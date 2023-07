Lukaku alla Juventus? I tifosi lo respingono e spunta l’offerta araba: quanti soldi, tra cartellino e stipendio

Tramontata la possibilità di un ritorno all’Inter, Romelu Lukaku rimane in uscita dal Chelsea.

Il club londinese aveva trovato un accordo con i nerazzurri, ma l’atteggiamento del giocatore e di parte del suo entourage che ha offerto il belga sia al Milan che alla Juventus, hanno fatto sì che l’Inter voltasse pagina.

I Blues, però, non punteranno su Lukaku e quindi sono alla ricerca di una soluzione per la cessione, ma non lo svenderanno.

Un accordo di massima è stato raggiunto con la Juventus sulla falsa riga dell’offerta interista: 37,5 milioni di euro più 2,5 di bonus.

Il problema dei bianconeri è che prima di formalizzare l’offerta devono cedere Dusan Vlahovic con l’ipotesi di uno scambio col Chelsea che si è presto raffreddato.

Sullo sfondo rimane il Paris Saint-Germain, ma a Torino chiedono 80 milioni e per ora i francesi non si sono mossi e i tifosi hanno espresso tutta la loro contrarietà con uno striscione minatorio: «A Parigi ti tagliamo le tre dita (simbolo del nazionalismo serbo, ndr)».

Contrarietà espresse anche dai tifosi della Juventus per l’eventuale acquisto della punta ex Inter. Al J Medical, dove erano in programma le visite mediche per alcuni giocatori (tra cui Leonardo Bonucci e Federico Chiesa), i supporter bianconeri si sono espressi chiaramente: «Noi Lukaku non lo vogliamo».

Posizioni che rendono complicate le due operazioni e nel frattempo dall’Arabia Saudita sono tornati a bussare alla porta del Chelsea e di Lukaku che finora non aveva aperto ad un trasferimento in Medio Oriente.

L’offerta, però, è capace di smuovere la situazione: 100 milioni di euro, di cui la metà al club per il cartellino e altrettanti all’attaccante spalmati in due anni.

Per la Juventus, che ha puntato molte – se non tutte – delle sue fiche sul belga, il rischio beffa è grande. Quel che è certo è che la telenovela Lukaku non è ancora finita.

Foto: LaPresse