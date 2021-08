DIRETTA MotoGP, GP Gran Bretagna LIVE: warm-up in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. A Silverstone va in scena una gara potenzialmente cruciale nella corsa per il titolo iridato, con Fabio Quartararo favorito per un successo che lo avvicinerebbe notevolmente all’obiettivo mondiale.

Il francese della Yamaha, leader del campionato, parte in prima fila alle spalle della Honda di Pol Espargarò e della Ducati di Francesco Bagnaia. Quest’ultimo è forse il principale avversario odierno di Quartararo, insieme all’altro ducatista Jorge Martin e all’otto volte campione del mondo Marc Marquez.

Ambizioni importanti anche per l’Aprilia, con un Aleix Espargarò in grande spolvero che scatta dalla seconda fila in griglia. Fari puntati in casa Italia su Valentino Rossi, reduce da una delle migliori qualifiche stagionali e dotato sulla carta di un passo abbastanza solido e costante in ottica top8.

Si comincia alle ore 10.30 italiane con il warm-up mattutino della MotoGP, mentre la partenza della gara è prevista alle ore 14. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo di Silverstone: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press