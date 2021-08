Giornata di vigilia per il basket italiano in vista del fondamentale sorteggio che stabilirà la composizione dei gironi valevoli per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2023. Rassegna iridata che avrà ben tre Paesi ospitanti: Indonesia (Giacarta), Giappone (Okinawa) e Filippine (Quezon City, Pasay, Pasig e Bocaue, quest’ultima a 30 km da Manila e con un’arena da ben 55.000 posti).

A Mies, in Svizzera, il Bel Paese conoscerà finalmente gli avversari da affrontare nel percorso verso il Mondiale e soprattutto verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi la FIP ha ufficializzato la procedura che verrà utilizzata per la cerimonia di sorteggio, in cui la squadra azzurra farà parte della seconda fascia (in base al ranking FIBA).

Confermato di fatto il format elaborato nel 2017 per le qualificazioni verso Cina 2019, con l’inserimento delle Nazionali delle urne 1, 4, 5 e 8 in quattro gruppi e invece quelle delle urne 2, 3, 6, 7 negli altri quattro. Di seguito la composizione delle otto urne in vista del sorteggio di domani (in neretto le fasce che coinvolgono l’Italia):

Urna 1 – Spagna, Slovenia, Francia, Serbia

Urna 2 – Italia, Lituania, Grecia, Germania

Urna 3 – Repubblica Ceca, Polonia, Russia, Turchia

Urna 4 – Croazia, Montenegro, Lettonia, Ucraina

Urna 5 – Finlandia, Georgia, Belgio, Ungheria

Urna 6 – Gran Bretagna, Israele, Bosnia ed Erzegovina, Olanda

Urna 7 – Islanda, Estonia, Bulgaria, Bielorussia

Urna 8 – Macedonia del Nord, Svezia, Portogallo, Slovacchia

La formazione tricolore evita così almeno nella prima fase gli spauracchi Spagna, Slovenia, Francia e Serbia, oltre ad altre squadre molto temibili come Lituania, Grecia, Germania e Croazia.

