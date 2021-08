L’Italvolley femminile ha concluso a punteggio pieno la fase a gironi degli Europei 2021. Le azzurre, questa sera, pur soffrendo un po’ di più rispetto al previsto, soprattutto nel terzo set, hanno battuto la Svizzera 3-0. La rappresentativa del Bel Paese ha conquistato i tre set coi punteggi di 25-17, 25-18, 27-25. Nell’ultima frazione di gioco, peraltro, le elvetiche hanno seriamente rischiato di allungare la sfida, dato che hanno avuto un match point.

Ora le azzurre torneranno in campo lunedì 30, a Belgrado, per gli ottavi di finale contro il Belgio. Si tratta di una sfida tutt’altro che semplice, dato che la compagine belga ha fatto molto bene nel temibile Pool A, nel quale ha raccolto tre vittorie su cinque match disputati. Paola Egonu e compagne dovranno giocare come sanno per strappare il pass per i quarti.

Queste le dichiarazioni rilasciate dopo il match da Sara Bonifacio: “Sono molto contenta di aver avuto la possibilità di fare l’esordio in questo Europeo questa sera. Siamo arrivati alla quinta vittoria e abbiamo concluso il percorso qui a Zara nel migliore dei modi. Ora andiamo a Belgrado cariche, con un obiettivo da centrare. Vedo una crescita nel nostro percorso anche se dobbiamo ancora aggiustare qualcosa per limitare degli errori che in qualche momento possono destabilizzare. In questi casi dobbiamo mantenere la pazienza e avere fiducia nelle compagne per uscire subito da situazioni difficili che in una partita possono sempre capitare“.

Foto: Cev