Non c’è molto tempo di rifiatare dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia della ginnastica artistica ha regalato grandissime emozioni ai Giochi, conquistando la medaglia d’argento con Vanessa Ferrari al corpo libero e sfiorando uno storico podio nella gara a squadre (quarto posto a quattro decimi dal bronzo). Storicamente al termine della rassegna a cinque cerchi c’era un po’ di tempo per rilassarsi e per metabolizzare il quadriennio di lavoro, ma la pandemia e lo spostamento forzato degli eventi ha reso il 2021 una stagione davvero particolare e tra un paio di mesi sono previsti i Mondiali.

La rassegna iridata, riservata esclusivamente alle individualiste (non è previsto il team event), andrà in scena a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Si tratta naturalmente di un appuntamento importante e che andrà preparato nei minimi dettagli, proprio per questo motivo il DT Enrico Casella ha già organizzato un primo collegiale di avvicinamento alla competizione per cui l’Italia femminile avrà a disposizione quattro posti. Le azzurre si ritroveranno a Riccione il prossimo 16 agosto e vi rimarranno fino al 23 agosto.

Una settimana per ripartire con gli allenamenti e anche un po’ di mare, ormai una tappa abituale per le nostre portacolori accolte dalla Ginnastica Riccione. Ci saranno le Fate reduci dai Giochi (Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio), il ritorno di Giorgia Villa dopo l’infortunio che l’ha esclusa dai Giochi, Elisa Iorio e Desiree Carofiglio ormai definitivamente recuperate, ma anche le più giovani Angela Andreoli, Manila Esposito, Veronica Mandriota, Viola Pierazzini e Chiara Vincenzi. Assente Vanessa Ferrari, che si sta naturalmente godendo un meritato periodo di riposo e deciderà prossimamente se proseguire la propria attività agonistica.

CONVOCATE COLLEGIALE ITALIA GINNASTICA ARTISTICA

Angela Andreoli

Desiree Carofiglio

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Manila Esposito

Elisa Iorio

Martina Maggio

Veronica Mandriota

Viola Pierazzini

Giorgia Villa

Chiara Vincenzi

Foto: Lapresse