Tadej Pogacar tornerà in gara alla Bretagne Classic-Ouest France 2021. Il trionfatore dell’ultima edizione della Grande Boucle, quindi, è pronto a rimettersi in gioco e a lavorare in preparazione degli obiettivi del finale di stagione, tra i quali i campionati Europei, i Mondiali e Il Lombardia.

“È una sfida nuova per me non ho mai partecipato a questa corsa e sono entusiasta di potervi debuttare. Tornato da Tokyo, ho avuto modo di trascorrere un periodo in Slovenia, nella mia città natale di Komenda assieme alla mia famiglia e ai miei amici. È stato bello aggiungere dei bei momenti a un’estate indimenticabile“.

Ovviamente l’obiettivo primario non è certamente quello di vincere la Bretagne Classic-Ouest France ma di ritrovare il giusto colpo di pedale per un finale di stagione nel quale il campione sloveno potrà essere ancora assoluto protagonista. “Ho ripreso gli allenamenti per preparare al meglio gli obiettivi del finale di stagione, tra i quali i campionati Europei, i Mondiali e Il Lombardia”.

Foto: Lapresse