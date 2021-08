Marc Soler è pronto ad una nuova sfida. Dopo sette stagioni alla Movistar il ciclista spagnolo ha firmato un biennale con l’UAE Team Emirates. Un’avventura che potrebbe rilanciare la carriera del talentuoso 27enne nativo di Vilanova i la Geltrú.

Soler, così come riporta cyclingpro, è felice di questa nuova avventura: “E’ un grande piacere entrare a far parte dell’UAE Team Emirates, non vedo l’ora di vivere questa nuova avventura e di affrontare le prossime sfide ciclistiche. Arrivo nella formazione emiratina pieno di entusiasmo e con il desiderio di lavorare duro per apprezzare in pieno il prossimo capitolo della mia parabola ciclistica: sono pronto per questo passo”.

Una carriera quella dello spagnolo ovviamente legata alla Movistar che ha creduto nelle sue qualità: “Dopo 7 stagioni trascorse nella Movistar, penso sia venuto il momento di cercare nuove sfide nella mia carriera: ringrazio di cuore la squadra che lascio per tutti gli anni nei quali abbiamo lavorato insieme e auguro il meglio per il futuro”.

Foto: LaPresse