Ciclismo, Jumbo-Visma firma con Christophe Laporte e Tosh Van der Sande

Christophe Laporte e Tosh Van der Sande entrano nella Jumbo-Visma. Il francese ed il belga raggiungono la forte formazione olandese per aiutare il fiammingo Wout van Aert nelle classiche della prossima primavera.

In un comunicato stampa riportato dalla squadra, Laporte ha dichiarato: “Sono molto felice e orgoglioso di correre per il Team Jumbo-Visma nelle prossime due stagioni. È una delle migliori squadre al mondo e sono fiducioso di poter crescere in questa squadra formazione”.

Anche Van der Sande ha voluto esprimere la propria gioia per il recente annuncio: “Sicuramente è un grande cambiamento dopo otto anni per Cofidis in Francia. Il Team Jumbo-Visma è una squadra diversa, con volti nuovi tra staff e compagni. Scoprirò una nuova cultura. È un passo importante nella la mia carriera e non vedo l’ora di iniziare questo progetto. Le classiche fiamminghe saranno uno dei miei obiettivi principali la prossima stagione. Adoro quelle gare. C’è una bella squadra formata intorno a Wout e farò del mio meglio per vincere insieme”.

Non è mancato il commento da parte di Merijn Zeeman, direttore del team. “Christophe è stato molto forte la scorsa primavera. Siamo curiosi di vedere fino a che punto può arrivare con il nostro metodo di lavoro. Anche Tosh si è davvero sviluppato come ciclista. Se ha lo stesso stato di forma di quest’anno sarà con Wout nei finali”.

