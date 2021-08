Italia-Svizzera oggi, Europei volley femminile: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 26 agosto (ore 20.00) si gioca Italia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley femminile. Si tratta dell’incontro che chiude la Pool C a Zara (Croazia): la nostra Nazionale è già sicura del primo posto nel girone grazie alle quattro vittorie raccolte nei primi incontri disputati e vorrà chiudere in bellezza il raggruppamento prima di concentrarsi sulla fase a eliminazione diretta. Le elvetiche, invece, sono ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale, ma sono obbligate a vincere. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico.

Il CT Davide Mazzanti potrebbe operare un po’ di turnover, in modo da fare riposare ad esempio Paola Egonu, Elena Pietrini, Miriam Sylla che hanno sempre giocato negli ultimi giorni. Possibile spazio per alcune seconde linee contro un’avversaria decisamente morbida e che non dovrebbe creare particolari grattacapi dopo la bella vittoria ottenuta ieri sera contro la Croazia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 23 in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SVIZZERA, EUROPEI VOLLEY OGGI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 26 AGOSTO:

20.00 Italia vs Svizzera

ITALIA-SVIZZERA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 3.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse