651 millesimi. La GP21 perde troppo nelle curve del T3 per ora

10.20 Maverick Vinales centra tre record fino alla T3, quindi si ferma in seconda posizione a 106 millesimi su Mir

10.18 Jorge Martin dopo un ottimo T2 molla la presa e abortisce il giro, Joan Mir risponde (e conferma l’uso dell’holeshot per schiacciare la Suzuki) e vola in vetta in 1:23.599 con 182 millesimi su Vinales

10.17 Brad Binder fa segnare i suoi migliori parziali e si porta in nona posizione a 380 millesimi dalla vetta, attenzione a Martin, record nel T1 per 75 millesimi

10.16 Valentino Rossi torna ai box dopo il primo run con doppia media, Aleix Espargarò, invece, prova il mix hard e soft

10.14 Ducati ufficiale che vede Bagnaina fermo al 12° posto a 639 millesimi, mentre Miller è 14° a 660

10.13 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 12 M. VIÑALES 1:23.781 2 89 J. MARTIN +0.053 3 36 J. MIR +0.141 4 30 T. NAKAGAMI +0.145 5 20 F. QUARTARARO +0.162 6 44 P. ESPARGARO +0.204 7 93 M. MARQUEZ +0.309 8 42 A. RINS +0.334 9 73 A. MARQUEZ +0.426 10 26 D. PEDROSA +0.506

10.11 Quartararo cresce ancora e ora è quinto in 1:23.943 a 162 millesimi

10.10 Valentino Rossi fa segnare i suoi migliori parziali e risale in 18a posizione a 922 millesimi

10.09 Quartararo sale al sesto posto a 230 millesimi da Vinales, c’è grande equilibrio nella parte alta della classifica, manca ancora la Ducati ufficiale all’appello

10.08 Mir si mette in terza posizione a 141 millesimi, quarto Nakagami a 145

10.07 Vinales continua a spingere, fa segnare i record nel T2 e T3 e vola in vetta in 1:23.781

10.06 Vinales chiude il suo giro 1:23.856 e si mette in seconda posizione a 22 millesimi da Martin. Valentino Rossi è 18° a 891

10.05 Martin dopo aver fatto segnare il miglio tempo torna subito ai box, mentre Vinales continua a spingere e piazza il record nel T2

10.04 Nakagami si porta in seconda posizione a 92 millesimi da Martin, terzo Vinales a 108, quindi le due Honda di Espargarò e Marquez

10.02 Crescono le due Suzuki, quinto Rins a 281, sesto Mir a 319

10.01 Di nuovo Jorge Martin in vetta in 1:23.834 con 151 millesimi su Pol Espargarò e 256 su Marc Marquez

10.00 Quartararo sbaglia nella staccata di curva 3 per farsi sorpassare da Vinales, quindi rallenta e riparte

9.59 Jorge Martin si porta al comando in 1:24.294, ci stiamo già avvicinando ai tempi di ieri

9.58 Marc Marquez si mette in vetta in 1:25.444 davanti al fratello a 72 millesimi

9.57 Quartararo entra in pista solo in questo momento, mentre si parte con i primi giri lanciati della FP3

9.56 Tutti subito in pista per sfruttare al massimo questi 45 minuti di sessione

9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DELLA STIRIA!!!!!!

9.53 Pochi istanti e si parte! Il sabato del Red Bull Ring è pronto a regalarci grandi emozioni 23° gradi e 26° sull’asfalto al momento

9.50 La Ducati, solitamente, domina la scena sulla pista di Spielberg, e dovrà spingere a tutta per provare ad opporsi a Quartararo. Vedremo anche la reazione della KTM, che ieri non ha brillato nella FP1

9.47 La sensazione è che il livello sia comunque molto equilibrato, con Honda e Suzuki che ieri hanno fatto la voce grossa. Nakagami primo ma Mir e Rins in scia. Tutto differente rispetto alle ultime uscite.

9.44 Il venerdì del Red Bull Ring è stato ben poco indicativo vista la pioggia della FP2. I piloti dovranno sfruttare al massimo questa sessione per trovare il giusto assetto e, soprattutto, puntare alla top10.

