Beach volley, World Tour 2021 Montpellier e Brno. They/Breidenbach in tabellone principale con Scampoli/Bianchin

Saranno due le coppie italiane nel tabellone principale del torneo 2 stelle femminile di Brno in Repubblica Ceca. Chiara They e Sara Breidenbach, dopo la bella vittoria di domenica scorsa a Budapest, riescono a raggiungere il main draw del torneo in Repubblica ceca che comprende 24 coppie nel tabellone principale grazie al doppio successo nelle qualificazione.

Le azzurre hanno esordito travolgendo con un secco 2-0 (21-9, 21-9) le canadesi Dunn-Suen/McKenzie e, nel secondo turno decisivo per l’accesso al tabellone principale, si sono sbarazzate con un altro 2-0 (21-13, 21-17) piuttosto netto della coppia svizzera Zobrist/Bentele. Nella semifinale del girone They/Breidenbach se la vedranno con la coppia numero uno del movimento francese, Placette/Richard, che ha partecipato al Campionato Europeo di Vienna. Nell’altra semifinale del girone di fronte le brasiliane Vitoria/Andressa e le giovani tedesche Grune/Kortzinger.

Scampoli/Bianchin, invece, già inserite nel tabellone principale, affronteranno nella semifinale del girone le statunitensi Hughes (che rientra nel World Tour dove ha già vinto tre volte in coppia con Claes) e la 19enne Kraft. Per le statunitensi si tratta del debutto assieme nel circuito mondiale. Nell’altra semifinale del girone di fronte le padrone di casa Hermannova/Brinkova e le tedesche Christ/Kotzan.

TORNEO BRNO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Parkkinen/Sinisalo (FIN)-Bye, Harnett/Dormann (CAN)-Freiberger/Fink (AUT) 2-0 821-12, 21-14), Maor/Barannik (ISR)-Driessen/Tavenier (NED) 0-2 (18-21, 16-21), Grüne/Körtzinger (GER)-Benedik Bevc/Hrovat (SLO) 2-0 (21-17, 21-11), Beattie/Coutts (SCO)-Dunarova/Resova (CZE) 0-2 (13-21, 14-21), Dave/Starikov (ISR)-Christ/Kotzan (GER) 1-2 (21-14, 10-21, 5-15), They/Breidenbach (ITA)-Dunn-Suen/McKenzie (CAN) 2-0 (21-9, 21-9), Zobrist/Bentele (SUI)-Metsäkoivu/Metsäkoivu (FIN) 2-0 (21-19, 21-15), Friedl/Pfeffer (AUT)-Muno/Knudsen (USA) 0-2 (20-22, 18-21), Skrastina/Brailko (LAT)-Simanicova/Tokosova (SVK) 0-2 (18-21, 13-21), Manavi/Kalamaridou (GRE)-Vasvári/Vasvári (HUN) 1-2 (21-12, 18-21, 14-16), Shannon/Quiggle (USA)-Guignan/Bernard (FRA) 2-0 (21-15, 21-11)

Secondo turno qualificazioni: Parkkinen/Sinisalo (FIN)-Harnett/Dormann (CAN) 0-2 (12-21, 9-21), Driessen/Tavenier (NED)-Grüne/Körtzinger (GER) 0-2 (11-21, 11-21), Dunarova/Resova (CZE)-Christ/Kotzan (GER) 0-2 (12-21, 21-23), They/Breidenbach (ITA)-Zobrist/Bentele (SUI) 2-0 (21-13, 21-17), Muno/Knudsen (USA)-Simanicova/Tokosova (SVK) 2-0 (21-13, 21-12), Vasvári/Vasvári (HUN)-Cannon/Quiggle (USA) 0-2 (13-21, 13-21)

Semifinali gironi. Pool A: Hermannova/Brinkova (CZE)-Christ/Kotzan (GER), Scampoli/Bianchin (ITA)-Hughes/Kraft (USA). Pool B: Flint/Day (USA)-Muno/Knudsen (USA), Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)-Cannon/Quiggle (USA). Pool C: Tillmann/Müller (GER)-Kulhankova/Pospisilova (CZE), Zeimann/Polley (NZL)-Klinger/Klinger (AUT). Pool D: Laboureur/Schulz (GER)-Harnett/Dormann (CAN), Williams/Stochlova (CZE)-Gordon/Marcelle (CAN). Pool E: Vitoria/Andressa (BRA)-Grüne/Körtzinger (GER), Placette/Richard (FRA)-They/Breidenbach (ITA). Pool F: Kvapilova/Kubickova (CZE)-Chamereau/Vieira (FRA), Elize Maia/Thamela (BRA)-Kotnik/Lovsin (SLO).

TORNEO MONTPELLIER MASCHILE

Semifinali gironi. Pool A: Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Hagenbuch/Dillier (SUI) 2-0 (22-20, 21-13), MacNeil/Hoey (CAN)-Trummer/Friedl (AUT) 1-2 (21-19, 13-21, 9-15). Pool B: Bedritis/Rinkevics (LAT)-Huerta/Jiménez (ESP) 2-0 (21-16, 21-12), Klasnic/Kolaric (SRB)-Barthelemy/Patte (FRA) 2-0 (21-17, 21-15). Pool C: Pedrosa/Campos (POR)-Monfort/Pérez (ESP) 2-0 (21-15, 21-12), Seiser/Kindl (AUT)-Loiseau/Altwies (FRA) 2-0 (24-22, 21-16).

Pool D: Fecteau-Boutin/Reka (CAN)-Ringøen/Solhaug (NOR) 1-2 (26-24, 14-21, 14-16), Dumek/Dzavoronok (CZE)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (17-21, 10-21)

Finali primo posto gironi: Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Trummer/Friedl (AUT), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Klasnic/Kolaric (SRB), Pedrosa/Campos (POR)-Seiser/Kindl (AUT), Ringøen/Solhaug (NOR)-Canet/Rotar (FRA)

Finali terzo posto gironi: Hagenbuch/Dillier (SUI)-MacNeil/Hoey (CAN), Huerta/Jiménez (ESP)-Barthelemy/Patte (FRA), Monfort/Pérez (ESP)-Loiseau/Altwies (FRA), Fecteau-Boutin/Reka (CAN)-Dumek/Dzavoronok (CZE).

