La coppia composta da Simone Consonni ed Elia Viviani non è riuscita ad andare oltre la decima posizione nell’odierna Madison delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La gara si è rivelata veramente durissima e i due portacolori del Bel Paese non sono stati in grado di tenere testa alle fenomenali coppie di Danimarca, Regno Unito e Francia, le quali si sono rivelate capaci di andare a tutta per ben 200 giri. Di seguito trovate le dichiarazioni rilasciate dai due azzurri al termine dell’Americana odierna.

Le parole di Simone Consonni: “Eravamo partiti determinati e motivati. Putroppo non avevo la gamba dei giorni migliori e credo che si sia visto. Mi dispiace soprattutto per Elia, che invece era veramente in condizione ma nelle discipline di gruppo si vince e si perdere assieme. Il quartetto ha vinto perché andavamo alla grande, oggi io non giravo e questo ha condizionato la gara. Sono un po’ deluso, ma il bilancio complessivo di queste Olimpiadi non può che essere positivo“.

Le impressioni di Elia Viviani: “Non è andata oggi. Abbiamo pensato di prendere qualche punto facile e ci siamo riusciti, ma quando la corsa è esplosa dovevamo essere pronti. Durante la gara abbiamo visto che gli spagnoli si erano tenuti e quindi li abbiamo marcati. Quando sono partiti ci abbiamo provato, ma non è andata. Adesso guardiamo a Parigi, che è molto vicina. A parte la gara di oggi, una Olimpiade molto soddisfacente“.

Foto: Lapresse