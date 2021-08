Beach volley, World Tour 2021, Sofia. Niente acuto ma sono quattro le coppie azzurre sul podio in Bulgaria

Quattro coppie italiane sul podio di un torneo World Tour non era mai capitato, peccato per il mancato successo dell’Italia nel torneo double gender 1 stella di Sofia ma tutti i binomi italiani si sono ben comportati chiudendo tra il secondo e il terzo posto.

In campo maschile Marchetto e Dal Corso hanno fallito di un soffio l’appuntamento (solo rimandato) con il primo successo in carriera nel circuito mondiale. La giovane coppia azzurra ha vinto in mattinata il derby italiano di semifinale contro i più esperti Abbiati/Andreatta con il punteggio di 2-1 (21-11, 20-22, 15-8) e, nella finale contro gli olandesi Boehle/Van Werkhoven, si sono arresi al termine di un incontro molto combattuto con il punteggio di 2-1 (21-12, 10-21, 16-14). Nella finale per il terzo posto Abbiati/Andreatta hanno sconfitto in rimonta 2-1 (29-31, 21-18, 15-9) i russi Yarzutkin (compagno storico del vice-campione olimpico Stoyanovskiy) e Veretiuk.

In campo femminile prima finale del World Tour per chiara They, in coppia con margherita Bianchin che in mattinata avevano vinto in rimonta 2-1 (8-21, 21-14, 15-12) dopo un avvio disastroso la sfida in famiglia con Scampoli/Breidenbach. nella finale le azzurre si sono arrese con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-18) alle estoni Hollas/Soomets. Terzo posto finale per Breidenbach (al primo podio in carriera) e Scampoili che nella finale di consolazione hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-14) le polacche Gruszczynska/Legieta.

Foto Fivb