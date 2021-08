Golf, Sebastian Soderberg in testa al D+D Real Czech Masters 2021 a metà evento. Un rinato Andrea Pavan in top-20

Si è appena chiuso il secondo round del D+D Real Czech Masters 2021, in corso di svolgimento all’Albatross Resort, poco distante da Praga. Grazie a un birdie finale al par 4 della 18, davanti a tutti si è portato lo svedese Sebastian Soderberg, bravissimo a chiudere un giro in 8 colpi sotto al par del percorso e balzare in testa raggiungendo il punteggio di -10.

Soderberg partiva infatti da lontano dopo il 70 di ieri, ma ha ingranato subito le marce altissime nel pomeriggio ceco odierno mettendo a segno ben 7 birdie nelle prime 12 buche giocate. Staccati di un colpo troviamo così l’americano Sean Crocker e il polacco Adam Meronk, che continuano il loro percorso a braccetto con un 67 che segue al 68 del primo giro, il quale vale loro il -9 complessivo.

Graditissima sorpresa in quarta piazza, da solo, con un ritrovato Henrik Stenson, che prosegue negli ottimi segnali lasciati ieri con un round in -3 e resta ampiamente in contention a due colpi dalla testa. Appena dietro del campione svedese troviamo un gruppetto di golfisti a -7: Maverick Antcliff, Dean Burmeister, Soren Kjeldsen, Jacques Kruyswijk, Tapio Pulkkanen e Johannes Veerman.

Ma grandi e liete notizie arrivano anche dal fronte Italia, in particolare da un Andrea Pavan tornato a splendere dopo quasi due anni di buio nerissimo. Il romano evidentemente si trova molto a suo agio su questo campo, dove ha vinto nel 2018 uno dei suoi due titoli European Tour della carriera, e a metà torneo si trova in 17esima posizione a -4 dopo aver estratto dal cilindro un eccezionale -6 di giornata. Bene anche Nino Bertasio e Renato Paratore, 34esimi a -2, mentre viene tagliato per un soffio Aron Zemmer, 74esimo a +1.

