Chelsea-Villareal, Supercoppa Europea in tv: orario, programma, streaming. Novità Prime

La nuova grande stagione del calcio europeo comincia di fatto domani, mercoledì 11 agosto, con lo svolgimento della Supercoppa Europea 2021. Chelsea e Villareal si contendono a Belfast il primo trofeo della nuova stagione agonistica per club, dopo aver alzato al cielo rispettivamente le ultime Champions League ed Europa League.

Grande curiosità per vedere all’opera i campioni d’Europa in carica contro una delle grandi rilevazioni dell’ultima annata calcistica continentale, in attesa della partenza della fase a gironi della Champions League 2021-2022 (in cui saranno presenti entrambe le compagini) a partire dal 14 settembre.

Chelsea-Villareal, match valevole per la Supercoppa Europea di calcio 2021, si disputerà mercoledì 11 agosto alle ore 21.00 sul terreno di gioco del National Football Stadium at Windsor Park di Belfast e verrà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime Video.

Di seguito il programma completo della sfida:

PROGRAMMA SUPERCOPPA EUROPEA 2021

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO

ore 21.00 Chelsea-Villareal (diretta streaming su Amazon Prime Video)

Foto: Lapresse