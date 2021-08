Beach volley, World Tour 2021 Praga: indisposizione nella notte per Scampoli, azzurre in campo nel pomeriggio per restare nel torneo

Si ferma subito l’unica coppia azzurra al via nel torneo 2 stelle in programma a Praga che ha visto questa mattina disputarsi le partite del primo turno. Margherita Bianchin e Claudia Scampoli non sono scese in campo contro le svizzere Vergè-Deprè/Bobner a causa di un problema intestinale che ha colpito Claudia Scampoli nella notte.

L’azzurra è stata sottoposta alle cure sanitarie del caso e proverà nel pomeriggio a scendere in campo nella finale che vale la permanenza nel torneo contro le polacche Cejnowa/Lodej, che hanno perso la semifinale contro le padrone di casa Williams/Stochlova. Avanti i favoriti sia in campo maschile che in campo femminile, nel pomeriggio si giocheranno le finali dei gironi.

Primo turno qualificazioni maschili: Reka/Fecteau-Boutin (CAN)-Krou/Barthelemy (FRA) 1-2 (21-19, 16-21, 13-15), Penninga/Immers (NED)-Kaluza/Chiniewicz (POL) 2-1 (21-11, 19-21, 16-14), Kufa/Waber (CZE)-Brozyniak/Janiak (POL) 1-2 (18-21, 22-20, 13-15), Abell/Brinck (DEN)-Fabikovic/Struska (CZE) 2-0 (21-18, 21-17), Aispurs/Samoilovs (LAT)-Szalankiewicz/Florczyk (POL) 0-2 (13-21, 7-21), Pedrosa/Campos (POR)-Vasiljev/Juchnevic (LTU) 1-2 (15-21, 21-18, 13-15)

Secondo turno qualificazioni maschili: Pfretzschner/Sowa (GER)-Krou/Barthelemy (FRA) 2-1 (21-18, 12-21, 15-13), Penninga/Immers (NED)-Brozyniak/Janiak (POL) 2-1 (21-18, 11-21, 15-12), Abell/Brinck (DEN)-Szalankiewicz/Florczyk (POL) 2-0 (21-12, 23-21), Vasiljev/Juchnevic (LTU)-Menéndez/Huerta (ESP) 2-0 (21-16, 21-19)

Semifinali gironi maschili. Pool A: Perusic/Schweiner (CZE)-Vasiljev/Juchnevic (LTU) 2-0 (21-16, 21-18), Abell/Brinck (DEN)-Pokeršnik/Zemljak (SLO) 0-2 (19-21, 17-21). Pool B: Walkenhorst/Winter (GER)-Oliva/Dzavoronok (CZE) 2-1 (21-16, 16-21, 15-7), Pfretzschner/Sowa (GER)-Penninga/Immers (NED) 2-1 (18-21, 21-16, 15-8). Pool C: Nõlvak/Tiisaar (EST)-Knobloch/Kittel (CZE), Métral/Haussener (SUI)-Saymon/Oscar (BRA) 1-2 (21-8, 17-21, 12-15). Pool D: Åhman/Hellvig (SWE)-Sepka/Semerad (CZE) 2-0 (21-17, 21-18), Dziadkou/Piatrushka (BLR)-Bergmann/Harms (GER) 2-0 (22-20, 25-23)

Finali 1. posto gironi maschili: Perusic/Schweiner (CZE)-Pokeršnik/Zemljak (SLO), Walkenhorst/Winter (GER)-Pfretzschner/Sowa (GER), Åhman/Hellvig (SWE)-Dziadkou/Piatrushka (BLR)

Finali 3. posto gironi maschili: Vasiljev/Juchnevic (LTU)-Abell/Brinck (DEN), Oliva/Dzavoronok (CZE)-Penninga/Immers (NED), Sepka/Semerad (CZE)-Bergmann/Harms (GER)

Primo turno qualificazioni femminili: Klinke/Ottens (GER)-Vergara/González (ESP) 2-0 (21-19, 21-15), Chamereau/Vieira (FRA)-Jundzill/Marcinowska (POL) 1-2 (21-23, 21-19, 10-15), Brinkova/Siruckova (CZE)-Elize Maia/Thamela (BRA) 0-2 (13-21, 13-21), Manavi/Kalamaridou (GRE)-Gruszczynska/Legieta (POL) 1-2 (24-22, 19-21, 13-15), Bisgaard/Windeleff (DEN)-Beattie/Coutts (SCO) 2-0 (21-14, 21-12)

Secondo turno qualificazioni femminili: Zeimann/Polley (NZL)-Klinke/Ottens (GER) 2-0 (21-19, 21-17), Jundzill/Marcinowska (POL)-Elize Maia/Thamela (BRA) 0-2 (16-21, 16-21), Gordon/Marcelle (CAN)-Gruszczynska/Legieta (POL) 0-2 (16-21, 17-21), Bisgaard/Windeleff (DEN)-Ceynowa/Lodej (POL) 1-2 (16-21, 21-18, 9-15)

Semifinali gironi femminili. Pool A: Hermannova/Resova (CZE)-Gruszczynska/Legieta (POL) 2-1 (18-21, 21-17, 15-8), Davidova/Lunina (UKR)-Vitoria/Andressa (BRA) 2-0 (21-17, 21-14). Pool B: Megan/Nicole (CAN)-Kulhankova/Pospisilova (CZE) 2-0 (21-15, 21-16), Parkkinen/Lahti (FIN)-Zeimann/Polley (NZL) 1-2 (21-18, 18-21, 5-15). Pool C: Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-0, 21-0), Williams/Stochlova (CZE)-Ceynowa/Lodej (POL) 2-0 (21-12, 21-10). Pool D: Kvapilova/Kubickova (CZE)-Elize Maia/Thamela (BRA) 1-2 (21-13, 15-21, 12-15), Makhno/Makhno (UKR)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-13, 21-16)

Finali 1. posto gironi femminili: Hermannova/Resova (CZE)-Davidova/Lunina (UKR), Megan/Nicole (CAN)-Zeimann/Polley (NZL), Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Williams/Stochlova (CZE), Elize Maia/Thamela (BRA)-Makhno/Makhno (UKR)

Finali 3. posto gironi femminili: Gruszczynska/Legieta (POL)-Vitoria/Andressa (BRA), Kulhankova/Pospisilova (CZE)-Parkkinen/Lahti (FIN), Scampoli/Bianchin (ITA)-Ceynowa/Lodej (POL), Kvapilova/Kubickova (CZE)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)

Foto Fivb