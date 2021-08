Lo spirito di Giotto si è incarnato in Eseosa Desalu e lo ha aiutato a pennellare una curva antologica, fondamentale per la vittoria della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro è stato schierato in terza frazione e ha contribuito in maniera determinante all’apoteosi tricolore, è stato il perfetto anello di congiunzione tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu: ha preso il testimone dal Campione Olimpico dei 100 metri, si è inventato una compassata geometrica, è catapultato sotto al brianzolo e lo ha lanciato brillantamente dalla seconda posizione.

Il ribattezzato Faustino è un ottimo duecentista, anche se in questa stagione non era riuscito a trovare delle prestazioni eccezionali. A questi Giochi era uscito in semifinale sul mezzo giro di pista, ma oggi si è davvero superato nella gara più importante della vita. Stiamo parlando del secondo italiano più veloce di sempre sulla distanza: agli Europei 2018 chiuse in sesta posizione con un bel 20.13, superiore soltanto al memorabile 19.72 di Pietro Mennea.

Il 27enne nativo di Casalmaggiore, con genitori di origini nigeriane, ha acquisito la cittadinanza nel 2012 (da maggiorenne) e si è sempre distinto per una personalità molto pacata e per la grande dedizione al lavoro. Si tratta di un velocista esplosivo, con un personale di 10.29 sui 100 metri e un lanciato di spessore, dote esplosa oggi insieme alla sua perfetta lettera della curva, la parte più critica della sua frazione e di una 4×100 memorabile. Nella leggenda con l’oro olimpico e il record di 30.50.

Foto: Lapresse