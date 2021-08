Equitazione, Olimpiadi Tokyo: Emanuele Gaudiano fuori dalla finale del salto, male tanti nomi illustri

Si sono svolte quest’oggi le qualificazioni per la gara olimpica di salto ostacoli, specialità dell’equitazione, che ha visto al via ben 73 binomi, con solo 30 posti in palio, per una competizione che ha visto l’azzurro Emanuele Gaudiano scendere in campo insieme al suo fidato Chalou.

Ben 25 i percorsi netti, con il britannico Ben Maher capace di mettere a segno il miglior tempo, fermando il cronometro in 81.34 in sella ad Explosion, precedendo in classifica l’irlandese Darragh Kenny di quasi sette decimi. Pass anche per l’olandese Maikel van der Vleuten, lo svedese Peder Fredricson, il tedesco Daniel Deusser, lo svizzero Martin Fuchs ed i belgi Gregory Wathelet e Jerome Guery.

Fuori tanti nomi illustri, come quelli dello svizzero Steve Guerdat, l’australiana Edwina Tops-Alexander e gli statunitensi Jessica Springsteen e Kent Ferrington con quattro penalità, ma anche la francese Penelope Leprevost con 10 penalità e l’egiziano Abdel Said con 15. Nulla da fare neanche per Gaudiano, che su Chalou ha accumulato ben 9 penalità.

Foto: Claudio Bosco