Calendario tornei Atp prossima settimana: riposano Sinner e Berrettini, gli azzurri in campo prima degli US Open

Lo US Open 2021 è ormai alle porte, ma prima dell’ultimo Slam dell’anno, il calendario ATP vede lo svolgimento del torneo di Winston-Salem. Nella Carolina del Nord sono presenti cinque tennisti italiani: Lorenzo Musetti, Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Stefano Travaglia. Una settimana di riposo, invece, per coloro che hanno preso parte ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati.

Tra questi c’è Matteo Berrettini, che è tornato in campo proprio in questi ultimi giorni dopo l’infortunio muscolare che lo ha privato della partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Il numero otto del mondo è sceso in campo con una vistosa fasciatura e sembra essere lontano dalla miglior condizione, quella vista sui campi in erba di Wimbledon e che lo hanno portato fino alla finale dei Championships.

Berrettini è stato sconfitto negli ottavi dal canadese Felix Auger-Aliassime al termine di un match comunque lottato e questi giorni serviranno certamente al romano per allenarsi e recuperare ancora meglio dal problema muscolare. L’obiettivo è quello di arrivare allo US Open al meglio, per provare a raggiungere nuovamente una finale Slam in un torneo che lo ha visto giungere in semifinale nel 2019.

Settimana di riposo e allenamenti anche per Jannik Sinner. C’è grande attesa sull’altoatesino in vista dello US Open, dove sarà certo di essere tra le prime sedici teste di serie e quindi di avere sulla carta un tabellone più agevole almeno fino agli ottavi. L’estate americana ha portato a Sinner un nuovo titolo in bacheca, quello di Washington, mentre sia a Toronto sia a Cincinnati si è fermato prima del previsto e soprattutto l’ultima sconfitta con John Isner ha lasciato dei rimpianti.

A New York saranno presenti anche Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, anche loro senza tornei in questa settimana. Una pattuglia azzurra che sarà molto numerosa allo US Open, con l’obiettivo di continuare in una stagione veramente eccezionale per il nostro tennis.

