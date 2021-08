Filippo Zana ha trionfato nel Sazka Tour 2021. Il 22enne nativo di Thiene corona quattro giorni da sogno per la Bardiani CSF Faizanè, con il successo nella classifica generale e il sesto posto di Covili e ottavo l’ottavo di Gabburo nella graduatoria finale.

Zana si dice comprensibilmente felice per il successo nella corsa a tappe che si è disputata in Repubblica Ceca: “Peccato per il secondo di tappa ma quel che contava era finalizzare il lavoro di tutta la squadra per la classifica generale. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati“.

Un successo non solo del veneto ma dell’intera squadra autrice di una corsa da incorniciare. Zana è stato bravo a capitalizzare il lavoro svolto dai suoi compagni con un trionfo cercato e meritato. “La squadra ha corso benissimo, controllando la fuga di giornata e mantenendomi in posizione ottimale per giocarmi le chance nel finale“.

Foto: LaPresse