9.41 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA IERI POMERIGGIO

1 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.1 1’31.304

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 304.2 1’31.458 0.154 / 0.154

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1’31.566 0.262 / 0.108

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 309.4 1’32.182 0.878 / 0.616

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.1 1’32.231 0.927 / 0.049

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1’32.311 1.007 / 0.080

7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 305.0 1’32.445 1.141 / 0.134

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 300.0 1’32.543 1.239 / 0.098

9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.1 1’32.685 1.381 / 0.142

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.5 1’32.841 1.537 / 0.156

11 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 303.3 1’33.024 1.720 / 0.183

12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 300.8 1’33.152 1.848 / 0.128

13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1’33.415 2.111 / 0.263

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 305.0 1’33.453 2.149 / 0.038

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 297.5 1’33.498 2.194 / 0.045

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1’33.589 2.285 / 0.091

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.6 1’33.658 2.354 / 0.069

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.8 1’33.684 2.380 / 0.026

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 307.6 1’33.906 2.602 / 0.222

20 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 298.3 1’33.954 2.650 / 0.048

21 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’33.954 2.650

22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 298.3 1’34.582 3.278 / 0.628

88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM

9.38 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA IERI

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.1 1’23.805

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1’23.881 0.076 / 0.076

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1’24.183 0.378 / 0.302

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1’24.221 0.416 / 0.038

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 315.7 1’24.254 0.449 / 0.033

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1’24.475 0.670 / 0.221

7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.3 1’24.492 0.687 / 0.017

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1’24.580 0.775 / 0.088

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 314.8 1’24.580 0.775

10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 315.7 1’24.827 1.022 / 0.247

11 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.6 1’24.850 1.045 / 0.023

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 313.0 1’24.915 1.110 / 0.065

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 313.0 1’24.959 1.154 / 0.044

14 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 309.4 1’25.207 1.402 / 0.248

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1’25.238 1.433 / 0.031

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 307.6 1’25.264 1.459 / 0.026

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 315.7 1’25.316 1.511 / 0.052

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.0 1’25.317 1.512 / 0.001

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 304.2 1’25.409 1.604 / 0.092

20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 308.5 1’25.499 1.694 / 0.090

21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 313.0 1’25.585 1.780 / 0.086

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.9 1’25.793 1.988 / 0.208

23 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1’26.090 2.285 / 0.297

9.35 LA CLASSIFICA GENERALE DEL MONDIALE MOTOGP 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 156

2 Johann ZARCO Ducati FRA 122

3 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 109

4 Joan MIR Suzuki SPA 101

5 Jack MILLER Ducati AUS 100

6 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 95

7 Miguel OLIVEIRA KTM POR 85

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 61

9 Brad BINDER KTM RSA 60

10 Marc MARQUEZ Honda SPA 50

11 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 41

12 Pol ESPARGARO Honda SPA 41

13 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

14 Alex RINS Suzuki SPA 33

15 Alex MARQUEZ Honda SPA 27

16 Enea BASTIANINI Ducati ITA 27

17 Danilo PETRUCCI KTM ITA 26

18 Jorge MARTIN Ducati SPA 23

19 Valentino ROSSI Yamaha ITA 17

20 Luca MARINI Ducati ITA 14

21 Iker LECUONA KTM SPA 13

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

24 Michele PIRRO Ducati ITA 3

25 Tito RABAT Ducati SPA 1

26 Garrett GERLOFF Yamaha USA

9.31 Dove eravamo rimasti? Prima delle vacanze estive avevamo assistito al successo di Fabio Quartararo in terra olandese, con il portacolori della Yamaha che si era portato a quota 156 punti contro i 122 del suo connazionale Johann Zarco. Terza posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia con 109, quarta per Joan Mir con 101 e quinta per Jack Miller con 100. Sesto Maverick Vinales con 95 davanti al portoghese Miguel Oliveira con 85.

Il sabato sul tracciato del Red Bull Ring prenderà il via con la terza sessione di prove libere alle ore 9.55, quindi toccherà alla quarta delle ore 13.30, poi toccherà alle qualifiche, con la Q1 che prenderà il via alle ore 14.10

9.25 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 30 minuti esatti prenderà il via la FP3 del GP della Stiria di MotoGP

La presentazione del weekend

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Si torna in azione dopo una prima giornata pesantemente condizionata dalla pioggia che, nel corso del pomeriggio, ha rovinato la seconda sessione di prove libere.

Oggi saranno i cronometri a parlare, dato che, dopo la terza sessione di prove libere alle ore 9.55, e la quarta sessione delle ore 13.30, si andrà alle qualifiche, con la Q1 che prenderà il via alle ore 14.10. La pista sarà ovviamente il Red Bull Ring, dove nel corso del prossimo weekend si correrà il secondo capitolo della doppietta, il Gran Premio d’Austria.

In classifica generale rimane sempre Fabio Quartararo in vetta con 156 punti contro i 122 del suo connazionale Johann Zarco. Terza posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia con 109, quarta per Joan Mir con 101 e quinta per Jack Miller con 100. Sesto Maverick Vinales con 95 davanti al portoghese Miguel Oliveira con 85.

Il sabato sul tracciato del Red Bull Ring prenderà il via con la terza sessione di prove libere alle ore 9.55, quindi toccherà alla quarta delle ore 13.30, poi toccherà alle qualifiche, con la Q1 che prenderà il via alle ore 14.10. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina.

