Lukaku alla Juventus? Prosegue la telenovela: l’accordo Inter-Chelsea, il costo dell’operazione e lo stipendio

Non è ancora terminata la telenovela per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter.

Se in un primo momento a mancare era l’accordo tra i due club, con il belga a spingere per la buona riuscita dell’operazione, ora le parti sembrano essersi invertite.

Con la cessione di André Onana al Manchester United, infatti, il club nerazzurro avrebbe subito la liquidità necessaria per venire incontro alle richieste dei Blues.

In questo senso, un accordo è stato raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più bonus che da Milano finiranno nelle casse del club di Londra.

Quando tutto sembrava in discesa, però, ecco il nuovo colpo di scena.

L’avvocato belga Sebastien Ledure, intermediario scelto dal giocatore, infatti, pare irraggiungibile tanto per l’Inter quanto per il Chelsea.

Manca quindi, per concludere l’acquisto, l’assenso formale di Lukaku che a sua volta sembra non stia rispondendo a dirigenti ed ex compagni nerazzurri.

Nel frattempo, proprio Ledure, si era attivato per trovare soluzioni alternative all’Inter considerati i rallentamenti iniziali.

Tra queste, anche la Juventus, pronta a puntare sul centravanti belga per sostituire Dusan Vlahovic il cui futuro appare sempre più lontano da Torino.

Dopo l’apertura ai bianconeri, disposti a pareggiare l’offerta dell’Inter, l’ostacolo è proprio la posizione del serbo: se non verrà ceduto, i bianconeri non potranno dare l’assalto a Lukaku.

Ora si attendono sviluppi, anche perché se dal lato juventino non si può affondare subito, da quello interista cresce la sorpresa e il fastidio per un’operazione che appariva chiusa e che invece è tornata in discussione.

Foto: LaPresse