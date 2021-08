Camila Giorgi-Halep, US Open: precedenti e presentazione. Dubbi sulle condizioni della rumena

Si apre il sipario sugli US Open 2021 e nel tabellone femminile i fari sono puntati tutti sul match tra Camila Giorgi e Simona Halep. Un primo turno davvero affascinante tra una delle giocatrici più in forma del momento ed una ex numero uno del mondo che cerca di rilanciarsi dopo un anno complicato a causa dei tanti problemi fisici.

E’ sicuramene un esordio difficile quello di Camila, che arriva a quest’ultimo Slam dell’anno forse nel miglior momento della carriera. Un’estate davvero eccellente quella della marchigiana, tra l’ottima prestazione alle Olimpiadi e lo storico trionfo nel WTA 1000 di Montreal. Le ambizioni a New York sono tante e la voglia di fare bene ancora di più, ma il sorteggio non ha certamente aiutato l’azzurra, che si trova un cammino in salita, già a partire da questo primo turno contro Simona Halep.

I dubbi sulla rumena sono davvero molti. L’ex numero uno del mondo ha avuto un anno molto complicato (è scivolata fuori dalla Top-10) ed è ritornata in campo solo nelle ultime settimane tra Montreal (eliminazione al primo turno contro l’americana Collins) e Cincinnati, dove si è ritirata nel secondo turno. Tante incognite e perplessità aleggiano sulla reale condizione di Halep ed anche per questo Giorgi può forse considerarsi favorita.

C’è solo un lontano precedente tra le due giocatrici e bisogna tornare al torneo di Miami del 2015. In quella circostanza si impose Halep in due set combattuti con il punteggio di 6-4 7-5. Oggi un nuovo scontro, con la speranza che l’esito possa essere diverso.

Foto: LaPresse