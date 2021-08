L’Italia ha vinto la medaglia d’oro con la 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri hanno compiuto un’impresa memorabile e oltre qualsiasi logica, trionfando con la staffetta veloce in una gara che da sempre ci sembrava poter appartenere esclusivamente ad altri Paesi. La nostra Nazione si riscopre stupenda nel massimo contesto sportivo e mette in fila tutte le avversarie, con uno show di rara bellezza che resterà per sempre nella leggenda.

Lorenzo Patta apre la contesa, poi il testimone passa nelle mani di Marcell Jacobs, Campione Olimpico dei 100 metri. Falcata poderosa del bresciano, che poi passa a Eseosa Desalu. Curva strepitosa del lombardo, che consegna tutto a Filippo Tortu, in seconda posizione alle spalle della Gran Bretagna. Il brianzolo recupera, svernicia l’avversario e taglia il traguardo in prima posizione. L’Italia trionfa con un roboante record italiano (37.50, tolti 45 centesimi al precedente siglato ieri), battendo la Gran Bretagna per appena un centesimo.

La FOTO del photo-finish è già diventata virale: dopo il ko nella finale degli Europei di calcio, gli inglesi si devono inchinare anche nella staffetta veloce di atletica leggera…

Foto: Lapresse