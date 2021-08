F1, GP Ungheria 2021: squalificato Vettel, Hamilton diventa 2° e guadagna altri 2 punti su Verstappen

Doccia gelata per Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, alle ore 22.00 è stato squalificato dall’ordine di arrivo del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. L’ex ferrarista, infatti, ha tagliato il traguardo senza il quantitativo minimo di benzina imposto dal regolamento, tanto che i funzionari di gara non sono stati in grado di prelevare il campione di carburante richiesto dalla sua Aston Martin.

Secondo il regolamento tecnico, i piloti devono garantire che un campione di carburante di un litro possa essere prelevato dalla vettura in qualsiasi momento durante l’evento, tuttavia è stato possibile prelevare solamente 0,3 litri dalla monoposto di Vettel dopo la gara di Budapest. Una beffa atroce per il quattro volte campione del mondo che, quindi, si vede sfuggire dalle mani un secondo posto brillantissimo al termine di una gara che, in alcuni momenti, sembrava addirittura poter andare a vincere.

A questo punto la classifica del Gran Premio di Ungheria viene riscritta e ha notevoli implicazioni a livello di classifica generale. Lewis Hamilton, infatti, passa dal terzo al secondo posto e, di conseguenza intasca 18 punti e non 15. In terza posizione, invece, si porta Carlos Sainz che, quindi, può festeggiare il suo secondo podio stagionale in casacca Ferrari. Kimi Raikkonen, invece, entra in zona punti, dall’undicesimo al decimo posto.

A livello di graduatoria generale, quindi, Lewis Hamilton sale a quota 195 punti, contro i 187 di Max Verstappen, passando dall’inseguimento all’olandese della Red Bull, ad un margine di vantaggio di 8 lunghezze. Le vacanze estive iniziano nella maniera migliore per il sette volte campione del mondo che, giova ricordarlo, al via del Gran Premio di Silverstone era indietro di 33 punti…

IL NUOVO ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI UNGHERIA 2021 – F1

1 Esteban Ocon Alpine

2 Lewis Hamilton Mercedes

3 Carlos Sainz Ferrari

4 Fernando Alonso Alpine

5 Pierre Gasly Alpha Tauri

6 Yuki Tsunoda Alpha Tauri

7 Nicholas Latifi Williams

8 George Russell Williams

9 Max Verstappen Red Bull

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo

11 Daniel Ricciardo McLaren

12 Mick Schumacher Haas

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo

Squalificato: Sebastian Vettel

Ritirati: Nikita Mazepin, Lando Norris, Sergio Perez, Lance Stroll, Charles Leclerc e Valtteri Bottas

CLASSIFICA MONDIALE F1 2021

1 Lewis Hamilton Mercedes 195 punti

2 Max Verstappen Red Bull 187

3 Lando Norris McLaren 113

4 Valtteri Bottas Mercedes 108

5 Sergio Perez Red Bull 104

6 Carlos Sainz Ferrari 83

7 Charles Leclerc Ferrari 80

8 Pierre Gasly Alpha Tauri 50

9 Daniel Ricciardo McLaren 50

10 Esteban Ocon Alpine 39

Foto: LPS Antonin Vincent