Con una nota ufficiale, la Lega Basket Serie A ha diramato la composizione ufficiale del calendario per l stagione cestistica 2021-2022, che vedrà la Virtus Segafredo Bolgona difendere uno scudetto atteso per ben vent’anni. Si parte, al netto degli anticipi, domenica 26 settembre, dopo la disputa della Supercoppa.

Sia per le V nere che per la finalista, l’Olimpia Milano, debutti in trasferta: inizieranno l’una su un altro campo bianconero, quello di Trento, l’altra su quello della neopromossa GeVi Napoli, quel PalaBarbuto che ritrova la Serie A dopo 12 anni dall’ultima volta che vi si era giocata una partita definibile come tale. La prima riedizione della finale scudetto si giocherà il 26 dicembre. Derby di Bologna il 19.

E a proposito di promosse dall’A2, il debutto di Tortona è previsto contro Treviso, che cambia sponsor passando da De’ Longhi a Nutribullet. Si tratta, nei fatti, dell’unico reale cambio delle squadre già presenti in A, posta la Fortitudo ancora nominalmente in cerca.

Vedremo la novità del calendario asimmetrico: le prime 15 giornate, cioè, non si ripeteranno nello stesso ordine delle seconde 15, ufficialmente per garantire imprevedibilità al campionato. Continua così a prendere piede un’usanza inaugurata dall’Eurolega, e che ha avuto ispirazioni anche nel calcio.

Ci saranno due pause da finestre della Nazionale (22-30 novembre 2021, 21 febbraio-1° marzo 2022). La Coppa Italia si terrà dal 17 al 20 febbraio in luogo da definire. I playoff, che saranno al meglio delle 3 partite su 5 nei quarti e in semifinale e al meglio delle 4 su 7 in finale, non hanno ancora delle date definite. Questo perché si preferisce aspettare la situazione delle varie squadre italiane impegnate in Europa.

Va ricordato, infatti, che in Eurolega (Milano) i playoff partono dal 19 aprile e le Final Four vanno dal 27 al 29 maggio 2022, in EuroCup (Virtus Bologna) ci sarà una breve fase a eliminazione diretta che culminerà nella finale il 28 maggio, in Champions League (Sassari e Brindisi nei gironi, Treviso nelle qualificazioni) si chiuderà con la Final Four il 13 e 15 maggio, infine in FIBA Europe Cup (Reggio Emilia) si conclude il 27 aprile.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO

LA PRIMA GIORNATA – Domenica 26 settembre 2021

Umana Reyer Venezia-Vanoli Basket Cremona

Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro

Allianz Pallacanestro Trieste-Happy Casa Brindisi

Dolomiti Energia Trentino-Virtus Segafredo Bologna

Fortitudo Bologna-Unahotels Reggio Emilia

Openjobmetis Varese-Germani Brescia

GeVi Napoli-A|X Armani Exchange Milano

Bertram Derthona Tortona-Nutribullet Treviso Basket

Credit: Ciamillo