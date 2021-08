Il britannico Matthew Walls domina l’Omnium di Tokyo 2021 e regala alla sua nazione il primo oro di questi Giochi nel ciclismo su pista. La medaglia d’argento è andata al neozelandese Campbell Stewart. Elia Viviani, invece, al termine di una favolosa rimonta, ha conquistato uno stupendo bronzo. Si tratta di un risultato incredibile e totalmente inaspettato, dato che questo Omnium è una competizione ben diversa rispetto a quella in cui il veronese conquistò l’oro cinque anni fa. Da quando è cambiato il format della gara, infatti, Viviani non aveva mai realizzato una prestazione del rango di quella odierna.



Walls ha vinto lo Scratch, è giunto terzo nella Tempo Race, secondo nell’Eliminazione e ha archiviato la pratica nella Corsa a Punti prendendo il giro poco dopo la partenza. Hanno fortemente deluso le aspettative, invece, l’iridato Benjamin Thomas e il vicecampione del Mondo Jan Willem van Schip. I due favoriti, dopo l’Eliminazione, erano ancora sul podio virtuale dell’Omnium. Nella Corsa a Punti, la loro specialità, però, si sono, inizialmente, limitati marcandosi tra loro e, successivamente, hanno anche dimostrato di non avere le gambe dei giorni migliori.

Per quanto concerne la gara di Viviani, l’azzurro aveva fatto davvero tanta fatica nelle prime due prove, vale a dire lo Scratch e la Corsa a Punti. Successivamente, però, nella sua specialità, l’Eliminazione, il veronese ha totalmente cambiato passo. Elia ha interpretato in modo perfetto la specialità di cui è stato anche campione d’Europa e ha trionfato precedendo la futura medaglia d’oro Walls.

Nella Corsa a Punti Elia è partito in sordina, ma ha saputo muoversi al momento giusto e ha guadagnato un giro che gli ha permesso di raggiungere Thomas al secondo posto della classifica generale. Viviani ha battuto Thomas in diversi sprint ed è rimasto solo in seconda piazza. Tuttavia, Stewart è riuscito a guadagnare a sua volta un giro nella penultima tornata e a sfilare, così, il bronzo all’azzurro.

