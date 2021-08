F1, le qualifiche sono risultate decisive a Spa. Podio impensabile per Russell e la Williams. Che beffa per Hamilton e Bottas

Il box della Williams festeggia il primo e molto probabilmente unico podio stagionale con George Russel a Spa-Francorchamps. Il pilota inglese taglia il traguardo al secondo posto alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) che accorcia le distanze in classifica con il britannico Lewis Hamilton (Mercedes).

Il GP del Belgio 2021 passerà alla storia, una gara in cui lo spettacolo in pista si è limitato ad una serie di giri dietro alla vettura di sicurezza. Le Ardenne regalano un risultato importantissimo alla Williams che ottiene dei punti pesanti nel campionato costruttori.

La storica realtà britannica festeggia con Russell che per la prima volta entra nella Top3 di un Mondiale di F1. Il giovane pilota della Mercedes, sempre più vicino ad un sedile nel box tedesco, approfitta di un giro perfetto nella Q3 di ieri per raccogliere quelli che potrebbero essere gli unici punti della stagione.

Grande beffa, invece, per le due Mercedes. Lewis Hamilton, terzo in griglia, non ha potuto attaccare Verstappen che ha avuto l’occasione di allungare il gap in campionato alla vigilia della prova di casa che si terrà settimana prossima in quel di Zandvoort. Niente da fare anche per il finnico Valtteri Bottas che non ha potuto sfruttare la gara per recuperare le posizioni perse in seguito ad una mediocre qualifica a cui si è aggiunta la sanzione dopo il contatto nel primo giro della prova di Budapest.

Foto: LaPresse