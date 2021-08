Beach volley, World Tour Montpellier e Brno. They/Breidenbach nelle qualificazioni in Repubblica Ceca. Scampoli/Bianchin già in main draw

Scattano oggi le qualificazioni del torneo 2 stelle di Brno, in Repubblica Ceca, riservato solo alle donne. Per l’Italia sono due le coppie al via, Scampoli/Bianchin, due vittorie nel World Tour finora e reduci dal rocambolesco quinto posto di Praga, sono già inserite nel tabellone principale, mentre They/Breidenbach, reduci dalla prima vittoria in carriera in un torneo del World Tour, l’1 stella di Budapest, dovranno passare dalle qualificazioni.

Nel primo turno delle qualificazioni, in programma questa mattina, la coppia azzurra se la vedrà con le canadesi Dunn-Suen/McKenzie: 26 anni a testa, debutto in World Tour una settimana fa con l’uscita di scena nelle qualificazioni di Budapest, torneo poi vinto dalle azzurre. In caso di successo, They/Breidenbach se la vedrebbero nella sfida decisiva per l’ingresso nel tabellone principale con la vincente della sfida tra le svizzere Zobrist/Bentele e le finlandesi Metsakoivou/Metsakoivou.

Si gioca, in campo maschile, anche a Montpellier, in Francia, dove è in programma un torneo 1 stella a cui non sono iscritte coppie italiane. Ieri le qualificazioni, oggi si parte con il main draw e non è escluso che le coppie di casa possano prendersi delle belle soddisfazioni.

BRNO DONNE

Primo turno qualificazioni: Parkkinen/Sinisalo (FIN)-Bye, Harnett/Dormann (CAN)-Freiberger/Fink (AUT), Maor/Barannik (ISR)-Driessen/Tavenier (NED), Grüne/Körtzinger (GER)-Benedik Bevc/Hrovat (SLO), Beattie/Coutts (SCO)-Dunarova/Resova (CZE), Dave/Starikov (ISR)-Christ/Kotzan (GER), They/Breidenbach (ITA)-Dunn-Suen/McKenzie (CAN), Zobrist/Bentele (SUI)-Metsäkoivu/Metsäkoivu (FIN), Friedl/Pfeffer (AUT)-Muno/Knudsen (USA), Skrastina/Brailko (LAT)-Simanicova/Tokosova (SVK), Manavi/Kalamaridou (GRE)-Vasvári/Vasvári (Hn), Shannon/Quiggle (USA)-Guignan/Bernard (FRA).-

MONTPELLIER UOMINI

Primo e unico turno qualificazioni: Trummer/Friedl (AUT)-Immers/Nijland (NED) 2-0 (21-16, 21-19), Broch/Sütterlin (SUI)-Hagenbuch/Dillier (SUI) 0-2 (19-21, 18-21), Platre/Aye (FRA)-Monfort/Pérez (ESP) 1-2 (21-11, 14-21, 13-15), Gosselin/Philippe (FRA)-Huerta/Jiménez (ESP) 0-2 (17-21, 17-21)

Semifinali gironi. Pool A: Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Hagenbuch/Dillier (SUI), MacNeil/Hoey (CAN)-Trummer/Friedl (AUT). Pool B: Bedritis/Rinkevics (LAT)-Huerta/Jiménez (ESP), Klasnic/Kolaric (SRB)-Barthelemy/Patte (FRA). Pool C: Pedrosa/Campos (POR)-Monfort/Pérez (ESP), Seiser/Kindl (AUT)-Loiseau/Altwies (FRA). Pool D: Fecteau-Boutin/Reka (CAN)-Ringøen/Solhaug (NOR), Dumek/Dzavoronok (CZE)-Canet/Rotar (FRA)

Foto Cev