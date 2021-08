Nicola Lupo e Paolo Nicolai non sono riusciti a confermare la medaglia d’argento nel beach volley risalente ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro di cinque anni fa. La coppia azzurra è stata battuta nei quarti di finale dalla coppia del Qatar Cherif-Ahmed, a inizio torneo tra le favorite per un piazzamento sul podio.

Il punteggio di 21-17, 23-21 testimonia come il duo azzurro abbia tentato in ogni modo di contrastare la coppia avversaria, ma perdendo soltanto per alcuni dettagli. Lupo e Nicolai si sono comunque confermati tra i migliori al mondo nella disciplina e non si lasciano abbattere dalla sconfitta, concentrandosi già sui prossimi appuntamenti che li vedranno protagonisti.

Proprio Lupo è colui che si concentra già sulla chiusura di questo 2021, mettendosi alle spalle il ko di quest’oggi: “E’ chiaro che in questo momento siamo molto delusi, ma la stagione di certo non finisce qui. Ora ci aspettano i Campionati Europei e a settembre avremo le Finals. Il prossimo anno ci aspettano poi i Campionati del Mondo a Roma; tutti grandi eventi con Parigi come obiettivo principale. Noi di certo non molliamo niente”.

Foto: LaPresse